Még idén bemutathatják Pharrell Williams netflixes sorozatát

Voices of Fire címmel sorozatot készít a Netflixnek Pharrell Williams. A zenész ebben szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyjával, Ezekiel Williamsszel, pontosabban gospelkórusok vezetői segítségével felfedezetlen új tehetségeket is keresnek a régióban.

Williamsék az idén a koronavírus-járvány miatt online megrendezett Essence Fesztiválon jelentették be a sorozat indulását, amelynek munkálataiban Pharrell Williams vezető producerként is részt vesz az I Am Other nevű cégén keresztül. A Variety értesülése szerint a Voices of Fire már idén elindul a Netflixen.

A Voices of Fire mellett Pharrell más projekteken is dolgozik a streamingszolgáltatónak. Kenya Barris társaságában musicalt készít a Juneteenthről, az amerikai rabszolgaság eltörlésének napjáról.

A Grammy-díjas előadóművész legutóbb az NBC The Voice című tehetségkutató műsorában tűnt fel a képernyőn.