Most lesz a nyáron tíz éve, hogy életemben először mentem az Indexbe. Jellemző módon eltévedtem az óbudai panelek közt, de ennél fontosabb, hogy mivel azért mentem, hogy megpróbáljam meggyőzni TSZA-t és Mészáros Zsófit arról, hogy vegyenek fel a belpol rovatba, előtte órákat tipródtam, mit kezdjek magammal, hogy kúlnak, Index-kompatibilisnek tűnjek. Végül enyhén kócosan kiengedtem a hajam, és egy fehér pólót vettem fel olyan felirattal, ami a sütiben lévő mazsolákra szól be, de én úgy éreztem, hogy az alapvetően ellenséges világ egzisztenciális rohadtságával szembeni hiábavaló dac szimbóluma (Stupid raisins, stay out of my cookies – Akkor még nem tudtam, hogy pár évvel később az esküvői bulimon a tudomány rovat vezetőjének a fantasztikus mazsolás sütijét eszem majd.) De a lényeg, egy tök fontos dolgot megtanultam az eltelt tíz évben az Indexben: semmi sem kúlabb annál, mintha nem érdekel, hogy kúl vagyok-e. Hogy az igazságnál nem kell több: beleállok a ciki privát email-címembe meg a mindig elkenődött szemfestékembe, és szimplán vállalom, hogy vagyok, aki vagyok. Ahogy itt mindenki.