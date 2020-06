Hát nem elég nevetséges az Eurovízió?

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

Habár még a Cinema City-hálózatra várni kell, úgy tűnik, hogy július elejével szépen, lassan vissza fog állni a rend a magyar mozikban. A nagyobb mozik, mint például a Corvin vagy a Sugár már kinyitottak, itt olyan régebbi filmek mennek, mint A láthatatlan ember vagy a Sonic, a sündisznó. Június 25-én nyit a budapesti Cirko, ahol az év elején bemutatott filmeket fogják újra vetíteni (a Szex és pszichoanalízis, Világpolgárok, Isten létezik, és Petrunijának hívják), a Filmforgalmazók Egyesülete 22-i adatai szerint pedig július 2-án bemutatják majd a mozik Az ifjú Ahmed, a Corpus Christi és Az első áruló című maffiafilmet is. Premierdátumot kapott a magyar Pesti balhé (augusztus 13.), meg fogja járni a magyar mozikat az Egyesült Államokban már digitális platformokat megjárt Staten Island királya (augusztus 6.), és természetesen nem lehet az eljövendő filmpremierekről írni anélkül, hogy megemlítenénk Christopher Nolan időkavarós Tenet című filmjét, amit nálunk, és az egész világon július 30-tól lehet majd megnézni. De ez csak néhány példa a következő hónapok felhozatalából, amikre például már az Artmozi.hu oldalon jegyet is lehet venni.

A karantén megszűnésével és a kötelező mozibezárás eltörlésével is folytatjuk ezt a cikksorozatot, mert egyszerűen annyi tartalom van a streaming-felületeken, hogy muszáj rendet vágni a felhozatalban. És ebben továbbra is segíteni szeretnénk.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Film

Az eltévedt golyó – Az eltévedt golyó egy francia akciófilm, ami csak pár napja került fel a Netflix műsorára, de Magyarországon máris a tíz legnézettebb tartalom közé került. Főszereplője egy zseniálisnak mondott autószerelő, aki nem volt mindig tisztes munkásember, korábban bűnözésből élt. De hiába tért jó útra, éppen most vádolják gyilkossággal. Ráadásul azzal, hogy szeretett mentorát ölte meg. Az ártatlanságát csak egy módon bizonyíthatja, ha megtalálja azt az autót, ami a címbeli eltévedt golyót rejti. Az eltévedt golyó az autó utáni hajsza története, amit persze a valódi gyilkosok is meg akarnak szerezni. (június 19.)

Athlete A – Az Athlete A című dokumentumfilm az amerikai tornászválogatott orvosának, a 2018-ban 40 és 175 év közötti börtönbüntetésre ítélt Larry Nassarnak a történetét dolgozza fel. A Nassar ítéletét kihirdető bírónő azt mondta, hogy megtiszteltetés volt számára, hogy elítélhette a gyerekeket zaklató orvost. Nassart összesen 168 nő vádolta meg azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket gyerek- vagy kamaszkorukban. Vallottak ellene olimpiai bajnokok, és olyanok családtagjai, akik már nem élnek, mert beleroppantak a zaklatásba. A botrány még 2016-ban robbant ki, és lett az amerikai sportélet legmegrázóbb ügye a kisfiúkat zaklató amerikaifutball-edző Jerry Sandusky óta. Nassar ráadásul még azután is magát mentegette, hogy az áldozatai egy része előállt a történetével. Ezután a médiát, majd magukat az áldozatokat kezdte hibáztatni. (június 24.)

Eurovíziós Dalfesztivál: A Fire Saga története – A nyár egyik legjobban várt vígjátékával kapcsolatban a legnagyobb kérdés, hogy mennyire lehet hatékonyan viccelni azzal, ami eleve egy vicc. Az Eurovíziós Dalfesztivál, ami a film keretét adja ugyanis alapból annyira nevetséges, túlzó és giccses, hogy nem lesz könnyű feladat még nevetségesebbé, túlzóbbá és giccsesebbé tenni. De talán Will Ferrell és Rachel McAdams megoldják, ők alakítják ugyanis azt a két izlandi zenészt, akik nagyon szeretnék, ha ők képviselhetnék országukat a dalfesztiválon. A filmet eredetileg májusban mutatták volna be, hiszen akkor lett volna esedékes a 2020-as Eurovíziós Dalfesztivál, de a rendezvény a koronavírus-járvány miatt elmaradt. A Netflix azonban nem vár még egy évet, inkább bemutatják a filmet ezen a nyáron. (június 26.)

Skin – Skin címmel nagyjából évente kijön egy film, ezúttal egy dokumentumfilmről van szó, amiben a fiatal színésznő, Beverly Naya járja körül a szépség és a bőrszín kérdését. Naya Londonban született, de nigériai gyökerekkel rendelkezik, és rengeteg nigériai filmben játszott. Afrikában, az afrikai szórakoztatóipar szereplőivel, elsősorban a nigériai filmgyártás (Nollywood) arcaival vizsgálja meg, hogy milyen nyomás van rajtuk a külsejükkel kapcsolatban, hogy mennyire befolyásolja a karrierjüket az, hogy milyen árnyalatú a bőrük. (június 28.)

Sorozat

Sportversenyek a világban – Ez az új dokumentumfilm-sorozat olyan tradicionális sportágakat mutat be a világ minden tájáról, amelyek az adott országban fontos szerepet játszanak a nemzeti identitásban, míg máshol még csak nem is hallottak, vagy legalábbis nem sokat hallottak róluk. Bepillanthatunk többek között egy autentikus kongói pankrációba, a skót felföldi játékokba, a firenzei calcio stroricóba, ami egyfajta rögbi, csak szabályok nélkül vagy éppen a japán görkorcsolyaderbik világába. A nyolc bemutatott sportban közös, hogy egyik sem veszélytelen, és hogy művelőik igazi megszállottak. (június 26.)

Egyéb

Eric Andre: Legalize Everything – Eric Andre amerikai színész, humorista és műsorvezető, akinek legújabb stand up műsora a Legalize Everything. Andre játszott egy csomó Magyarországon is ismert sorozatban, például Az élet csajos oldalában, és játszott mozifilmekben is (Gyakornokok, Csajok hajnalig). A Legalize Everything viszont teljesen a saját műsora, amiben olyan aktuális témákkal foglalkozik, mint a feketék elleni rendőri erőszak Amerikában. Persze ez egy stand up műsort, szóval igyekszik a szomorú események humoros oldalát bemutatni, feltéve például a kérdést, hogy létezik-e alkalmatlanabb zenei műfaj a feketéket üldöző fehér rendőrökről szóló Zsaruk sorozat zenei aláfestésére, mint a reggae? (június 23.)

HBO GO

Film

A feltaláló: Vérszomj a Szilícium-völgyben – Ez a dokumentumfilm a Szilícium-völgy legnagyobb startup-csalásának történetét dolgozza fel. Néhány évvel ezelőtt egy fiatal feltaláló, Elizabeth Holmes szédítő sebességgel vált a világ legfiatalabb milliárdosává. Holmes kifejlesztett egy speciális vértesztet, ami forradalmasította a betegségek korai felismerését. Találmánya segítségével akár egyetlen csepp vérből el lehetett végezni kétszáz különböző egészségügyi tesztet. Nem csoda, hogy Elizabeth Holmes nevét Mark Zuckerberggel és Steve Jobs-szal emlegették együtt, a befektetők pedig tolongtak, hogy pénzt tehessenek a startupjába. Mindössze egyetlen gond volt csak: a találmány soha nem létezett. (június 23.)

Lords Of Chaos – A sötétség gyermekei – „Kevés ember van, aki hitelesebben rendezhette volna meg a black metál történelméről, az egymást meggyilkoló zenészekről, a templomgyújtogatásokról, a kemény zenék legsötétebb és legbetegebb korszakáról szóló filmet, mint Jonas Åkerlund svéd filmrendező: ő egyike azon keveseknek, akik maguk is dolgoztak Per Yngve Ohlinnal, azaz Deaddel, a műfajteremtő Mayhemet beindító énekessel annak hírhedt és brutális öngyilkossága előtt. Åkerlund volt a rendezője a Candlemass 1988-as Bewitched című videoklipjének is, amelyben Dead is szerepelt” – ha valakinek egynél is több idegen szó ismerős ebből az előző pár mondatból, akkor valószínűleg érdekelni fogja a Magyarországon forgatott A sötétség gyermekei, ami a Mayhem nevű metálbandát alapító fiatalok sztoriját dolgozza fel. Kritikánk szerint a film annyira azért nem penge, de legalább érdekes, plusz olyan adalékok vannak benne, hogy karakterként feltűnik benne a magyar Csihar Attila is, akit a fia, Csihar Arion alakít. Az idősebb Csihar egyébként elzárkózott a filmtől. (június 25.)

Sorozat

Perry Mason – Perry Mason figurája már a harmincas évek óta létezik az amerikai popkultúrában, könyvek, sorozatok, rádiójáték dolgozták fel a mindig az ártatlanokért kiálló ügyvéd sztoriját, akinek kivétel nélkül sikerül a bíróság előtt bebizonyítani, hogy valaki más tette azt a szörnyű bűntényt, amivel az ügyfelét megvádolták. Mason egy mai szemmel nézve naiv, nem sok bonyolultsággal rendelkező figura, akit az HBO minisorozatában viszont kapott egy mai korhoz illő ráncfelvarrást, amikor nem lehet csak úgy, naivan élvezni dolgokat, és mindennek komornak és komolynak kell lennie. A korai hírek szerint még úgy volt, hogy Robert Downey Jr. fogja játszani az ügyvédet abban a sorozatban, amit Nic Pizzolato (True Detective) fog grundolni, végül Matthew Rhys (Az amerikaiak) lett a főszereplő helyett, Pizzolatót pedig a Nancy ül a fűben és a Gengszterkorzó írói váltották. A minisorozatban a cselekmény a világválság idején játszódik, Los Angelesben, Mason pedig nem ügyvéd, hanem egy lecsúszott magánnyomozó, akinek egy gyerekrablási ügyben kell rendet vágnia. A sorozat most kezdődik, a nyolcadik rész augusztus 8-án kerül a képernyőkre, művészfilmeseknek érdekesség, hogy a negyedik részt például a Mustang című, Oscar-jelölt török filmet jegyző Deniz Gamze Ergüven rendezi. (június 22.)

Eltűnök a sötétben – Nem csoda, hogy azonnal lecsapott az HBO az I'll Be Gone In The Dark című könyv sztorijára, mert nemcsak a tartalom, hanem a körülötte történtek is tele vannak filmbe illő részletekkel. A főleg valódi bűnesetek feldolgozásával foglalkozó Michelle McNamarát még akkor kezdték el foglalkoztatni egy lehetséges sorozatgyilkos esetei, amikor a rendőrség nem is nagyon látta az összefüggést a különböző államokban elkövetett gyilkosságok, betörések és nemi erőszakok között, a potenciális elkövetőt pedig elnevezte a Golden State Killernek, ugyanis minden egyes területen, ahol aktív volt, más néven futott. McNamara készen volt a könyvének kétharmadával, amikor hirtelen, minden előjel nélkül az álmában meghalt. A könyvet többek között özvegye, a komikus Patton Oswalt segített befejezni, az I'll Be Gone In The Dark aztán 15 hétig a bestseller-listán tanyázott, a kötet és a sztori népszerűsége pedig hozzájárult ahhoz, hogy nem sokkal a publikálás után letartóztassanak egy gyanúsítottat is. A hat részes dokumentumsorozat a könyv adaptációja, a rendező a mostanában az igaz bűnesetek témában fáradhatatlan Liz Garbus ( Elveszett lányok). (június 28.)

Amazon Prime

Film

7500 – Igen, néha megfeledkezik az ember arról, hogy Magyarországon is létezik az Amazon streamingszolgáltatója, és néha azon is vannak új filmek, és ha nem is olyan pedigrével, mint a Netflixen vagy az HBO-n, de azért léteznek. Például itt van egy német filmrendező első filmje, főszerepben Joseph Gordon-Levittel, aki egy olyan másodpilótát játszik, aki próbálja megakadályozni a terroristákat, akik éppen eltérítenék a Berlin–Párizs-járatot. A 7500 a kritikák szerint pont az a közepes thriller, amit az emberek kómásan szoktak nézni szombat délelőttönként, az érdekessége az, hogy próbál a valósághűségre törekedni, és hogy szinte egy pillanatig sem hagyjuk el az eltérítés alatt a pilótafülkét, úgyhogy az egész film Gordon-Levitt vállaira nehezedik. (június 19.)

Borítókép: Athlete A. Melissa J. Perenson / Netflix.