Johnny Depp bírósági perre viszi azt, hogy feleségverőnek nevezte a The Sun

A színész szerint rágalmazás a The Sun 2018-as cikke, amiben feleségverőnek nevezik, ezért beperelte a The Sun-t kiadó News Group Newspapers-t, illetve a Sun főszerkesztőjét, Dan Woottont. Az ügy most került a bíróságra, kedden kezdődnek a tárgyalások, írja a BBC.

A lap szerint az NGN megpróbálta minél hamarabb lezárni az ügyet, de nem sikerült megállapodniuk a színésszel. Depp szerint hazugság, hogy valaha is bántalmazta volna Amber Heardet, akivel 2015 és 2017 között voltak házasok. Heard és Depp valószínűleg személyesen jelenik majd meg a bírósági tárgyalásokon Londonban, Depp korábbi partnerei, Vanessa Paradis és Winona Ryder pedig videócseten keresztül tanúskodnak majd.

A bírósági ügy valószínűleg három hétig tart. A kiadó ügyvédje szerint a bántalmazást olyan üzenetek bizonyítják, amikben Depp 2015-ös ausztráliai tartózkodása alatt – ahol a pár együtt volt – megpróbált drogot szerezni. A bíróság elkérte ezeket az üzeneteket a színésztől, Depp azonban ennek nem tett eleget.

Amber Heard és Johnny Depp kapcsolata és válása egyébként korántsem volt fényes: Heard 2016-ban azt nyilatkozta, hogy a férje erőszakos, kábítószeres és alkoholista, később pedig távolságtartási végzést is kért a színész ellen.