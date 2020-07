Riportban mutogatta a 24.hu újságírójának lakcímét a Hír TV

A Hír TV továbbgörgette riportsorozatát, melyben a 24.hu újságíróját próbálják meg összekötni Hadházy Ákossal: most már szenzitív adatokat is kiadtak az újságíróról, felcsöngettek a lakására, illetve vágóképeken is mutogatták lakcímét.

Pénteken írtunk arról, hogy a Hír TV "nyomozásba kezdett", mert szerintük Hadházy Ákos független ellenzéki országgyűlési képviselő törvénytelenül kéri a lakosságot arra, hogy a legfrissebb nemzeti konzultációs ívet ne a kormánynak küldjék vissza, hanem postázzák el azokat egy általa megjelölt postacímre. A Hír TV az üggyel kapcsolatban azt derítette ki, hogy a megadott postafiók címén (ténylegesen: a postahivatal fölötti bérházban) lakik a 24.hu egyik újságírója is, úgyhogy ez így aztán végképp törvénytelen.

Szombaton "Újabb furcsaságok Hadházy alapítványa körül" címmel tovább "oknyomozta" a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) égisze alá tartozó orgánum a nemzeti konzultációs ívekkel kapcsolatos ügyet. Most a 24.hu újságírójának férjét kötötték a Hadházy által létrehozott Tisztességes és Igazságos Társadalomért Alapítványhoz, a riportban pedig

megmutatták az előző részből kimaradt postahivatalt;

ballagtak pár métert, hogy az újságíró házához is átsétáljanak;

ahol a riport alapján és a Média 1 információi szerint csengetéssel is próbálkoztak.

Az anyagban újra előhozták azt is, hogy ráadásul Hadházy Ákos "bevallotta", hogy ismeri az újságírónőt, a Hír TV szerint "arról viszont hallgatott, hogy az újságíró férjének van köze az alapítványhoz". A bevallás maga egyébként így hangzott:

- Kovács Angel Mariannát ismeri-e Ön? - A Kovács Angel Mal...hogy hívják a hölgyet? - Kovács Angel Marianna. - Igen, ő egy újságíró.

A riport végén végül azért arra is kitértek, hogy habár több médium is lehozta, szerintük ők nem állították, hogy az újságíró egy postafiókban lakna.