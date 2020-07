A Westworld alkotói készítenek sorozatot a Falloutból az Amazonnak

A Netflix egyik legsikeresebb projektje 2019-ben a Vaják (Witcher) volt, ami ugyan Andrzej Sapkowski könyvei alapján készült, de valószínűleg nagyon sokan vannak, akik Ríviai Geralt történetét inkább a lengyel videojáték-stúdió, a CD Projekt Red sorozatából ismerik. Ennek a harmadik része, a The Witcher 3: Wild Hunt sokak szerint a modern játékgyártás csúcsteljesítménye.

És hát ha egy üzlet beindul, akkor ugye nincs megállás, az Amazon Studios, illetve a Bethesda a napokban bejelentette, ők pedig a Fallout-játékokból készítenek sorozatot, és ebben a Westworld két alkotójának, Jonathan Nolannek és Lisa Joynak a produkciós cége, a Kilter Films segít majd. A vezetőproducerek körébe mellettük bekerült kollégájuk, Athena Wickham, valamint Todd Howard a Bethesda Game Studios részéről és James Altman a Bethesda Softworkstől.

A Fallout a Bethesda egyik legsikeresebb játéksorozata, bár a 2018-as Fallout 76 miatt a stúdió kapott hideget-meleget, a Wasteland című játék folytatásaként készült franchise-nak voltak szebb pillanatai. A történet egy 2077-ben bekövetkezett nukleáris háború után játszódik, az első rész például majdnem száz évvel utána (egészen pontosan 2161-ben), és így haladunk szépen előre az időben. És a franchise-be például még az is belefért, hogy készítsenek egy nagyon addiktív mobiljátékot is Fallout Shelter címen.

Ugyan a videojátékok filmként nem mindig működnek, nemcsak a Netflix és az Amazon látja a fantáziát a sorozatokban: az HBO a Last of Usból készít sorozatot, a Showtime-nak pedig a Halo tetszett meg, és ezt bizony Magyarországon forgatják. Persze a Netflix is tovább üti a vasat, jön majd ugyanis a Witcher második évada, és ugyan még meg sem jelent az utóbbi évek egyik legjobban várt játéka, Cyberpunk 2077, már bejelentették, hogy animesorozatot készítenek belőle.