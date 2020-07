Smárolással terjed a rejtélyes betegség

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalomról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

A karantén megszűnésével és a kötelező mozibezárás eltörlésével is folytatjuk ezt a cikksorozatot, mert egyszerűen annyi tartalom van a streamingfelületeken, hogy muszáj rendet vágni a felhozatalban. És ebben továbbra is segíteni szeretnénk.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, de szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Film

Father Soldier Son – Sráckor, dokumentumfilmben, mondhatnánk leegyszerűsítve a Father Soldier Son-ra, mert 10 éven keresztül forgatták egy, a gyermekeit egyedül nevelő hivatásos katonáról. Csak itt nem egy fiatal fiú felcseperedéséről szól a sztori, hanem erről az Afganisztánban szolgáló, harmadik generációs őrmesterről, aki szuperhős a gyerekei szemében, egészen addig, amíg meg nem sérül a harctéren. A filmet a New York Times készítette. (július 17.)

Sorozat

The Business Of Drugs – Van egy olyan sejtésem, hogy a Netflix rájött arra, hogy ha valahogy sikerül egy film, sorozat, vagy dokumentumfilm, ideális esetben dokumentumfilm-sorozat címébe belecsempészni valahogy a kábítószert, akkor azt sokan meg fogják nézni. Az alap a Narcos, de májusban került fel a Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan) című német sorozat, a Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics című doksi, amiben híres emberek beszélnek a drogos élményeikről. Most meg itt van a komorabb, ismeretterjesztő változat, amiben a CIA volt ügynöke, Amaryllis Fox beszél az opioidkrízisről, a methről és a legális fűről is.

Cursed: Átkozott – Igen, még a mindenki által ismert Excalibur-legendának is lehet előzményt készíteni, a Cursed arról szól, hogyan lesz egy Nimue nevű, jobb sorsra érdemes udvarhölgyből a tragikus Tó asszonya, aki átnyújtja majd a legendás kardot Artúr királynak. Természetesen mindezt egy olyan köntösben, hogy egyszerre feleljen meg a sorozat egy Trónok harca utáni világnak és a Netflixet néző tiniknek és fiataloknak: Nimue egy árva, aki az anyja halála után összefut Artúrral, és közben a gonosz vörös paladinok elleni felkelés szimbóluma lesz. A főszereplő Katherine Langford a 13 okom volt című sorozatból, feltűnik még az angol filmek egyik nagy öregje, Peter Mullan is, a Cursed társalkotója pedig nem más, mint Frank Miller, olyan képregények készítője, mint a Sin City vagy a 300. (július 17.)

Kissing Game – Bár egyelőre úgy tűnik, hogy a karantén Magyarországon egy darabig csak egy rossz emlék marad, ez a brazil sorozat az előzetes alapján simán vissza tudja hozni a hangulatát, már amennyiben ha megfejeljük az azzal járó, apokaliptikus kanossággal is. Mert a Kissing Game arról szól, hogy egy csapat brazil fiatal között elszabadul egy olyan vírus, ami smárolással terjed, és hát mivel brazil fiatalok, ők aztán nem fogták vissza magukat. Ráadásul az – egyelőre csak portugál nyelvű – előzetes alapján ugyan a cselekményt nehéz felvázolni, de azt igen, hogy a Kissing Game (eredeti címén: Boca a Boca) a sci-fi felé is elkanyarodik.

HBO GO

Film

Mickey és a medve – A Mickey és a medve főszereplője az a Camila Morrone, akit a világ Leonardo DiCaprio aktuális barátnőjeként és Al Pacino mostohalányaként ismert meg. Morrone közben a színészi karrierjét is építi, nemrég a Bruce Willis-féle Bosszúvágyban játszott, most pedig egy családi drámában láthatjuk. Ő játssza Mickeyt, a nehéz sorsú lányt, aki Montanában él az apjával, egy depressziós, ópiátfüggő, a feleségét gyászoló veteránnal. A lánynak kell támogatnia, felszínen tartania az apját, amiből érthető módon egyre inkább elege lesz. Arra vágyik, hogy normális életet élhessen, egyetemre mehessen a nyugati parton, és olyan lehessen, mint bármelyik másik huszonéves. Eljön a pont, amikor a lánynak el kell döntenie, hogy mi a fontosabb: a saját élete vagy hogy megfeleljen az apjával szembeni kötelességeinek. (július 13.)

A showbiznisz gyermekei – A showbiznisz gyermekeinek rendezője, Alex Winter maga is gyerekszínészként kezdte a Broadway előadásaiban. Ezután filmezni kezdett, leghíresebb szerepét a Bill és Ted filmekben játszotta Keanu Reeves mellett. Később a színészkedés mellett rendezni kezdett, az utóbbi években főleg dokumentumfilmeket készített. A showbiznisz gyermekeit saját élményei inspirálták, 13 évesen ugyanis egy idősebb férfi zaklatta a színházban, ahol játszott. A filmje erről, a gyerekszínészek kiszolgáltatottságáról szól, miközben Hollywood legismertebb gyerekszínészeinek karrierjét és életét elemzi. Többek Evan Rachel Wood, Milla Jovovich, Jada Pinkett Smith és Cameron Boyce beszélnek erről a világról, amelybe Winterhez hasonlóan ők is gyerekfejjel csöppentek bele. (július 15.)

Hivatali titkok – A megtörtént eseményeken alapuló film Katharine Gun történetét dolgozta fel. Gun a brit titkosszolgálat egyik ágánál, a GSHQ-ban dolgozott kínai fordítóként, így jutott el hozzá egy levél 2003 januárjában. Ebből derült ki számára, hogy az Egyesült Államok illegális módszerekkel, többek között kémkedéssel és zsarolással próbálta elérni az iraki invázió támogatását az ENSZ-ben. A levelet kiszivárogtatta a sajtónak, majd fel is adta magát munkaadójánál – és bár eljárás indult ellene, hazaárulással is vádolták, a brit állam végül visszavonta a keresetet. Gunt Keira Knightley játssza, a film rendezője pedig a dél-afrikai Gavin Hood, aki már több filmet készített hasonló témában, többek között Az élet árát és a Kiadatást. (július 16.)

Banksy és a tiltott művészet felemelkedése – Banksyről még azok is hallottak, akiket amúgy egyáltalán nem érdekel a kortárs képzőművészet vagy a street art világa. Ő a világ egyik leghíresebb és egyben legtitokzatosabb művésze, aki nagyjából hetente bekerül a hírekbe. Hol azzal, hogy rekordáron kelnek el a munkái, hol azzal, hogy boltot nyit Londonban, hol meg azzal, hogy átverték a magyarok. A róla szóló dokumentumfilmből kiderül, hogy indul a pályája, hogyan jutott el ahhoz jellegzetes stencilezett technikáig, amiről híres. Ritka interjúkat is láthatunk Banksyvel, aki természetesen továbbra is szigorúan őrzi valódi kilétének titkát. A Banksy és a tiltott művészet felemelkedése foglalkozik a művész milliós birodalmával és forradalmi terveivel is. (július 16.)

Apple+

A nagyszerűség pillanatai – Az Apple+ legújabb dokusorozata hét világhírű sportoló életébe enged bepillantást. Ez a rendhagyó sorozat azonban nem veszi végig a karrierjüket, hanem minden egyes sportoló életéből kiragad egy olyan pillanatot, amikor hoztak egy váratlan, de az egész pályájukat befolyásoló döntést. A sorozat epizódjai meglepően rövidek, csak 6-8 percesek, és ezalatt nemcsak a sportolók beszélnek, hanem animáció és speciális effektusok segítségével bemutatják a döntések hátterét és következményeit. A megszólalók között többek között az NBA-legenda, Lebron James, a hatszoros Super Bowl-bajnok, Tom Brady, az olimpiai bajnok focista, Alex Morgan, és a nyolcszoros olimpiai bajnok futó, Usain Bolt látható. (július 10.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

A Kelly banda igaz története – Ned Kelly az ausztrál Rózsa Sándor vagy ha úgy jobban tetszik, az ausztrál Robin Hood volt. Az 1870-es években bandájával (néhányszor nőnek öltözve) rabolt ki bankokat, és eközben megölt három rendőrt. Kellyre, akinek már az apja is törvényenkívüli volt (ír fegyencként került Ausztráliába) két éven át vadászott a rendőrség, míg végül egy tűzharcban megsebesítették és elkapták. A bankrabló egyébként ekevasakból készült páncélban harcolt, ezért nem tudták sokáig megsebesíteni. Végül ez sem segített rajta, 25 évesen felakasztották, de a legendája máig él Ausztráliában. A filmben az 1917-ben megismert George MacKay játssza Kellyt, de egy kisebb szerepben feltűnik Russell Crowe is.

Emma – Jane Austen népszerű regényét már jó párszor filmre vitték, legutóbb 1996-ban Gwyneth Paltrow-val a főszerepben. Az újabb változatot a trendnek megfelelően ezúttal egy női rendező, Autumn de Wilde készítette. Emmát a 2020-as verzióban Anya Taylor-Joy játssza, akit leginkább az Üvegből ismerhetünk. Ő játssza tehát Jane Austen elkényeztetett, kotnyeles főhősét, aki nagyon lelkesen alakítja a kerítőnő szerepét, ha másokról van szó, de ő maga hallani sem akar arról, hogy valaha is férjhez menjen. Az Emma persze egy tipikus Austen-sztori, ahol végül mindenki felismeri a hibáit, változtat rajtuk, és megtalálja a leginkább hozzá illő párt. (július 16.)

Borítókép: Cursed: Átkozott / Netflix.