A bíróság szerint nem szabálysértő tüntetésről tudósítani

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Felmentették a Mérce újságíróját, aki ellen azért indult rendőrségi eljárás, mert a munkáját végezte, írja az újságírót a bíróságon képviselő Magyar Helsinki Bizottság. Diószegi-Horváth Nóra január 23-án tudósított a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete elé szervezett tüntetésről.

A rendőrség szerint az újságíró megsértette a közúti közlekedés szabályait, mert az úttesten sétálva követte a tüntető tömeget. Márciusban írtunk arról, hogy a Mérce két tudósító újságírója ezen a tüntetésen pénzbírságot kapott a rendőröktől. A hivatalos magyarázatban azt írták, szerintük az újságírók tudtak volna úgy is tudósítani az akkorra már egy felüljárón lévő tüntetésről, hogy nem mennek az úttestre. Az újságíró kifogást nyújtott be a bírság miatt, a rendőrség kitartott az álláspontja mellett, így került az ügy bíróságra.

A bíróság előtt végül sikerült bizonyítani, hogy az újságíró csak közfeladatot látott el a tudósítással.

Részvételével az eseményen nem okozott aránytalan sérelmet, amikor nyilvános, közérdeklődésre számot tartó történésről számolt be a nagyközönségnek. Ráadásul a bíróság azzal is egyetértett, hogy másképpen nem tudósíthatott volna, csak úgy, ha maga is a tömeggel tart.