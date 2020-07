Hogy kerülhetett a világ egyik legértékesebb sportjoga egy újonc sporttévéhez?

Mint ahogy azt korábban megírtuk – és cikkünk után nem sokkal egy sajtóközleményben a Network4 megerősítette – az észak-amerikai profi amerikaifutball liga, az NFL meccsei mostantól a Network4 csoport új sportadóján, az ARENA4-en láthatók majd. A szerződés három országra és három évre szól, és vélhetően azért jöhetett létre, mert a Network4 gyorsabban reagált a kissé elkényelmesedett Sport Televíziónál, és vélhetően többet is kínált a jogokért, mint a 2004 óta a magyar piacon exkluzivitást élvező konkurense. (A Sport Televízió reakcióját lejjebb olvashatják.)

Mindezt Borsány-Gyenes András, a cég vezérigazgatója és Juni György, a Network4 kreatív igazgatója (korábban a Duna TV Sportosztályát vezette, majd ő volt a Telesport főszerkesztője) mondta el az Indexnek, pontosabban válaszolták meg emailben küldött kérdéseinket. Cikkünk a tőlük kapott válaszokon alapul.

Borsány-Gyenes András nem ma kezdte a sporttelevíziózást, a Sport1 és a Digisport beindítása és (egy ideig) működtetése is az ő nevéhez fűzhető, ráadásul úgy tudjuk, hogy előtte angol sporttévéknél gyakornokoskodott, szóval tudja, mi kell ahhoz, hogy egy új sporttévé az első évében legalább a középmezőnyben végezzen. Mert ez a céljuk, ezért fizettek ki egy nagy halom pénzt az NFL-nek.

Pontos összeget nem mondhatok, mert köt a titoktartás de millió dolláros nagyságrendről van szó

- mondta a vezérigazgató az Indexnek.

A nemzetközi sportjogok között van kb. tíz olyan, amire minden sporttévés szívesen lecsapna, ezek az ún. A-kategóriás jogok: angol, olasz, spanyol és német futball, Bajnokok ligája, Európa Liga, Forma1, Moto GP, NFL, NHL, NBA. Ezek közül két észak-amerikai van az ARENA4-nél, amire a válaszaik alapján rém büszkék, hiszen az amerikai egyetemi focival, az Indycar és pankráció jogokkal együtt kijelenthető, hogy aki ma amerikai sportokat akar nézni a tévében, az náluk fogja megtalálni. A kérdés az, hogy lesz-e ezeknek az eseményeknek nézője egy olyan országban, ahol sem az amerikaifutball, sem a jégkorong nem tartozik a tömegsport kategóriába, és az NHL jogainak meghosszabbítását a korábbi jogtulajdonos Spíler sem forszírozta.

Az NFL az más, a nagydöntő, a Super Bowl nézettsége a célcsoportban kiemelkedően magas, és az emberi időben adott meccsek nézőszámát is meg lehetett feleltetni a nagy fociligákénak,

de mivel az ARENA4 lefedettsége egyelőre nem túl acélos (a Vodafone mellett a PR-Telecom és a Hello Digital előfizetői láthatják) a nézőszámcsökkenés elkerülhetetlennek tűnik. "Tárgyalunk a többi szolgáltatóval, így a Telekommal és a Digivel is, bízunk benne, hogy hamarosan megállapodunk minél többel" - válaszolta a Network4. A portfóliójuk többi adója (TV4, STORY4, GALAXY4, FILM4) minden szolgáltatónál elérhető, lefedettségük 75-90% közötti, ezért joggal feltételezhetjük, hogy őszre sikerül megegyezniük az ARENA4 kérdésében is.

Az NFL-szerződés a tévének a cseh, a szlovák és a magyar piacra, hároméves időtartamra garantál exkluzív jogokat. Az alapszakaszból heti öt meccset adnak, a rájátszásból mindet (igen, a Super Bowl-t is), párhuzamosan a lineáris tévében és az ősszel induló online platformjukon, az ARENA4+-on, ahol a sajtóközlemény szerint majd "kiegészítő szolgáltatásokat" is kínálnak, de ezekről bővebb infót nem kaptunk, csak annyit, hogy a meccsek online mindig HD-ben lesznek elérhetők, és az eredeti, angol nyelvű hangsávról is szó van, "több más megoldás" mellett.

Hogy az amerikaiak miért írták alá a szerződést egy piacon újonc tévével és miért nem hosszabbítottak a tizensok éve partner Sport Televízióval az egy érdekes kérdés, a Network4 szerint ők azonnal bejelentkeztek a jogokért, amint azok elérhetővé váltak, jó volt a prezentációjuk, és komplex együttműködést kínáltak.

A Sport TV reakciója Büszkék vagyunk, hogy 2004-ben belevágtunk az NFL kalandba, ami akkor Magyarországon jóformán ismeretlen volt. Egy egész generáció szeretett bele ebbe a sportágba az elmúlt valamivel több, mint 15 évben. A televíziós sportjogokért zajló versenyben az árak folyamatosan növekednek, de ésszerű üzleti vállalkozásként működve a Sport TV nem akart a már eleve jelentősen megemelt árajánlatunknál még magasabb összeget kínálni az NFL-közvetítési jogaiért. Így bár az NFL nem nálunk látható a következő szezonban, a húszéves Sport TV továbbra is a minőségi közvetítések otthona. Olyan tartalmakból választhatnak nézőink, mint a magyar csapatok tömegét felvonultató férfi és női kézilabda Bajnokok Ligája, az EHF új EHL-sorozata, a Bundesliga, az Európa Liga, az európai Eb-, és vb-selejtezők, a Nemzetek Ligája, a Német Kupa, az NBA, a UFC és a világ vezető dartsversenyei, de a Sport TV közvetíti decemberben a női kézilabda Európa-bajnokságot is.

A sportjogokban és azok áraiban járatos informátoraink szerint az NFL-ért kifizetett összeg magas, de valószínűleg kevesebb, mint amennyit egy Bundesliga-dealért ki kell fizetni, igaz, a mérkőzésszám sem ugyanannyi (az már más kérdés, hogy a heti öt NFL-közvetítés időtartamra nézve minimum 15 órát tesz ki, ami nagyjából hét focimeccsnek felel meg, de egy fordulóból hét német bajnokit értelmetlen lenne közvetíteni). A szerződés értelmében az ARENA4-en lesz még egy hetente jelentkező kísérőműsor is, valami olyasmi, mint a Sport Televízió Trash Talk című magazinja, de Juni György szerint ezen is akarnak egy kicsit tekerni.

Sporttévét csinálunk, sportközvetítésekkel, sportműsorokkal, de ahol lehet, kicsit másként, mint azt a nézők eddig megszokhatták. Egyszerre leszünk hagyományosak és újítók is.

Az NFL-közvetítésekhez itthon hozzátartozik Faragó Richard hangja, aki 2004 óta közvetíti a meccseket. Kérdésünkre, hogy le akarják-e igazolni az ARENA4-hez, azt a választ kaptuk hogy "több kommentátorral már megállapodtunk, és jelenleg is tárgyalunk a nálunk levő sportokat jól ismerő, profi szakemberekkel a folytatásról" - jelentsen ez bármit is. Kaptunk pár nevet is:

Kun "Maka" Zsolt lesz az NFL- és az egyetemi amerikaifutball-meccsek egyik kommentátora,

Kassai-Tóth Csaba, Horváth Ferenc és Ambrus Tamás is fog közvetíteni különböző sporteseményeket,

a Moto GP-t a rutinos Czollner Gyula-Szabó Róbert-páros közvetíti.

Arra a kérdésre, hogy a cseh és szlovák jogok azt jelentik-e, hogy ezen a két piacon is terjeszkedne a Network4, nem kaptunk egyértelmű választ, de valamit mindenképpen kezdeniük kell a jogokkal, ráadásul sietve, mert szeptember itt van a nyakukon - nem beszélve az előidényről, ami augusztusban kezdődik. Az is elképzelhető, hogy - ha a szerződés erre felhatalmazza őket - a Network4 továbbadja a jogokat valamelyik helyi piaci szereplőnek, de ez legyen a cseh és szlovák rajongók baja. Azt is szerettük volna megtudni, hogy a telített magyar piacon, ahol 3,7 millió tévés háztartásra eddig tíz (Sport 1,2 ; DigiSport 1, 2, 3; Spíler 1, 2; Eurosport 1, 2; M4 Sport) sporttévé jutott, mi értelme van egy tizenegyediknek.

Borsány-Gyenes András szerint addig, amíg van minőségi, elérhető, fontos sportjog, addig van létjogosultság is.

A Network4 csoport egyébként 15. éve van a piacon, több nevük is volt már, régen nem csupa nagybetűvel írták és a 4-es sem virított ott mindenütt az egységesítés jegyében. A nézettségi adatok szerint a csak kábelcsatornákkal rendelkező médiacsoportok között a Network4 a harmadik legnépszerűbb Magyarországon, és már korábban is foglalkoztak sportközvetítéssel, pár éve az Európa Liga (született UEFA-kupa) meccseit ők adták, és ennek keretében ők maguk gyártották a Videoton és a Debreceni VSC hazai EL-meccseit is.

A jelenlegi jogaik közül az NFL megkérdőjelezhetetlenül a legértékesebb, az egyetemi futballal, profi jégkoronggal (NHL) pankrációval Indycarral és bokszgálákkal kiegészítve egy amerikai sportban erős tévé képe rajzolódik ki. Ezt ellensúlyozhatja a MotoGP, aminek értékét a magyar pálya építésére adott kormányzati igen is megemelheti, bár azt nem tudni, hogy az ARENA4 szerződése addigra nem fut-e ki, míg az első magyar futamot 2024-ben (?) megrendezik. A jövőről a Network4 nem nyilatkozott, kérdésünkre, hogy terveznek-e újabb jogokat vásárolni, azt írták, hogy arra koncentrálnak, hogy a mostani kínálatból minél jobb műsort rakjanak össze.