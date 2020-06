Elérhetetlenné tették a Waczak Szálló egyik legismertebb epizódját

Elérhetetlenné tette a BBC a felületein a Waczak Szálló A németek című epizódját, írja a Guardian. A '70-es évekbeli vígjátéksorozat említett epizódja eltűnt a BBC-hez tartozó UKTV felületéről, mert abban rasszista kifejezések hangzanak el.

Az epizódban az egyik szereplő rasszista megjegyzéseket tesz egy krikettcsapattal kapcsolatban, ekkor elhangzik a „nigger” szó is. Az évek során a BBC igyekezett törölni ezt a jelenetet az epizódból, a Netflixen azonban még mindig látható a problémás rész. Ugyanebben az epizódban döbben meg azon John Cleese karaktere, hogy a kórházban egy fekete doktor kezeli.

Nem az első alkalom, hogy évtizedekkel ezelőtti sorozatok és filmek lekerülnek a szolgáltatók felületeiről, vagy kivágják belőlük a problémás részeket. A Little Britain című vígjátéksorozat azért tűnt el a netről, mert két szereplő feketére maszkírozva játszik az egyik epizódban, de a Disney Plus is úgy indult el, hogy a régebbi filmjeik elé tettek egy figyelmeztetést, hogy az adott produkció – így a Dumbo, a Pán Péter, A dzsungel könyve vagy a Macskarisztokraták – idejétmúlt kulturális általánosításokat tartalmaz. A Netflix pedig a Mighty Boosh és a League of Gentlemen című BBC-sorozatokat tüntette el, mert azokban feketére festett fehér színészek is szerepeltek.

A legismertebb alkotás, amit most átmenetileg eltávolítottak az HBO Max felületéről, az Elfújta a szél című 1939-ben készült, nyolc Oscar-díjjal elismert filmklasszikus, amely mai szemmel túlzottan romantikus módon mutatja be a polgárháború előtti amerikai Dél világát, és nem hangsúlyozza, hogy mennyi szenvedést okozott a rabszolgaság.