Ezek a nők megérdemlik, hogy megmentsék őket

Valamikor 2021-ben érkezik A szolgálólány meséje című sorozat negyedik évadja, amihez megérkezett az első előzetes:

Az A szolgálólány meséje egy Gilead nevű, diktatórikus Egyesült Államokra hajazó világban játszódik, ahol a nők egy kasztját csak szülőgépeknek használják. Ebből a felállásból lesz elege a June nevű főszereplőnek, akit Moss alakít, és aki az előzetes tanulsága alapján már eléggé megosztó figura lett a felkelésben, bár az ő szájából hangzik el a címbeli mondat is.

Moss mellett olyan színészek tűnnek fel a sorozatban, mint Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, vagy Max Minghella.

A Margaret Atwood regényéből, Elizabeth Moss főszereplésével készült sorozatot először 2017 áprilisában mutatták be a Hulu nevű streaming-szolgáltatón. Ez volt az első, kifejezetten streaming-felületen debütáló sorozat, ami megnyerte a legjobb drámasorozat díját a Golden Globe-, és Emmy-díjátadón is. Összesen nyolc darab Emmy-t zsebelt be. A sorozat sikere miatt Atwood 34 év után folytatta a regényét, a Testamentumok című könyv Magyarországon is megjelent 2019-ben.