Már válogatják a szereplőket a Trónok harca előzménysorozatához

Az HBO elkezdte a Trónok harca előzménysorozatának szereplőválogatását, írja az Entertainment Weekly. A House of the Dragon című sorozat mintegy háromszáz évvel a Trónok harca történései előtt játszódik, és a Targaryen család históriáját dolgozza majd fel. Az előzménysorozatot George R. R. Martin Tűz és vér című, 150 évet felölelő könyve alapján írják.

A könyv alapján a következő főszereplőket próbálják megtalálni:

I. Viserys király: a nép által szeretett uralkodó, aki békés és virágzó országot irányított

Rhaenyra Targaryen hercegnő: I. Viserys király lánya és kijelölt utódja, aki az első női uralkodó akar lenni Westerosban.

Alicent Hightower királynő: A király második felesége, aki három gyereket szült neki.

II. Targaryen Aegon: Rhaenyra hercegnő: Rhaenyra féltestvére, aki vitatja nővére jogát a trónra, és aki kirobbantja a polgárháborút.

Korábban még arról volt szó, hogy Bloodmoon munkacímmel előzménysorozatot kap a Trónok harca. Ez több ezer évvel a Trónok harca története előtt játszódott volna, olyan szereplőkkel, mint Naomi Watts vagy a Witcher-videójátékokban Yennefer szinkronhangját adó Denise Gough. A készítők között ott lett volna a regények szerzője, George R.R. Martin is. A pilotot le is forgatták le Észak-Írországban,de állítólag olyan pocsékul sikerült, hogy elálltak a sorozat elkészítésétől. Ezután döntöttek úgy, hogy inkább a House of the Dragont készítik el.

A Trónok harca az HBO egyik legsikeresebb sorozata volt annak ellenére, hogy az utolsó, nyolcadik évad, és különösen a sorozat lezárása számos kritikát kapott és a rajongók többsége is utálta. A House of the Dragon premierjét eredetileg 2022-re tervezték, bár ez még a koronavírus-járvány kitörése előtt volt. A kijelölt premierdátumon egyelőre nem változtattak.