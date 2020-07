Csak negatív koronavírusteszttel lesz tét a lét

A Való Világ tizedik évadára már lehet jelentkezni, de a koronavírus miatt az egész mechanizmuson tekerni kellett egy kicsit. Az utóbbi évadokhoz hasonlóan Powered by Big Brother alcímet (?) viselő műsor (nagyon röviden: megvették a beköltözős valóságshow-k egyik atyjának jogait, de a műsorelemekből semmit nem használtak fel eddig) egyébként idén 36 millió forintos főnyereménnyel kecsegteti a jelentkezőket.

A gyártást a Paprika Studiosra bízza az RTL. A cég számára is kiemelten fontos az egészségügyi szabályok betartása, ezt igazolandó a járványügyi veszélyhelyzet márciusi kihirdetésekor szigorú protokollt léptetettek életbe. Az RTL Magyarország Marketing és Kommunikációs Igazgatóságától a Blikk megtudta, hogy

biztosítják az egészségügyi szabályok betartásához szükséges eszközöket (fertőtlenítőszerek, hőmérő, szájmaszk, gumikesztyű);

a stáb tagjainak a meghallgatások és a munkavégzés megkezdésekor mindennap hőmérsékletmérésen kell átesniük, fertőtleníteniük kell, maszkot kell viselniük, és tartaniuk az előírt távolságot;

a szereplőválogatásra érkezőkre ugyanezek vonatkoznak;

a villa teljes fertőtlenítése és takarítása alapvető lesz a későbbiekben;

a villába kerülő tárgyakat, használati eszközöket és élelmiszereket is fertőtlenítik;

a kiválasztott játékosoknak koronavírus-teszten is át kell esniük.

A Való Világ játékosaira eddig is várt egy alapos egészségügyi és pszichológiai vizsgálat, amit most a koronavírus-teszttel egészítenek ki. Ennek pontos menetéről nem tudunk semmit, de ugye egy keddi negatív teszt a szerdai beköltözés előtt nem nagyon ér semmit a kéthetes lappangási idő előtt, így biztos kitalálnak majd valamit, mondjuk lesz egy teszt a beköltözés előtti elzárás előtt (amit emiatt igencsak kéthetesre kell megnyújtani), egy meg a beköltözés előtt egy nappal. Így ki is lehetne hagyni a beköltözőshow-t, és a Big Brotherből átemelni az egyszerre/egy este/két este bezavart lakók játékelemet.