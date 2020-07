Egy kutya, ami meg van győződve arról, hogy emberként születik újjá

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

Nahát, megint eltolták a Tenet tervezett bemutatóját, ezúttal ismeretlen időpontra, a gyártó ugyanis leszedte az idei premierek listájáról. Bár azt ígérték, hogy nemsokára bejelentenek egy új dátumot, és arra is lehetne akár következtetni, hogy behódolnak az európai piacnak, és esetleg itt hamarabb meg lehet majd nézni Christopher Nolan filmjét, mint az Egyesült Államokban, de erre egyelőre még nem vennék mérget. Annak ellenére sem, hogy a Hang nélkül második részét, amit eredetileg márciusban akartak bemutatni, végül Magyarországon szeptember 3-tól meg tudjuk majd nézni.

Elvileg, mert ki tudja, hogyan fog újra elterjedni a járvány megint az országban, elterjed-e egyáltalán, és ha igen, akkor a kormány milyen rendelkezéseket fog majd hozni. A mozik egyelőre nyitva vannak Magyarországon, a hónap végén érkezik majd a Pesti balhé, a szezon első magyar filmje. A magyar mozilátogatók száma fokozatosan nő – a Filmforgalmazók.hu adatai szerint múlt hétvégén 29 ezernél is több jegy kelt el –, de ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy magyar filmre tódulni fognak.

Az viszont biztos, hogy folytatni fogjuk ezt a cikksorozatot, mert egyszerűen annyi tartalom van a streamingfelületeken, hogy muszáj rendet vágni a felhozatalban. És ebben továbbra is segíteni szeretnénk.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, de szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Film

A csókfülke 2. – A csókfülke a Netflix 2018-as romantikus tinikomédiája volt, ami ezek szerint akkora sikert aratott, hogy érdemes volt elkészíteni a folytatását is, döbbenetes módon A csókfülke 2. címmel. Az első rész a tiniknek szóló romantikus komédiák sablonjait követve arról szólt, hogy Elle (Joey King) első csókjából egy tiltott kapcsolat alakult az iskola legmenőbb srácával, ami azonban megrengette a kapcsolatát a legjobb barátnőjével. A folytatásban Elle már végzős a középiskolában, régóta együtt jár Noah-val, de a kapcsolatukat veszélybe sodorja egy új srác megjelenése az osztályban. (július 24.)

Double World – 2019 végén mutatták volna be a kínai mozikban a Double World című, nagyszabású fantasy-t, de értelemszerűen az alkotóknak be kell érniük a Netflixszel, illetve ezzel párhuzamosan Kínában a iQiyi nevű szolgáltatóval, ugyanis Kínában a Netflix nem érhető el. A film az azonos című, online játszható szerepjáték világának megfilmesítése, a sajtószöveg szerint a játékkal 300 millióan játszanak szerte a világon, szóval közönsége már lesz. Meg amúgy is lehet érdeklődés egy olyan film iránt, ami tele van speciális effektusokkal, emberek kardoznak benne fantasztikus tájakon, és néha fel-felbukkan egy sárkány is benne. (július 25.)

First Reformed – A First Reformed elkerülte a magyar mozikat, pedig népszerű volt a különböző fesztiválokon és a kritikusok körében, nyert egy csomó díjat, többek között Velencében is. Rendezője Paul Schrader, a Taxisofőr írója, az Amerikai dzsigoló és a Könnyű altató rendezője. A filmben Ethan Hawke egy volt tábori lelkészt játszik, aki fia halála miatti depresszióját és hite elvesztését alkoholba fojtja. Nem egyszerűen gyászol, hibásnak érzi magát az Irakban megölt fiú miatt, hiszen ő bátorította, hogy jelentkezzen a seregbe. Ekkor kerül kapcsolatba egy radikális környezetvédővel (Philip Ettinger), aki felhívja a figyelmét egy környezetszennyező cég és az egyháza összefonódásaira. Miután a férfi öngyilkos lesz, a pap az özvegyével (Amanda Seyfried) együtt kész arra, hogy folytassa eszközökben nem igazán válogató harcát. (július 26.)

Sorozat

Love On The Spectrum – A Netflixnek nagyon bejöttek a saját gyártású párkereső műsorok, elég csak a Love Is Blind vagy a Too Hot To Handle sikerére gondolni. Úgyhogy itt a legújabb párkereső műsoruk, a Love On The Spectrum, amiben a spektrum szó az autizmus spektrum zavarra utal. A műsor szereplői ugyanis olyan fiatal felnőttek, akik ezzel a rendellenességgel küzdenek, ami miatt a társkeresés még bonyolultabb feladat számukra, mint a többieknek. A Love On The Spectrum természetesen nem a hagyományos párkereső showműsorok vonalát követi, inkább egyfajta dokumentumsorozat arról, hogy próbálnak szerelmet, társat találni az autizmussal élő fiatalok. (július 22.)

Fear City: New York vs The Mafia – Ha máshonnan nem is, A keresztapa filmekből biztos mindenkinek ismerős a New Yorkot uraló öt maffiacsalád története. A hetvenes-nyolcvanas években New York sokkal sötétebb és veszélyesebb hely volt, mint manapság. A várost ellepő bűnözést, drogkereskedelmet, prostitúciót és szerencsejáték-bizniszt öt, egymással hol harcban álló, hol pedig szövetségben működő maffiacsalád irányította. Az ő történetüket mutatja be a Fear City: New York vs The Mafia című dokumentumfilm-sorozat. (július 22.)

HBO GO

Film

Ebgondolat – A Gart Stein regényéből készült film főszereplője egy kutya, Enzo, akit a legendás olasz versenyautó-tervezőről, a Ferrari autógyár alapítójáról, Enzo Ferrariról neveztek el. A filmet Enzo gondolatai narrálják (Kevin Costner adja a hangját hozzá), és szerencsére Enzo nem csak arra gondol, hogy aludna egy jót vagy kéne már egy nagy velőscsont. Enzo ugyanis meg van győződve arról, hogy emberként fog újjászületni, ezért alaposan megfigyeli az emberek világát, gondosan tanulmányozza őket és persze véleménye is van róluk. Az embereknél már csak egy dolog érdekli jobban, az autóversenyzés, ugyanis a gazdája is egy autóversenyző. (július 25.)

Az én Zoém – Az én Zoém a Mielőtt filmek színésznőjének, Julie Delpynek saját forgatókönyvéből készült rendezése, amiben az egyik főszerepet is eljátssza. Ő alakítja Isabelle-t, aki ismert és sikeres genetikus, és mellesleg a válási procedúrája kellős közepén áll. Nem akar lemondani a karrierjéről, de egyetlen lányáról, Zoéról sem, akinek láthatásáról egyezkedik a férjével. Aztán történik valami, és ez a hétköznapi és életközeli válási dráma egyszerre száznyolcvan fokos fordulatot vesz, és gyakorlatilag átmegy sci-fibe. Innentől aztán egy kislány láthatása helyett az emberiség egyik legnagyobb erkölcsi dilemmája adja a film témáját. (július 26.)

Sorozat

Ramy (S01-02) – A Hulu által gyártott sorozat főhőse, Ramy (Ramy Youssef) egy első generációs muszlim srác, aki New Jersey-ben él. Ramy dilemmáját az okozza, hogy egyszerre szeretné kortársaihoz hasonlóan élni az amerikai fiatalok életét bulizással, csajozással, de közben szeretne hű maradni a muszlim hagyományokhoz is. Ez aztán számos képtelen helyzethez vezet, mert Ramy például egyszerre próbálja tartani a ramadánt és annyit partizni, amennyit csak bír. A második évadban a fiú egy új muszlim közösségre talál, és még jobban elkötelezi magát a hit felé. Mindkét évad egyszerre került fel az HBO Go-ra. (július 22.)

104-es szoba (S04) – Az utolsó évadához ért a Duplass fivérek sorozata, amiben a címbeli szoba mindig ugyanaz, csak az ott történő dolgok mindig mások. Szép kitartásra vall, hogy ebből az ötletből sikerült négy évadot kisajtolni, és közben a szoba lett horrorsztorik, vígjátékok, és párkapcsolati drámák helyszíne is, ahol feltűnhetnek átlagemberek, kannibálok, vagy szovjet kémek, bármelyik korszakban. Hetente lesz új rész, összesen hat darab. (július 24.)

Borítókép: A csókfülke 2. Marcos Cruz/Netflix.