Végre Magyarországon is elérhető a YouTube Kids

Mától itthon is elérhető a 3–12 éveseknek szóló YouTube Kids, a videómegosztó kifejezetten gyerekekre szabott verziója, amin a szülők egyszerű eszközökkel választhatják ki a megfelelő csatornákat, és határozhatják meg a videónézésre fordítható időt. Az alkalmazás egyszerűbbé teszi, hogy a gyerekek számára kedves rajzfilmeket keressünk, mondókákat hallgassunk, és minden olyan, gyerekeknek szánt tartalmat megtalálhassunk, melyek korábban csak hosszas kattintgatás után kerültek elénk.

A YouTube Kids öt éve indult, fokozatosan vezették be a különböző piacokra, hozzánk most értek el. Az alkalmazás ingyenes, fut telefonon, tableten, okostévéken, de ChromeCaston, Apple TV-n vagy játékkonzolokon át tulajdonképpen minden lapostévén. Az applikáció beállítása kézenfekvő és gyorsan megy, a szülő tulajdonképpen totális ellenőrzést kap a gyereknek létrehozott fiók felett. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az ún. jóváhagyott tartalom-módban kiválaszthatja azokat a videókat és csatornákat, amelyeket gyerek számára elérhetővé akar tenni, kijelölheti, hogy milyen tartalmat nézhet meg a gyerek az alkalmazáson belül és kizárhat bizonyos videókat vagy csatornákat. Sőt, magát a keresés funkció használatát is le lehet tiltani. Fontos, hogy a YouTube Kids használatához a gyermekeknek nincs szükségük Google fiókra, és nem tudnak videókat feltölteni és kommentelni, kizárólag tartalmat tudnak nézni.

Az különösen szimpatikus, hogy onnantól, hogy bejelentkezünk, és kiválasztjuk a gyerek életkorának megfelelően ajánlott tartalmi csomagot, a kommunikáció magyar nyelvű, és a tartalmak között is előrébb sorolva jelennek meg a magyar videók. A YouTube Kids négy nagy kategóriában kínál tartalmat: Műsorok, Zene, Felfedezés és Játék. A felület nagyon felhasználóbarát, a nagyobb képek, a színes kialakítás és a jól látható ikonok megkönnyítik a kicsik számára az alkalmazás használatát. Rendelkezésünkre áll egy beépített időzítő is, ezzel a szülők egyszerűen korlátozhatják a képernyő előtt eltöltött időt – például 30 perces időtartamokat beállítva. Az alkalmazás értesíti a gyermeket, ha az engedélyezett idő lejárt.

A kínálat elég változatos és bőséges: Walt Disney, Szezám utca, Peppa malac, Bogyó és Babóca, KEDD, Pocoyo, stb. A szórakozás mellett a tanulás és az ismeretterjesztés is kiemelt fontosságú, és elérhetőek a 360 fokos videók is, csak mozgatni kell a telefont hozzá. Az alkalmazás letölthető a Google Play és az Apple Store oldalakon.