Mostantól Amerikában vége a bűnözésnek

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

A hagyományos mozik még mindig zárva vannak, de sorra nyílnak az autósmozik, a tervek szerint kertmozikat is lehet majd üzemeltetni, így ha a klasszikus, sötétben, tömeg kellős közepén történő mozizásra még nincs is egy ideig lehetőségünk, egyre több esély van arra, hogy filmeket nézzünk másokkal, máshol, mint otthon. Igaz, azok nem biztos, hogy újak lesznek. De ha mégis úgy döntünk, hogy az új megjelenésekkel foglalkoznánk, akkor itt van az e heti válogatásunk.

Habár külön nem tettük a cikkbe, érdemes megemlíteni, hogy Hajdu Szabolcs Békeidő és Ernelláék Farkaséknál című filmjei felkerültek a Cinego oldalára, ha valaki ott szeretné támogatni az új, állami segítség nélkül készült magyar filmeket, akkor ne habozzon.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. Van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Film

Spelling The Dream – Magyarországon valószínűleg teljesen ismeretlen a “spelling bee” nevű verseny fogalma, aminek az a lényege, hogy iskolásoknak különböző, meglehetősen nehéz és ismeretlen szavakat kell betűzniük, de a téma óhatatlanul előjön különböző amerikai popkulturális termékekben. Ilyen ez a dokumentumfilm is, ami négy különböző indiai-amerikai származású diákot mutat be, akik mindent megtesznek, hogy megnyerjék a Scripps National Spelling Bee fődíját. Ami az utóbbi 12 évben csak és kizárólag indiai-amerikai diákoknak sikerült. (június 3.)

The Last Days Of American Crime – Pompás sületlenségnek néz ki a The Last Days Of American Crime, ami egy olyan Egyesült Államokról szól, ahol a hatóságok kiküldenek egy olyan jelet, amitől az emberek képtelenek bármi törvénybe ütközőt tenni. Ennek amúgy örülhetne mindenki, kivéve, ha az ember egy megélhetési bűnöző, mint ahogy a film főszereplője, akit Edgar Ramírez (Carlos) alakít. Csak hogy még egy harmadrangú közhelyet is ki lehessen pipálni, ő bosszút akar állni a testvére megöléséért is, amellett, hogy a jel bevezetése előtt még szakítson egy utolsót. Ramírez mellett feltűnik Michael C. Pitt is, a rendező pedig a tökéletes nevű Olivier Megaton, akinek például az Elrabolva második-harmadik részét köszönhetjük.

Sorozat

Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives, Top Chef, stb. – A Netflix június elsején elhalmozza a magyar nézőket is azokkal a reality-sorozatokkal, amik az amerikai popkultúra szerves részei lettek, de valahogy nem sikerült talajt érniük a magyar tévékben. Jön a Luxusfeleségek alapjait jelentő The Real Housewives, a főzős versenyek alfája és omegája, a Top Chef, illetve végre megérthetjük a Kardashian-klánt is, ugyanis felkerül a teljes Keeping Up With The Kardashians, ami a családot híressé tette a 2007-es indulás után. (június 1.)

The Titan Games – Erőnléti reality + Dwayne Johnson, nagyjából ennyi a The Titan Games lényege, ami olyan, mintha keresztezték volna az erősember-versenyeket, a Játék határok nélkült, az Amerikai gladiátorokat, és hozzácsaptak volna egy az egész világ által ismert amerikai szupersztárt, mint producer és műsorvezető. Ez a műsor első, 2019-es évadja lesz, szóval óvatosan olvassunk utána, ha érdekel minket a vége. (június 1.)

HBO GO

Film

Rövidfilmek – Az HBO Go felrakott egy csomó, különböző európai országokból származó rövidfilmet, amik közül lehet véletlenszerűen szemezgetni, vagy egyszerűen csak kikeresni az egyetlen magyart, Kis Hajni Utolsó hívás című filmjét. Kis rövidfilmjeit eddig is imádtuk, jelenleg az első játékfilmjén dolgozik. Az Utolsó hívás egy 61 éves édesanyáról szól, aki a lánya után költözik az Egyesült Királyságba, de előtte még végigkövethetjük az utolsó napját Budapesten. "Látjuk, hogy mit készül itthagyni, hogy milyen bánásmód jár egy hatvanas nőnek a hivatalban, a boltban vagy a közlekedésben. És hála a Skype-nak látjuk, hogy mi várja kint: egy, csak angolul beszélő unoka, akivel még így is megvan közöttük az a varázslatos kapcsolat, ami csak a nagyszülők és az unokák között létezik. És a lánya, akinek inkább lesz majd a terhére, mint a segítségére. A szívfacsaráshoz kevesen értenek úgy, mint az erős empátiával és finom humorérzékkel dolgozó Kis Hajni" – írtuk a filmről még 2018-ban.

Szent Tour – A Tour de France legelszántabb rajongóiról szól a Szent Tour című dokumentumfilm. Közülük is egy rendhagyó csoportról, a kitartó, elszánt, végsőkig türelmes lakókocsis nyugdíjasok csapatáról. Ők nem azok, akik etapról etapra autóba vágják magukat, hogy kövessék a mezőnyt, és őrjöngve, mámorosan ugráljanak, hanem azok az időmilliomosok, aki letáboroznak valahol, és aztán csak várnak és várnak. Ahhoz ugyanis, hogy egy szurkolónak a hegyi szakaszokon jó helye legyen, napokkal, hetekkel előbb terültet kell foglalni. És nem tanácsos elhagyni a jó helyet, ezért célszerű ott enni, inni, aludni ezekben a napokban. A film főhősei pontosan ezt csinálják, két hétig csak várnak, hogy aztán a Tour, mint egy zápor, néhány óra alatt elvonuljon mellettük. De ami várakozás közben kiderül, amit a Tour idős rajongói felfednek az életükből, a múltjukból, az garantáltan a nézővel marad. (június 1.)

Sorozat

Love Life – A Love Life az HBO Max első saját gyártású sorozata, amit Magyarországon az HBO GO műsorán lehet követni. A tervek szerint a sorozat minden egyes évada egy-egy új karakter szerelmi életével foglalkozik majd, az első szerelemtől egészen az utolsóig, vagyis addig a kapcsolatig, amit az illető véglegesnek érez, amiben családot alapít. Az első évad főhőse egy fiatal New York-i nő, Darby (Anna Kendrick), aki a főiskola után igyekszik megtalálni élete párját. Az egyes epizódokban felbukkanó pasik között akad balul sikerült, aztán nehezen lekoptatható egyéjszakás kaland éppen úgy, ahogy olyan pasi is, aki nagyon jó lett volna, ha Darby nem szúrja el. Az részek mindössze harminc percesek, a hangvétel pedig talán még a Szex és New Yorknál is könnyedebb. Óriási hatása nem lesz senkire, de ideális szórakozás lehet a mostani, megterhelő időszak után. (A Love Life-ról hamarosan hosszabb kritika is lesz az Indexen.) (május 29.)

Tönkretehetetlenek – Az HBO új sorozata a szexuális erőszak témáját járja körül az ígéretek szerint kendőzetlen őszinteséggel. A Michaela Coel forgatókönyvéből és főszereplésével készült sorozat a fiatal színésznő saját élményei alapján készült. Főhőse, egy fiatal londoni nő, Arabella, akinek tulajdonképpen minden rendben van az életében. Sok barátja van, sokat bulizik, és egyre jobban alakul az írói karrierje is. Egy éjszaka azonban egy klubban szexuális erőszak éri, ami minden megváltoztat az életében. Nemcsak a párkapcsolataira, de egész baráti körére, a családjára, a munkájára is másképp tekint, mint korábban. (június 7.)

Apple+

Kedves... – Elég fura árukapcsolás az Apple Kedves... című dokumentum sorozata. A sorozatot ugyanis egy reklámkampány, az Apple Watch “Dear Apple” néven futó kampánya ihlette. Ebben valódi emberek mesélték el az okosórájuknak írt levelekben, miként változtatta meg vagy könnyíti meg nap mint nap az életüket az Apple okosórája. Főleg sportolók beszéltek, de hétköznapi emberek is elmondták, hogy a szerkezet mennyit segít az egészségük megőrzésében vagy a teljesítményük növelésében. A Kedves...-ben viszont hírességek, többek között Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland és Big Bird beszélnek életük kulcsfontosságú pillanatairól úgy, hogy közben rajongóik nekik írt leveleire reflektálnak. (június 5.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a fentebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

Előre – A Pixar idén márciusban bemutatott animációjának sztorija első pillantásra kicsit meredeknek hangzott: a történet két olyan félárva elf fiúról, Ianről és Barley-ról szól, akikre az édesapjuk egy varázsbotot és egy varázsigét hagyott, amivel 24 órára vissza lehet hozni egy meghalt embert az élők közé. Az első próba viszont balul sül el, az édesapa csak deréktól lefelé kel életre, úgyhogy a két fiúnak kevesebb mint 24 órája van, hogy valahogy megszerezze a varázsige beszerzéséhez szükséges követ. De a különös történet, ahogy a legtöbb Pixar-mozi, mégis működik. “A könnycsatornáink ezúttal sincsenek biztonságban, és mindenkinek átjön az üzenet arról, hogy mennyire nehéz látni és értékelni azt, ami ott van az orrunk előtt, mert általában inkább arra koncentrálunk, hogy mi az, ami hiányzik az életünkből” – írtuk a filmről kritikánkban. (június 5.)

Címlapkép: Last Days Of American Crime. Fotó: Marcos Cruz/Netflix. Borítókép: Love Life. Fotó: Jojo Whilden/HBO.