A Perry Mason-regények írója nemigen értené az új feldolgozást

A sorozatban olyan társadalmi jelenségek is feltűnnek (rendőri brutalitás, rasszizmus, stb.), melyek ma különösen fontosak. Mi a véleménye erről?

Elkeserítő, hogy a világot látva az derül ki, hogy 90 év nem volt elég arra, hogy átlépjünk bizonyos korlátokat, és valamiféle haladásnak lehessünk szemtanúi az élet bizonyos területein. Kifejezetten örülök, hogy a sorozatban szerepelnek ezek a problémák, hogy Masont pont úgy emlékeztetik arra, hogy fehérként bizonyos értelemben kiváltságos helyzetben van, mint ahogy ma is emlékeztetni kell az emberek egy részét ugyanerre.

Hogyan készült a szerepre?

Ki ez a Perry Mason?

Erle Stanley Gardner író 1933-ban szerepeltette először Perry Masont, a kiváló ügyvédet, majd meg sem állt 86 regényig, szóval azt mondani, hogy nincs alapanyag egy sorozathoz, badarság lenne. Másnak is eszébe jutott ez, Raymond Burr főszereplésével 1957-1966 között közel 300 epizód készült a Perry Mason című sorozatból, később (1985-1993 között) harminc tévéfilmet is leforgattak vele. Itthon elsősorban a regényekből ismert, bár mintha a tévéfilmekből is bemutattak volna párat (a fekete-fehér sorozatra nem merek megesküdni). A mostani, HBO-s feldolgozásról írt kritikánkat hamarosan olvashatják.