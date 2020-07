A Sport TV-re költözik Michelisz bajnoksága az M4-ről

A 2020-as szezonban új csatornán lesz látható Magyarországon a túraautó-világkupa, vagyis a WTCR: az eddig az M4-en látható versenysorozat közvetítési jogai a Sport TV-hez kerülnek.

A szerződés a 2020 és 2021-es szezonról szól, de a Sport TV-nek opciós joga lesz a 2022-es idényre is. Minden futam élőben kerül képernyőre, a Sport1-en vagy a Sport2-n az élő közvetítések mellett összefoglalók és kísérőműsorok is láthatók lesznek. A megállapodás nem kizárólag a WTCR-t érinti, hanem a Eurosport Events elektromos autók számára szervezett Pure ETCR sorozatát is, írja bejelentésében a Sport TV, amely Magyarország mellett Csehországba és Szlovákiába is elviszi a futamokat.

Mivel a WTCR promótere a Eurosport Events, a közvetítések a Eurosporton továbbra is láthatóak lesznek.

A Sport TV-nél komoly mozgás tapasztalható a kínálat terén, hétfőn derült ki, hogy az Arena4 rájuk licitálva megszerezte a csatorna egyik legfontosabb programjának, az NFL-nek a közvetítési jogait.