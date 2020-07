Új tulajdonosa van a We Love-oldalakat működtető cégnek

"A SZÉP-kártya pénzekkel a kormány által felpumpált Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány lett az új tulajdonosa a We Love Budapest és a We Love Balaton nevű oldalakat üzemeltető médiavállalatnak" – írja a Media1.hu. Az előző tulajdonos a korábban az Origo Mediát is vezető és egy ideig tulajdonló Száraz István volt, Matolcsy György jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám barátja.

A céget megszerző alapítvány kuratóriumának elnöke Princzinger Péter, aki korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese volt, előtte pedig az Oktatási Hivatal elnöke. A szervezet kuratóriumának tagja egyébként Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, illetve Könnyid László is, akiről a lap korábban úgy írt, mint aki a – Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökeként – korábban Orbán Ráhellel, a miniszterelnök lányával közösen Magyarország országmárkájának kialakításában is részt vett.

A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványhoz került még tavaly a turizmus.com is.

"A felvásárolt internetes oldalak együttesen havi 600 ezer körüli egyedi látogatóval és 1,2 milliós oldalmegtekintéssel rendelkeznek a DKT/Gemius adatai alapján, továbbá összesen közel 239 ezres Facebook- és 132 ezres Instagram-követői bázissal rendelkeznek a platformok. A felvásárlás során a We Love Budapest és a We Love Balaton oldalak, továbbá a domének, a védjegyek, és a 20 fős szerkesztőség is az alapítvány tulajdonába került a We Love Budapest Kft. részeként" – írja a Média1 .