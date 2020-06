Will Ferrell izlandi popsztárként kárpótolja az Eurovíziós Dalfesztivál rajongóit

Bár Magyarország idén nem vett volna rész az Eurovíziós Dalfesztiválon, biztosan sokan vannak, akik szomorúan vették tudomásul, hogy a világjárvány miatt a verseny elmaradt. Sebaj, hamarosan érkezik a Netflix egyik nyári vígjátéka Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga címmel, és amiben Will Ferrell és Rachel McAdams két izlandi zenészt alakít, akik nagyon szeretnék, ha ők képviselhetnék országukat a dalfesztiválon.

A forgatókönyvet Ferrell írta Andrew Steele-lel közösen, a rendezést pedig David Dobkin (Ünneprontók ünnepe, Télbratyó) vállalta, és hogy mi lett a végeredmény, abból íme egy kis ízelítő:

A filmet eredetileg májusban mutatták volna be, hiszen akkor lett volna esedékes a 2020-as Eurovíziós Dalesztivál, de a rendezvény a koronavírus-járvány miatt elmaradt. A Netflix azonban nem vár még egy évet, és június 26-tól már elérhető lesz kínálatukban a Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga.