Képtelenség kinyírni Charlize Theront

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

Újranyíltak a magyar mozik, az előző hétvégén összesen 18 785 jegyet vásároltak a nézők a Filmforgalmazók.hu számára leadott adatok szerint, a legtöbben az AVA című kémfilmet nézték meg (erről a kritikánk itt olvasható), amire 6399 néző volt kíváncsi, a legkevesebb jegyet pedig a tavalyi Jokerre vásárolták, összesen hét darabot. A számok alapján nem tűnik úgy, mintha megrohamozták volna a mozikat az emberek, de az azért lejön, hogy abszolút van igény arra, hogy egy sötét, légkondicionált teremben megint lehessen ismeretlenekkel filmeket nézni. A múlt hétvégén már a Cinema City-hálózat mozijai is kinyitottak, úgyhogy a kapacitás maximumon pörög, bár a potenciális kasszasikerekre még augusztusig várni kell, akkor jön majd a Mulan és a Tenet. Már ha jön, és az egyre súlyosbodó amerikai járványhelyzet miatt nem fújnak le minden tengerentúlról érkező filmet örökre.

A karantén megszűnésével és a kötelező mozibezárás eltörlésével is folytatjuk ezt a cikksorozatot, mert egyszerűen annyi tartalom van a streamingfelületeken, hogy muszáj rendet vágni a felhozatalban. És ebben továbbra is segíteni szeretnénk.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Film

Mucho Mucho Amor – The Legend Of Walter Mercado – Nem, eddig a pillanatig én sem tudtam, hogy kicsoda Walter Mercado, de megnéztem az előzetest, és mindent tudni akarok róla. Mercado egy Puerto Rico-i tarotkártyás, horoszkópos tévés jós volt, akinek a műsorát a sajtóanyag szerint 120 millióan nézték Dél-Amerikában és az Egyesült Államokban, viszont az angolul beszélő közönség számára teljesen ismeretlen volt, a világ többi pontjáról nem is beszélve. Pedig Mercado stílusa egészen elképesztő, a nemi szerepeket összemosó kinézete és a szuperhősökre hajazó, csillogó köpenygyűjteménye miatt egy leginkább Liberace-ra, a híres, titkon meleg zongoristára emlékeztető jelenség lehetett. A tévés jós egy idő után eltűnt a képernyőkről, de még 2019-es halála előtt elkészült vele ez a dokumentumfilm, amiben arról beszélt, hogy miért is döntött így. (július 8.)

A halhatatlan gárda – Sokszor be lehetett fürödni már a Netflix képregényből készült, ígéretesnek tűnő akciófilmjeivel (Tyler Rake – A kimenekítés, Az utolsó bűntény), mert amennyire jópofának tűnnek, a megvalósítás mindig hagyott kívánni valót maga után. Szóval érdemes óvatosan várni A halhatatlan gárdát, amiben Charlize Theron egy olyan alakulat feje, aminek a tagjai egytől egyig halhatatlanok, és már évtizedek, évszázadok óta járják a világot, és végzik a piszkos munkát. A cselekmény akkor indul, amikor egy ártatlan nő megtudja a gárda titkát, és muszáj beavatni őt is. Theron mellett feltűnik a mindig megbízható Chiwetel Ejiofor és Matthias Schoenaerts, a rendező az eddig határozottan nem ilyen filmeket készítő Gina Prince-Bythewood (Nem adok kosarat, A méhek titkos élete). (július 11.)

Sorozat

Stateless – Cate Blanchett az egyik producere a Stateless című, hatrészes minisorozatnak, amiben négy idegen sztorija ér össze egy ausztrál menekülttáborban, a semmi közepén. Mindenkinek van valami oka, hogy odakerült, és nem feltétlenül a menedékkérelem az, az egyik főszereplő, akit Yvonne Strahovski (A szolgálólány meséje) alakít, egy nagyon furcsa házaspár elől menekül. Blanchett maga is játszik a sorozatban, a magyar közönségnek még ismerős lehet belőle Dominic West (Drót, 300) és Jai Courtney (Az öngyilkos osztag). (július 8.)

Down to Earth with Zac Efron – Zac Efron egyre szerethetőbb figura lett, minél messzebb került a Disney-gyerekfilmes múltjától, és most eljutott odáig, hogy egy fenntarthatóságról szóló utazós műsor arca és műsorvezetője is. Efron Franciaországba, Puerto Ricóra, Angliába, Izlandra, Costa Ricára, Peruba, és Olaszországba utazik, olyan helyekre és emberekhez, ahol és akik éppen az étkezés, az energiafelhasználás, vagy éppen a létezés valami új, fenntarthatóbb módjával kísérleteznek. Efron partnere az egészben Darin Olien üzletember, a szuperkaják szakértője. Az előzetes alapján tényleg pont olyan a Down To Earth, mint általában az utazós műsorok, Efron kipróbál valami marhaságot, mondjuk eszik egy kis büdös duriánt, vagy megy szemetet szedni az autópálya mellett (ez utóbbi annyira nem marhaság mondjuk), és aztán levonja a konzekvenciákat. (július 10.)

HBO GO

Film

Ad Astra – Út a csillagokig – Brad Pitt sci-fije valahogy nem kapta meg a méltó jussát, pedig izgalmas utódja volt a hatvanas-hetvenes évek okos űrfilmjeinek (2001 – Űrodüsszeia, Solaris), amiben van hely melankolikus monológoknak, űrkalózoknak és vérszomjas űrmajmoknak is. Pitt játssza a főszereplő Roy McBride-ot, aki azt a küldetést kapja, hogy kutassa fel régóta az űrben veszteglő édesapját, akit Tommy Lee Jones játszik. Amikor a méltó jussról beszéltem, akkor a közönségsikert és az Oscar-díjakat értem, mert egyikben sem volt igazán része, sőt, egy darab Oscarra jelölték, azt is hangkeverésért. Pedig az Ad Astra egy nagyon erős év különösen érdekes filmje volt, amiben igen, volt egy terepjárós üldözés a Hold felszínén, de közben az egész arról szólt, hogy az emberiségnek össze kell kapnia magát, mert csak egymásra számíthatunk. (július 12.)

Sorozat

Kvíz – Még csak három éve ment az Egyesült Királyságban a Legyen ön is milliomos! című kvízshow, amikor pár nappal 9/11 előtt meg is történt a legnagyobb botrány a műsor történetében: Charles Ingram ugyanis úgy nyerte meg a főnyereményt, hogy a felesége és egy egyetemi oktató a közönségből köhögéssel jelezték neki a helyes választ. Az Ingram-házaspárt később bíróság elé állították, de még ott sem volt sokaknak egyértelműen biztos, hogy tényleg csalásról van szó, vagy ahogy a feleség mondta, egyszerű szénanátháról. A nagy érdeklődést kiváltó sztoriból 2017-ben készült el a Quiz című színházi darab, amit a brit ITV megfilmesített, olyan színészekkel, mint Matthew Macfadyen (Utódlás) és Michael Sheen (Masters Of Sex). (július 11.)

Amazon Prime

Film

Citizen K – Mihail Hodorkovszkij a jelcini Oroszország energetikai minisztere és oligarchája volt, de befolyását a putyini rezsim nem nézte jó szemmel, úgyhogy 2005-ben letartóztatták, hatalmas összegű sikkasztással és lopással, majd miután elhagyta az országot, gyilkossággal vádolták, és azóta nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene. A nyíltan Putyin-kritikus milliárdos egyértelműen politikailag motiváltnak tartja a hajtóvadászatot, Londonban él, és továbbra is az alapítványán keresztül harcol egy demokratikusabb Oroszországért. És róla szól a Citizen K című dokumentumfilm, amit Alex Gibney (A feltaláló, Going Clear) készített, és ami Putyin felemelkedéséről és Hodorkovszkijhoz fűződő viszonyáról is szól.

Apple+

Film

A Greyhound csatahajó – Kivételesen nem igaz történet alapján készült ez a második világháborús csatafilm, hanem egy nemlétező hadihajó nemlétező kapitányáról, aki az első bevetéseként az Atlanti-óceánon rögtön belefut egy csapat német tengeralattjáróba, miközben egy kereskedelmi naszádot kell megvédenie. A főszerepet Tom Hanks játssza, ő írta a forgatókönyvet is, a végeredmény pedig úgy járt, mint a legtöbb idén elkészült film, a tavaszi mozipremiert többször csúsztatni kellett, végül pedig az Apple+ nyerte a licitet a forgalmazásért. A hosszú filmek ellenségeinek mondom, hogy A Greyhound csatahajó összesen 91 perc, ami ritkaság ebben a felpuffadt filmekkel operáló világban. (július 10.)

Sorozat

Találd meg a hangod – 1999-ben került a magyar mozikba is a Little Voice című brit film, ami egy visszahúzódó, elnyomott énekesről szól, aki roppant tehetséges, csak éppen az egész világ ellene van. És most itt van az ugyanilyen eredeti című, de egyáltalán nem erről szóló sorozat, amiben egy fiatal lány szeretne híres zenész lenni, és leginkább úgy néz ki, mintha egy inspirációs kávéreklám lenne, pontosan 20 éves Apple-előfizetőkre belőve. A főszerepet Brittany O'Grady alakítja, a dalokat Sara Bareilles szállította, öt részt pedig a Nevem Sam című Sean Penn-film rendezője készített. A producer: JJ Abrams. (július 10.)

(Borítókép: A Greyhound csatahajó / IMDb.)