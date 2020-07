Zac Efron és a szakálla drága osztálykirándulásra indult

Zac Efron a High School Musical-filmek főszereplőjeként a 2000-es évek második felének az egyik ügyeletes szépfiúja volt, de tíz év alatt nagyon messze került ettől a világtól, bár az út elég rögös volt, szerepelt pár felejthető vígjátékban, volt elvonón, megalapította saját produkciós cégét, majd ráosztották a világ egyik legismertebb sorozatgyilkosának, Ted Bundynak a szerepét. És mindeközben Zac Efron úgy döntött, felfedezi a világot, mármint szó szerint. Hamarosan érkezik a Quibire a Killing Zac Efron, ami egyfajta túlélő show, és aminek a forgatásán a színész olyan komoly bakteriális fertőzést szedett össze, hogy kórházba kellett szállítani. Most azonban egy másik műsorról lesz szó, egy másik streamingszolgáltatónál. Utazás ebben is van, egy kis kaland is, meg némi népnevelő-szándék és személyes szál is. Ez a Down to Earth with Zac Efron.

Fotó: Netflix

A Netflix kezd rákapni a celebes ismeretterjesztő, vagy inkább mondjuk úgy lifestyle-műsorokra. Alig pár hónapja mutatták be a Gwyneth Paltrow főszereplésével a Goop Lab című sorozatot, ami nagyon szórakoztató volt a maga módján, ha eltekintünk attól, hogy ez tulajdonképpen a színésznő saját – elég furcsa dolgokat áruló – cégének szemérmetlen reklámja volt. Persze a Netflix nem a Goop Lab sikerét akarta meglovagolni, jóval hamarabb elkezdtek dolgozni Efron sorozatán, hiszen egy ilyen műsort azért nem lehet olyan gyorsan összerántani. Már javában forgattak a 2018-as nagy kaliforniai tűzvész alatt is. Ez úgy derült ki, hogy az utolsó részben fontos szál lesz az, hogy Efron útitársának, Darin Oliennek az otthona is odaveszik a tűzben, ám erről csak később értesül, ugyanis a perui dzsungelben nem volt térerő. És mivel minden utazás vége az, hogy az ember végül hazatér, a sorozat is azzal zárul, hogy Olien felkeresi a porig égett házat.

De ne rohanjunk ennyire előre. A Down to Earth with Zac Efron nyolc részből áll, és a nyolc rész alatt Zac Efron és Darin Olien wellnessguru bejárja Európát és Dél-Amerikát, és elvileg az a cél, hogy bemutassák, hogyan tudnánk fenntarthatóbban és egészségesebben élni. Teszik mindezt egy kétszemélyes osztálykirándulás formájában, pontosabban egy nagyon drága osztálykirándulás formájában. És ne tévesszen meg senki, hogy a sorozat első, izlandi része David Attenborough-féle narrációval indul. Ez csak egy kikacsintás, ami egyben egy igen magas labda is a kritikusok számára. Többen le is csapták, és megjegyezték, hogy Zac Efron a brit természettudósnak a nyomába sem ér. Ezt persze felesleges számon kérni ezen a sorozaton, a Netflix nem is állítja, hogy itt most minden a tudományról fog szólni, a műfaji besorolásnál mindent bedobáltak, hogy ne érhesse szó a ház elejét.

Aki úgy indul neki, hogy ez egy utazóvlog egy színésszel, aki úgy döntött, összeköti a kellemeset a hasznossal, nem fog csalódni, főleg, ha tudja, hogy nincs turisztikai műsor szponzorok nélkül. Mert a stáb nem finomkodott ám a termékelhelyezésekkel, rendszeresen előkerül Az okostelefon, A bankkártya vagy egy szép felvétel A légitársaság gépéről. Persze nyilván a szemükre lehetne vetni, hogy ha annyira fontos a környezetvédelem és a fenntarthatóság, akkor miért kell körberepülni a fél világot, mert ugye az utazásnak ez a formája nem annyira környezetbarát, de hát máskülönben hogy lehetne bemutatni, hogy Párizsban milyen könnyű (akár szénsavas) ivóvízhez jutni az utcán, vagy utánajárni annak, hogy Szardínián miért élnek az emberek száz évig, vagy hogy milyen az íze a forró homokban frissen sült rozskenyérnek, hogy néz ki belülről a burgonya nemzetközi génbankja Limában, hogy mi is az a biokalózkodás, vagy hogy miért fontos, hogy legyen rajtad bukósisak, amikor az esőerdőben a lombok felett hasítasz egy kötélpályán és így a wellnessvállalkozóból lett haverod/mentorod mesélhet arról, hogy jó gyógyír a jetlagre, ha mezítláb mászkálsz egy kicsit landolás után, mert így könnyebben ráhangolódsz a helyi földmágneses vonalakra.

A Down to Earthre rá lehet fogni, hogy sokat markol, és keveset fog. Ahogyan a fenti példa is mutatja, a tudományos tények mellett helyet kap a természetgyógyászat, a spiritualitás és néhány személyes történet is, amit persze lehet azzal magyarázni, hogy fontos, hogy minél több szemszögből bemutassunk egy témát. De az arányok nem mindig stimmelnek, viszonylag sok időt szentelnek a lourdes-i csodaforrásnak, de az ayahuasca szertartásról szóló jelentekre mintha csak azért lett volna szükség, hogy meg lehessen mutatni a fürdőgatyás Zac Efront. És igen, az ebből a jelentből kiszedett képek alapján tűnhet úgy, hogy a sorozat főszereplője Zac Efron szakálla mellett felsőteste, pedig azért ez nincs így, az első vetkőzésig az első rész huszadik percéig kell várni, és az első epizód után egy nagyobb szünet következik.

Visszatérve a fenntarthatóságra, annak, aki már túl van egy műanyagmentes júliuson, esetleg idén újra belevágott, annak a Down to Earth nem fog túl sok újat mondani, ő már tudja, hogy milyen fontos az, hogy megvédjük a méheket, és hogy minél több zöld felület legyen a nagyvárosokban. A Down to Earth a problémáknak csak a felszínét kapargatja, és amint olyan kérdések merülnek fel, amikben érdemes lenne elmélyedni, már megyünk is tovább, mert meg kell kóstolni, hogy mit kínál a helyi Michelin-csillagos étterem vagy éppen indulni kell a következő kalandra, mondjuk férgeket kell enni, mert anélkül nincs egzotikus utazás, vagy ki kell próbálni egy óriási csúszdát. Mindeközben Efron és Olien pontosan úgy viselkedik, mint két udvarias, érdeklődő, de vagány kamasz. Kedvesen rácsodálkoznak mindenre, de közben kicsit diliznek, cukkolják egymást, az ételt viszont udvariasan megköszönik, és közben nem leleplezik azt, ha mondjuk nincsenek elragadtatva attól, hogy meg kell fejniük egy kecskét. Hogy az őszinteséget aláhúzzák, még azt is bemutatják, hogy egyik interjúalanyuk valamin nagyon megsértődött, egy kicsit betekinthetünk a kulisszák mögé, csak sajnos ez sincs igazán kifejetve, megmagyarázva, de végül is ez nem is az a formátum.

Ugyan egy celeb (oké, a celebségtől szabadulni akaró színész) a főszereplője, sorozat nem épít nagyon híres vendégszereplőkre, a második részben ugyan pár perc erejéig feltűnik Anna Kendrick, aki jóval cinikusabb a két főszereplőnél, például nehezen hiszi el, hogy létezikolyan foglalkozás, hogy víz-sommelier. A csapat ugyanis még Los Angelesben ellátogatott a Petit Ermitage éttermébe, ahol meglepetten szembesülnek azzal, hogy víz és víz között is van különbség, és hogy mennyi minden függ annak ásványi-anyag tartalmától. A Down to Earth főként az amerikaiaknak szól, akiknek megmutatják, hogy hát igen, Európa sok szempontból már előttük jár, és hogy Dél-Amerika milyen hihetetlen gazdag természeti kincsekben. És még az is belefér, hogy egy kicsit kritizálják az ország jelenlegi vezetését, a hatodik részben ugyanis Puerto Ricóba látogatnak, ahol a 2018-as Maria hurrikán hihetetlen pusztítást végzett, amit a kormány nem kezelt túl jól.

(Borítókép: Down to Earth/Netflix)