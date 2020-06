Látványorgiát ígér az Apple Alapítvány-feldolgozása

Az Apple Apple TV+ nevű streamingszolgáltatásának egyelőre még nincs meg az a nagy dobása, ami a The Mandalorian a Disney+-nál, vagy a Trónok harca volt az HBO-nak, és ami A Gyűrűk Ura-sorozat lehet az Amazonnak. A mostani kínálatban vannak nagyon jó dolgok (The Morning Show, For All Mankind, Defending Jacob) és közepesen sikerültek (See), de olyan sorozat, amit évekkel később is emlegetnének, egyelőre nem akadt. A készülőben levő tucatnyi ötlet közül a korábban az HBO-t is megjárt Alapítvány-sorozat viszont igencsak ilyen lehet.

Isaac Asimov eredetileg három regényben írta meg a történetet, amihez harminc évvel a könyvek megjelenése után még négy regény írt, és beillesztette a robotokról szóló ciklusába, szóval, ha az Apple nagyon akarja, kb. 2050-ig el lesz látva alapanyaggal. Az eredeti trilógiánál maradva, sokáig megfilmesíthetetlennek tartották, és nemcsak azért, mert nagyszabású, hanem mert az első két kötetben istenigazából nem történik semmi, azon kívül, hogy a szereplők egymással beszélgetnek.

A történet nagyon vázlatosan: a Galaktikus Birodalom hanyatlik (vagy 22 000 évvel vagyunk a jövőben), Hari Seldon matematikus pedig a pszichohistória (matematikán alapuló szociológia) segítségével megjósolja, hogy a Birodalom bukása elkerülhetetlen, amit 30 000 évnyi sötétség és káosz követ, míg a Második Birodalom meg nem születik. Seldon kidolgoz egy tervet arra, hogy ez a 30 000 év mindössze ezer évre redukálható legyen: ehhez szükséges két, a galaxis ellentétes végein, titokban létrehozott és működő Alapítvány, melyek feladata, hogy a civilizáció és a tudomány vívmányait megőrizve az új rend alapkövei legyenek.

Ebből az alapból készíti a sorozatot az Apple, láthatóan nem sajnálva a pénzt David S. Goyer showrunnertől, és ha a fenti előzetesből indulunk ki, ez a sorozat a látványvilágát tekintve mindent lever, amit eddig a tévében láthattunk. Seldont Jared Harris alakítja, a császárt Lee Pace, bemutató 2021.