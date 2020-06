Kiderült pár részlet a Vaják következő évadáról

A Vaják annak ellenére lett hatalmas siker a Netflixen, hogy az első évaddal azért voltak komoly gondok, például egészen nehezen követhető időugrások a történetvezetésben. Most a Wrap készített interjút Lauren Schmidt Hissrich showrunnerrel, aki elárulta, hogy a második évadban erősen visszavesznek az időugrásokból, de ezen kívül is elárult pár érdekességet az új részekről.

A showrunner elmondta, hogy nem számítottak arra, hogy az időugrások ennyire összezavarják majd a nézőket, de állítja, hogy a második évadban kevesebb lesz ezekből, és most már minden fontosabb szereplőt ugyanazon az idősíkon láthatunk majd. Ezen kívül elárulta még, hogy a második évadban megismerünk több más vajákot is a főhős Geralton kívül, illetve az is kiderül, hogy a Henry Cavill által alakított karakternek ki a családja.

A második évad forgatása már hat hete zajlott, amikor beütött a koronavírus-járvány, és egyelőre nem tudni pontosan, mikor folytatódhatnak a munkálatok. Éppen ezért a Netflix 2021-re ígéri a második évadot, de a csúszás miatt elképzelhető, hogy – az első évadhoz hasonlóan – csak az utolsó negyedévben lesznek láthatók az új részek jövőre.

A Vaják az egyik legnépszerűbb lengyel fantasy regénysorozat, amely akkor vált igazán ismertté, amikor három videójátékot is készítettek belőle, köztük a Witcher 3-at, amelyet a szaksajtó a 21. század legjobbjai között tart számon. A Netflix-sorozat a regények alapján készült, és hiába lett tökéletes választás Geralt szerepére Henry Cavill, azért végeredmény messze elmaradt a várakozásoktól. De legalább Magyarországon forgatták az epizódok egy részét, emiatt egy csomó ismert és kevésbé ismert itthoni hely felbukkant a sorozatban. Ezeket ebben a cikkben szedtük össze.