Emberi maradványok lehetnek a Tiger King-állatkertben

Újabb bizarr részletek kerültek ki arról az amerikai állatkertről, amelynek tulajdonosáról az év egyik legnépszerűbb dokumentumsorozatát készítette a Netflix. Legutoljára akkor írtunk a Tiger Kingből ismert Joe Exotic állatkertjéről, amikor annak tulajdonjoga átkerült a férfi ősi ellenségéhez, Carole Baskinhez. Most a Wrap írja, hogy egy másik tévéműsornak köszönhetően kiderült, hogy talán emberi maradványokat találtak a területen, ahol évekig különböző vadállatokat tartottak.

A portál szerint az állatkertet múlt hét pénteken megszállták az oklahomai hatóságok, miután a helyszínen forgatott a Travel Channel egyik műsora. Hogy az egyébként is bizarr történet még bizarrabb legyen, a műsor nem más, mint Ghost Adventures, amelyben különböző szellemekhez és másvilági legendákhoz kapcsolódó történeteket igyekeznek feltárni.

Ennek a műsornak az egyik adásához mentek ki a Greater Wynnewood Exotic Animal Parkhoz, ami a Tiger King doku központi helyszíne volt. A Netflixen csak az derült ki, hogy utólag különböző vadállatok elásott maradványait találták meg, de most a Travel Channel forgatása alatt több jel is utalt arra, hogy a park emberi maradványokat is rejthet.

A Ghost Adventurest ugyanis tetemkereső kutyákkal veszik fel, és az egyik állat hullaszagot fogott a helyszínen. Joe Exotic, az állatkert korábbi tulajdonosa és üzemeltetője korábban arról beszélt a TMZ-nek, hogy négy ismerősének hamvai vannak elszórva a parkban. A helyi seriff lezárta a nyomozást, mert csak kistestű állatok maradványait találták meg, de a Wrap a tévécsatorna szóvivőjétől úgy tudja, hogy még nincs vége az ügynek.

A Wrap egyébként megjegyzi, hogy a parkot nemrég megszerző Carole Baskin abból szerezte a vagyonát annak idején, hogy 1997-ben eltűnt a milliomos férje, Don Lewis, és ugyan a holttestét sosem találták meg, 2002-ben hivatalosan is halottnak nyilvánították, és a teljes vagyonát Baskinre hagyta, a rokonai semmit sem örököltek. Maga Joe Exotic is beszél arról a dokusorozatban, hogy szerinte Baskin valahol elásta a férje hulláját. A nő minden ezzel kapcsolatos vádat tagad.