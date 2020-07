Szeptemberben folytatódik a gyökér szuperhősök története az Amazonon

A The Boys az egyik legjobb dolog, ami a szuperhősműfajjal történhetett. A lejárt, agyonjátszott, unalmas panelek helyett olyan szuperhősöket kapunk, akik önzők, a saját brandjük érdekli őket, leszarják az embereket és nem azért mentenek meg senkit, mert ez a kötelességük, vagy mert jó emberek, hanem azért, mert jól jön egy kislánnyal mosolygós Insta-poszt. És ezekre az anti-szuperhősökre vadásznak a Srácok (The Boys), akik a nagyközönség torkán letolt maszlagot be nem véve mennek a szuperek után, persze mindegyiküknek megvan a saját traumája (mutatunk egyet, tessék) és menet közben kerülnek elő a csontvázak a szekrényből.

Jó a szereposztás (Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Kapon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell és Elisabeth Shue), a képregény fekete humora és erőszakossága nem csorbul, a trükkök tévéhez képest remekül működnek, és nagyon, nagyon véres. Szeptember 4-én jön az Amazon Prime-ra, az első évadot addig tessen pótolni.