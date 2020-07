Nézzen tévét, gyilkost foghat!

Hiszen ez a virágboltos Kathryn Elizabeth Johnson! – 1989. április 5-én, percekkel azután, hogy leadta a tévé az Unsolved Mysteries tévésorozat 20. részét, már be is futott a műsor telefonszámára a válasz az adásban tárgyalt egyik talányra: hova szívódott fel a – mellékesen férfiként anyakönyvezett – Liz Carmichael, az amerikaiak tömegeit felültető csaló, aki 3 millió dollárt kalapozott össze egy soha el nem készülő csodaautó, Dale fantázianévre keresztelt háromkerekű, forradalmi járgány ígéretével. Carmichaelnek volt stílusérzéke: a texasi Dale-ben rejtőzött. Itt tartóztatták le a telefonos tipp nyomán a rendőrök.

Az ő kézre kerítése az egyik nagy sikertörténete annak a tévéműsornak, amelyet a Netflix most feltámasztott, és új sztorikkal új nézők millióinak kínálja fel egy sokakban dolgozó vágy megvalósulását:

mi lenne, ha ők lennének azok, akik megoldanak egy rejtélyt, amit senki másnak nem sikerült? Mi lenne, ha nekik köszönhetően kapnának el egy gyilkost, magyaráznának meg egy megmagyarázhatatlannak tűnő halálesetet, adnának megnyugvást egy áldozat válaszokra váró családtagjainak?

Az Unsolved Mysteries új részei július elsején debütáltak a Netflixen. Az eredetileg 1987-ben indult, az NBC-n és CBS-en futott, 6 Emmy-jelölést begyűjtött műsor ezelőtt utoljára 2002-ben volt képernyőn. Ez volt az alkotók szerint az első olyan sorozat, amelyben kifejezetten felhívást intéztek a nézőkhöz, hogy segítsenek megoldani valódi rejtélyeket. A Netflix sok mindent megtartott az eredeti receptből: a kísérteties főcímzenét, a tárgyalt témák viszonylag széles, a gyilkossági ügyektől paranormális jelenségekig terjedő skáláját.

Fotó: Unsolved Mysteries Liz Carmichael és a háromkerekű gépjármű illusztrációja

Amiről az egykori rajongóknak le kell mondaniuk: például a narrátor. A műsor eredeti házigazdája, Robert Stack 2003-ban meghalt, és - ahogy Terry Meurer producer magyarázta - inkább meg sem próbálták betölteni az űrt, amit maga után hagyott. Letettek a kicsit béna, kicsit hatásvadász, de sok néző szívének kedves újrajátszásokról is, az új évadban nem keltik életre színészekkel az egyes történetek kulcsjeleneteit: a középpontban az interjúk vannak meg a valódi szereplőket mutató régi és új felvételek. Ezekre pedig több idő jut, mint korábban: a Netflixen egy epizód egy eset, míg régen négy-öt sztorit is lepörgettek egy-egy adásban.

Ezzel a tempóval jött egyébként össze, hogy az évek alatt az Unsolved Mysteries 230 körüli adásában 1300-nál is több rejtélyt tudtak felvonultatni. Az 1300-ból pedig több mint 260-at megoldottak azóta. A műsornak egy idő után szinte állandó programpontja lett, hogy beszámoltak egy-egy régebben bemutatott eset megoldódásáról.

Az Unsolved Mysteries honlapja szerint különösen szép eredmények voltak a bujkáló szökevényekkel: nagyjából minden második megkerült. Rendszeresen kísérletet tettek szétszakadt családok egyesítésére, a többiektől elsodródott családtagok felkutatására is: több mint 100 családé került be a sikersztorik közé. 7 olyan ember is volt a műsor történetében, akiket ártatlanul ítéltek el, és az adás után bizonyítást nyert az ártatlanságuk, felmentették őket.

A honlapon külön mappában lehet böngészni megoldott esetek között, ide néhány tucat került fel a 260 körüli ügyből. A legtöbb ezek közül nem, vagy legalábbis nem közvetlenül az Unsolved Mysteriesnek köszönhetően oldódott meg, hanem attól függetlenül jött egyszercsak valami áttörés a nyomozásban, például, mint mostanában olyan gyakran, a DNS-technológia fejlődése révén. Viszont akad így is pár olyan történet, mint Liz Carmichaelé: ahol a nézők szállították a rejtély megoldását.

A szatír és az aranyláz

Ilyen volt például egy Edward Harold Bell nevű texasi férfi ügye, aki ismeretlen helyen rejtőző szökevényként szerepelt a műsorban 1992 decemberében. Bell bűnlajstroma 1969-ig nyúlt vissza. Szexuális erőszakot követett el, mutogatta magát, 1978-ban pedig lelőtt egy férfit, aki beavatkozott, amikor Bell deréktól lefelé meztelenül szállt ki a furgonjából egy csapat játszó gyerek mellett. A rendőrség akkor elfogta, de elképesztő módon kevesebb mint két hónap múlva óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és ezután felszívódott.

Az adás után két néző is jelentkezett, hogy felismerték Bellt. Egyikük elmesélte, hogy Panamában találkozott vele, mikor üzleti úton ott járt. A másik néző is Panamát nevezte meg Bell lakhelyeként: az állította, a férfi évek óta ott van. Kiderült, hogy Bell földet szerzett Panamaváros mellett, és azzal töltötte az idejét, hogy arany után kutatott ott. A tippek nyomán a panamai rendőrségnek sikerült meghatároznia Bell pontos hollétét, érte mentek, és kiadták az Egyesült Államoknak, ahol végül 70 évre ítélték. Elképzelhető, hogy Bell még veszélyesebb bűnöző volt, mint amilyennek a műsor idején hitték. Azóta összefüggésbe hozták hat fiatal lány meggyilkolásával is, bár ezekkel a gyilkosságokkal hivatalosan nem vádolták meg.

Pierre amnéziája

Az Unsolved Mysteries nézői 1992 szeptemberében ismerkedhettek meg egy szőke férfi történetével, aki pár hónappal korábban, májusban arra tért magához valahol a kaliforniai partoknál, hogy éhes, gyenge, össze van zavarodva és fogalma sincs róla, hogy kicsoda is ő. Telefonálni akart segítségért, ekkor eszmélt rá, hogy nem tudja, kit is hívhatna fel, nem ismer senkit, de még a saját nevét sem. Talált magánál egy könyvtári tagsági kártyát Bostonból, rajta azzal, hogy “April, Pierre”. Az orvosok arra gyanakodtak, hogy valamilyen trauma idézett elő nála amnéziát, de nem tudták kideríteni, hogy konkrétan mitől vesztette el az emlékeit. A felépülése után kiderült, hogy remekül ért a matematikához, a fizikához és a számítógépekhez, gitározni pár óra alatt megtanult.

Az Unsolved Mysteries stábja megszervezte, hogy egy hivatásos fantomképrajzoló segítsen neki arcot adni néhány felderengő ködös emléknek. Ekkor már két ember rémlett halványan Pierre-nek a múltjából, egyikük egy Carol nevű nő, aki Pierre szerint a munkaadója volt valamikor. Róla is készült fantomkép. Még az adás estéjén telefonált Carol. Felismerte Pierre-ben a volt alkalmazottját, megerősítette, hogy tényleg Pierre April a neve, és elirányította őt a családjához, két testévéréhez és szüleihez, akik a kanadai Lachine-ben éltek. Pierre akkor nyugodott meg végül igazán, mikor a kérésére az édesapja küldött neki egy csomag családi fotót és mellékelte a születési anyakönyvi kivonatát.

Nem gyilkos, csak egy tragédia sújtotta anya

Patty Stallings azok közé tartozik, akik az ártatlanságuk bizonyítását köszönhetik a műsornak. Stalling egy fiatal édesanya volt a Missouri állambeli St. Louis-ból, akit a saját, csecsemőkorú kisfia, Ryan Stallings méreg általi meggyilkolásával vádoltak, a Ryan tragédiája után született második kisfiát, Davidet pedig elvették tőle, és nevelőszülőkhöz adták. David már a nevelőszülőkkel élt, mikor ugyanolyan tüneteket kezdett mutatni, mint a bátyja, mielőtt meghalt volna. Ekkor merült fel, hogy egy ritka genetikai rendellenességről van szó, amelynél a test ahhoz hasonló kémiai anyagokat állít elő, mint amilyenek a fagyállóban vannak. Patty Stallings perében a bíró nem engedte az esküdtszék elé tárni David diagnózisát, mondván az Ryan esetében nem releváns, az információk hiányában dolgozó esküdtek pedig bűnösnek találták az asszonyt, és életfogytiglant kapott.

A műsor után sorra jelentkeztek az Unsolved Mysteries stábjánál orvosok az ország minden szegletéből, akik azt mondták, jól ismerik a szóban forgó genetikai rendellenességet, a Yale egyetem egy elismert tudósa, Piere Rinaldo pedig teszteket is végzett, amelyek bebizonyították, hogy Ryan halálát valóban ez okozta. Ekkor minden vádat ejtettek az anya ellen, és végre hazavihette a kisfiát, Davidet.

A Netflix egyébként összesen 12 részt forgatott le, a második hatos adag Meurer szerint valamikor idén kijön még. A feldolgozott eseteket úgy válogatták össze, hogy minél változatosabbak legyenek helyszín és szereplők szempontjából, és az Unsolved Mysteries régi, megszokott rejtélykategóriái közül minél több képviselve legyen: akadjon megoldatlan gyilkosság, megmagyarázhatatlan haláleset, eltűnt személy és paranormális jelenség is. Az utóbbi típus barátainak szól az ufóészlelést taglaló ötödik rész, és Meurertől tudni lehet, hogy a 2020-ban érkező újabb hat epizód között lesz egy, amiben szellemekről lesz szó.

Az Unsolved Mysteries alkotói abban reménykednek, hogy a nemrég debütált új részek között is lesz néhányból hasonló sikertörténet. A műsor honlapján külön felületet alakítottak ki a tippbeküldésre. És a nézői tippek özönlenek is. Ahogy az USA Today írta, a bemutató másnapján már 20, a producer által hitelt érdemlőnek tartott bejelentésnél jártak, a Terry Meurerrel készült, július 10-én megjelent Variety-interjúban pedig az szerepelt, hogy addig nagyjából 2000 tipp jött be a honlapon keresztül. Persze ezeknek nem mindegyike érdemi, de így is rengetegen vannak, akik komolyan veszik, hogy otthonról beszállnak a nyomozásba. A Netflix az önjelölt hobbinyomozók kedvéért egy publikus könyvtárban bárki számára hozzáférhetővé tette a hat új eset háttéranyagait, sok olyan részletet, ami nem fért bele az epizódba, de segíthet a megoldásban. Meurer szerint egy 5-6 fős csapat kezeli a beérkező tippeket, egymást váltó műszakokban dolgoznak, így mindig van, aki észreveszi, ha jön valami fontos, és továbbítja az illetékes nyomozó hatóságoknak.

Figyelmeztetés: A cikk innentől spoilereket tartalmaz új részekben bemutatott esetekről. Csak akkor olvasson tovább, ha nem tervezi megnézni a sorozatot, vagy nem bánja, ha megismeri előre egyes történetek fordulatait.

Most úgy néz ki, a júliusban bemutatott hat történet közül Alonzo Brooks-é az, aminél a legtöbb esély van a rejtély - akár gyors - megoldására. Egyrészt az FBI alig valamivel a netflixes debütálás előtt, június közepén bejelentette, hogy - a producer szerint részben az ő kutakodásuknak is köszönhetően - újranyitják a nyomozást a 2004-es haláleset ügyében, és 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat is kitűztek. Másrészt Meurer szerint ebben az ügyben özönlik hozzájuk is a legtöbb tipp. Harmadrészt az eset maga olyan, hogy nagyon-nagyon valószínű: léteznek olyan fontos tanúk, akik eddig nem álltak elő, talán azért, mert féltek valakitől, talán azért, mert korábban nem is tudták, hogy jelentősége van annak, amit láttak.

A profik hiába keresték, a barátok megtalálták

Alonzo Brooks - Zo, ahogy a barátai hívták - 23 éves korában, 2004 áprilisában eltűnt egy kansasi buli után, és pár héttel később holtan találtak rá egy patak mentén. A buli La Cygne-ben volt egy, a lakott részektől távol lévő, földek és erdős terület körülvette házban, körülbelül egy órányi autóútra Brooks gardneri lakóhelyétől. Brooks több barátjával együtt érkezett a buliba, de az ottani társaság nagyobb részét nem ismerte. Némi kavarodás miatt úgy alakult az este, hogy Brooks egyedül maradt a buliban, a barátai elmentek, és nem maradt ott senki, aki hazavihette volna kocsival: innen az epizód címe, No Ride Home.

Másnap reggel, április 4-én az édesanyja rögtön nagyon nagy bajt sejtett, mikor nem találta a fiát a házban: Zo mindig otthon töltötte az éjszakát. A barátok visszamentek a buli helyszínére szétnézni, és megtalálták Brooks cipőjét az út mellett: mintha valaki kihajította volna egy autóból, de a cipők gazdájának nyoma sem volt. A helyi seriff először nyugtatgatta a Brooksért aggódókat, hogy biztos elindult részegen gyalog haza. De esőben? Úgy, hogy akkoriban éppen fájlalta a bokáját? Cipő nélkül? Pár nap múlva már tényleg komolyan vették a hatóságok az ügyet, és nagy erőkkel, helikopterrel, kutyákkal láttak neki a környék átfésülésének, április 10-én már az FBI is beszállt. Egy víz alatti keresésre specializálódott egység a közeli patakot is átvizsgálta, de semmit nem találtak. A család és a barátok, akik nem akarták feladni, maguk mentek ki egy idő után folytatni a keresést, és május elsején fél óra alatt rátaláltak Brooks holttestére, ami addigra olyan állapotban volt, hogy a halál oka meghatározhatatlan volt, ez került a halotti bizonyítványba.

A rejtély egyik oldala ez: Vajon mindvégig ott volt Brooks holtteste, ahol a barátok végül, nem túl nagy erőfeszítéssel rátalálták, és ha igen, hogy maradt észrevétlen a nagyszabású keresőakció alatt? Ha pedig nem volt ott korábban, akkor hol volt addig? De a legfontosabb kérdés persze nem ez, hanem hogy gyilkosság történt-e, és ha az történt, ki és miért ölte meg Alonzo Brooks-ot?

A nyomozás során vizsgálták, hogy Brooks esetleg gyűlöletbűncselekmény áldozata lehetett: a buliban a barátai szerint szinte egyedül volt fekete bőrű, és néhány szemtanú beszélt arról, hogy hallották, amint egyesek rasszista, becsmérlő szavakat vágtak a fejéhez. Felvetődött, hogy talán flörtölt egy lánnyal a buliban, amivel magára vonta valaki haragját. A nyomozás viszont első körben végül nem vezetett eredményre.

A buli eseményeinek a rekonstruálásában is segíthetnek az Unsolved Mysteries-hez érkező tippek, de nemcsak ezen a vonalon lehet előrelépés. A producer a Variety-nek elmondta, hogy jelentkezett náluk egy entomológus, aki a Brooks ruháiról készült fotókat nézegetve nyüveket fedezett fel, és szerinte ezeknek az élőlényeknek a tanulmányozásával meg lehet mondani, hogy mennyi ideje volt kitéve nekik a test, innen pedig következtetni lehet arra, hogy végig ott volt-e a holttest, ahol végül rátaláltak, vagy sem. A tévések ezt a felvetést is továbbadták a nyomozóknak, hátha tudnak kezdeni vele valamit. Azóta egészen friss fejlemény , hogy Brooks holttestét kedden exhumálták.

Chicagóba költözött volna a gróf?

A legérdekesebb és legkonkrétabb nézői tipp, amit a producer megemlített, a House of Terror című, harmadik részhez érkezett. A címben szereplő terror háza a franciaországi Nantes-ban található, Shuman Boulevard 55 szám alatti házra utal, ahol egy látszólag mintaszerű, irigylésre méltó család élt: a régi nemesi vérvonalból származó Xavier Dupont de Ligonnes gróf, a felesége, aki egy katolikus iskolában tanított, és négy gyerekük. A családnak 2011 áprilisában minden előjel nélkül nyoma veszett. Az anya és a gyerekek holttesteit végül nem sokkal később megtalálták a terasz alá eltemetve, de az apa nem volt sehol. A tragikus történet egy idő után összeállni látszott: egy sikertelenségét mindenáron leplezni próbáló, lecsúszással fenyegetett férfiról szólt, aki meggyilkolta a családtagjait, és - ahogy az ilyen tragédiáknál nagyon gyakran történik - saját magával is végezni készült.

Sikerült az autójával franciaországi utazásra indult Xavier Dupont de Ligonnes nyomára bukkanni. Mintha szándékosan intézte volna úgy, hogy ne legyen nagyon nehéz: például a bankkártyáját használta, amikor valahol fizetnie kellett. Annál a szállodánál, ahol az autóját végül megtalálták, kamerafelvétel készült róla, amint - jól láthatóan a fegyverét cipelve - elindul gyalog a hegyek felé, mint aki megy megölni magát. Csakhogy Xavier Dupont de Ligonnes se élve, se holtan nem volt sehol a hegyekben, bárhogy is keresték. A feltételezés az, hogy a családját lemészároló gróf elmenekült, és új életet kezdett valahol. Ahogy a műsorban külön rámutattak: a gróf teljesen átlagosan néz ki, tucatarca van: így a legkönnyebb felszívódni, beolvadni a tömegbe.

Az Unsolved Mysteries epizód bemutatása után viszont jelentkezett egy néző a következő sztorival: Chicagóban a Lake Shore Drive-on volt épp, amikor arra lett figyelmes, hogy valaki franciául beszél a közelében, odanézett, és a beszélő pont úgy nézett ki, mint a gróf, akit az imént látott a tévében. Meurer szerint persze ezt a tippet a helyén kell kezelni. Amiben ők, a műsorkészítők leginkább bíznak, hogy a gróf új életében talán lesz valaki, aki elég közel áll hozzá, mondjuk egy új feleség vagy barátnő, aki most majd felismeri, hogy kivel is van dolga, és 100 százalékos biztonsággal be tudja azonosítani.

