Már az előzetest látva könnyezünk

Habár a pontos adatokat és dátumokat nem tudjuk, a múlt heti Kormányinfón elhangzott, hogy a magyar mozik kinyithatnak nemsokára, feltehetőleg június 16-tól. Felmerül a kérdés, hogy mit fognak vetíteni, hiszen március óta nem voltak új bemutatók szinte az egész világon, illetve hogy milyen feltételekkel nyithatnak majd ki, kötelező lesz-e majd megtartani a távolságot, korlátozzák-e a nézők számát, és így tovább. Erre valószínűleg majd egy rendelet fogja a választ megadni, aminek a szövegét természetesen még nem ismerjük.

Ennek ellenére, a karantén megszűnése és a kötelező mozibezárás eltörlése után is folytatni fogjuk ezt a cikksorozatot, mert egyszerűen annyi tartalom van a streaming-felületeken, hogy muszáj rendet vágni a felhozatalban. És ebben továbbra is segíteni szeretnénk.

Persze nem mindig rajtunk múlik a dolog, ezen a héten például a világ több pontján is megnézhetjük a The King Of Staten Island című filmet, amit Judd Apatow rendezett többé-kevésbé Pete Davidson komikus élete alapján. Úgy volt, hogy a filmet be fogják mutatni nálunk is moziban, a magyar forgalmazó még májusban elmondta a kérdésünkre, hogy továbbra is ez a szándékuk, bár konkrét dátum nincsen már hozzá. Az Egyesült Államokban június 12-én, pénteken lehet majd megvásárolni.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Film

Az 5 bajtárs – Amúgy a nyár egyik legjobban várt filmje Spike Lee legújabb rendezése, de egészen biztosak lehetünk benne, hogy az Egyesült Államokban, és a világ nagyvárosaiban zajló tüntetések miatt kiemelt figyelmet fog kapni Az 5 bajtárs. Lee előző filmje, a Ku-Klux-Klanba beépülő fekete nyomozóról szóló, igaz történet alapján készült Csuklyások nyert a cannes-i filmfesztiválon, és kapott egy legjobb forgatókönyvért járó Oscar-díjat is, ebből az előbbi elmaradt idén, a másodikra még esélyes lehet, hiszen az amerikai filmakadémia úgy döntött, hogy kiterjeszti a díjazottak lehetséges körét olyan filmekre is idén, amelyek csak és kizárólag streaming-szolgáltatókon jelennek meg. És Az 5 bajtárs papíron meg az előzetese alapján olyan filmnek tűnik, aminek ott a helye. A sztori négy amerikai veteránról szól, akik visszamennek a vietnámi háború egykori színterére, hogy visszaszerezzék az osztagvezetőjük maradványait, és közben meg felmarkolják az állítólagos kincset, amit szintén otthagytak. A hivatalos leírás szerint meg kell küzdeniük emberrel és a természettel is, akármit is jelentsen ez. Az biztos viszont, hogy a szereplőgárda az kőkemény, vannak itt veteránok a Drótból (Clarke Peters, Isaiah Whitlock Jr.), évtizedes európai arcok (Jean Reno) és Fekete Párduc maga (Chadwick Boseman). (június 12.)

Lean On Pete – Ha valakinek hiánya lett volna olyan függetlenfilmekből, amikben a főszereplők egy ló segítségével tanultak meg leckéket az életről, akkor a 2010-es évek végén több filmből is válogathatott, a The Rider és a The Mustang mellett azonban a miniműfaj legsikerültebb drámája a Lean On Pete, aminek azért nem fordítottam le a címét, mert ez a ló neve is egyben. A filmet Andrew Haigh, a kapcsolati drámák újdonsült brit mesterembere készítette (45 év, Hétvége), a Lean On Pete-et pedig vetítették a velencei és a torontói filmfesztiválokon is, a magyar premier viszont elmaradt, hivatalosan a Netflixen lehet először megnézni, ha az internet nem csal. A főszereplő Charlie Plummer, mellette felbukkan a filmben Steve Buscemi és Chloë Sevigny is. (június 12.)

Sorozat

Reality Z – Zombivalóságshow – Amilyen állapotban volt a világ az utóbbi pár hónapban, egy zombiapokalipszis egészen kezelhető problémának tűnhet most. A Reality Z című tízrészes sorozatban egy brazil realityműsorban szabadul el először a zombipokol, és hát olyan dolgok történnek ilyenkor, amik egy zombifilmben szoktak, menekülni kell, vigyázni, hogy ne harapjanak meg, és észszerűen gondolkodni, amiről a realityszereplők nem éppen híresek. A sztori egyébként nem olyan eszementül új, 2008-ban mutatták be a brit tévében a Dead Set című sorozatot, amit a Black Mirrort is készítő Charlie Brooker írt, és ami ugyanezt az alaphelyzetet használta. (június 10.)

Curon titkai – A Curon titkai a Netflix új, olasz sorozata, melynek főhőse a kamaszkorú fiait egyedül nevelő Anna. Anna, ki tudja, hogy miért, de úgy dönt, hogy visszaköltözik a fiúkkal észak-olasz szülőfalujába. Arra a helyre, ahol olyan barátságos események színesítik a helyiek életét, mint nyomtalan eltűnések, brutális gyilkosságok és így tovább. Ezek után, nem meglepő módon Anna is eltűnik. A két fiú, Mauro és Daria fog neki, hogy kiderítsék, mi vagy ki áll édesanyjuk eltűnésének hátterében. A Curon titkai műfaját tekintve misztikus thriller, vagyis a fiúknak a rejtélyeket nem okvetlenül az evilágban kell keresniük. (június 10.)

Lenox Hill – A Lenox Hill olyasmi dokumentumsorozat, amilyen Magyarországon Az igazi vészhelyzet volt, vagyis amikor éles helyzetekben láthatunk orvosokat dolgozni. Ebben a sorozatban a New York-i Lenox Hill kórház négy orvosát követhetjük nyomon, akik közül ketten agysebészek, egyikük mentőorvos, a negyedik pedig szülész-nőgyógyász rezidens. Most, amikor a koronavírus-járvány miatt a korábbiaknál jóval nagyobb figyelem irányul az egészségügyi dolgozók munkájára, nem is lehetne aktuálisabb a sorozat. Figyelem! A Lenox Hill készítői semmit nem bíztak a véletlenre, így könnyen előfordulhat, hogy már az előzetest figyelve bekönnyezünk ennyi elhivatottságot és önfeláldozást látva. (június 10.)

Az erdő – Ez most egy nemzetközi premierhét a Netflixen, a brazil és olasz sorozatok mellé jön egy lengyel is, ami ráadásul leírás alapján nem is hangzik olyan rosszul, bár kétségtelen, hogy beugorhat a leírás alapján a magyar Valan című thriller. A két idősíkban, 1994-ben és 2019-ben játszódó sztori főszereplője Pawel Kopiński ügyész, akiben még mindig élénken él az a nap, amikor a húga huszonöt évvel ezelőtt egy nyári táborból egyszerűen kisétált és örökre eltűnt. Most megtalálják annak a fiúnak a holttestét, aki a testvérével együtt tűnt el, és ezzel megnyílik egy lehetőség, hogy a lány életben lehet. Az erdő Harlan Coben író azonos című regényéből készült, Coben a sorozat producere is.

HBO GO

Film

Hová tűntél, Bernadette? – A Tökéletlen idők, a Sráckor és a Mielőtt-trilógia rendezője, Richard Linklater vitte filmre Maria Semple magyarul is megjelent, Hová tűntél, Bernadette? című sikerkönyvét. Bernadette Fox (Cate Blanchett) nem egy átlagos anya. Kivételesen okos, de erős szociális fóbiája van, utálja az embereket, különösen a környékbeli bezzeganyákat. Egy napon, éppen mielőtt a család elindulna arra a jutalomutazásra, amit lánya, Bee (Emma Nelson) kapott a kiváló bizonyítványáért, Bernadette egyszerűen eltűnik. A 15 éves Bee-nek jut a feladat, hogy felkutassa, és egyúttal annak is a végére járjon, hogy ki is valójában az ő különleges édesanyja. Richard Linklater filmje elkerülte a magyar mozikat, pedig Blanchett mellett olyan sztárokat láthatunk kisebb szerepekben, mint Kristen Wiig, Laurence Fishburne vagy Billy Crudup. (június 7.)

Kabul fecskéi – A Kabul fecskéi egy többszörösen díjazott francia-luxemburgi-svájci animációs film az elnyomásról, a vallási fanatizmusról, az erőszak által megnyomorított életekről. Yasmina Khadra 2002-es regénye alapján készült, ami 1998-ban játszódik Kabulban, a város tálib megszállása után. Főhősei, Mohsen és Zunaira fiatalok, szerelmesek, és az erőszakkal teli hétköznapok, meg a nem kevésbé nyomasztó múlt ellenére még hisznek abban, hogy lehet valamiféle emberhez méltó jövőjük. Csakhogy Mohsen, akaratán kívül, a fanatizált tömeg hatására elkövet valamit, ami felborít mindent, amit szerettek volna kezdeni az életükkel. (június 13.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

A vadon szava – A vadon hívó szava Jack London amerikai író 1903-ban megjelent, leghíresebb és legnépszerűbb regénye. A 19. században, a klondike-i aranyláz idején játszódó sztori főhőse egy szánhúzó kutya, Buck. Buck Miller bíróék hatalmas birtokán királyként éli életét, amíg el nem rabolják és el nem adják északra az aranyásóknak. A kutya a kegyetlen körülmények és bánásmód hatására megváltozik, és a túlélésért folytatott harcból végül a vadon szabad, félelmetes királyaként kerül ki. A számtalan filmes feldolgozás után ez az idén februárban bemutatott verzió abban hozott újdonságot, hogy ezúttal nem egy valódi kutya alakította Buckot, hanem egy CGI-eb. ”És erről sajnos nem lehet elfeledkezni egy pillanatra sem a bő száz perc alatt, bár ez nem a színészek hibája, Harrison Ford vagy Omar Sy játékán nem látszik, hogy a valóságban nem létező állattal vagy állatokkal kommunikálnak” – írtuk a filmről csalódott kritikánkban, a CGI-kutya ugyanis nem ért a valódi állatok nyomába. (június 10.)

Sonic, a sündisznó – A Sonic, a sündisznó egy 1991-es videójáték filmadaptációja, melynek főhőse a földönkívüli sündisznó, Sonic, aki véletlenül elképesztő erő birtokosa lesz. Mivel emiatt többen az életére törnek, a Földre menekül, ahol elvileg meg kéne húznia magát, hogy senki ne vegye észre. Csakhogy Sonic egy kamasz, ennek megfelelő habitussal, így hamarosan felfigyel rá Tom, a kisvárosi rendőr. Barátok lesznek és sokféle kalandba keverednek együtt, főleg miután Sonicot üldözni kezdi az őrült Dr. Robotnik. Utóbbi szerepében Jim Carreyt láthatjuk, aki fénykorát idézve bohóckodik ebben az eszeveszett tempójú filmben. (június 11.)

