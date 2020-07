Annyira bejött a Netflixnek a Witcher, hogy előzménysorozat készül hozzá

A Netflix egyik legsikeresebb projektje 2019-ben a Vaják (Witcher) volt, ami Andrzej Sapkowski könyvei alapján készült, és a streamingszogáltató most bejelentette, hogy lesz egy hatrészes előzménysorozat is.

A The Witcher: Blood Origin 1200 évvel ezelőtt a Witcher eseményei előtt játszódik majd, és többek között legelső vaják "feledésbe merült" történetét mutatja majd be. A sorozatot Angliában forgatják majd, és Declan de Barra (A sötétség kora, Vaják) lesz a showrunner, illetve az egyik vezető producer, írja a CNN.

Hogy mikor mutatják be a sorozatot, és kik lesznek a színészek, arról egyelőre nem szolgált információval a Netflix. Ami viszont biztos, az anyasorozatnak lesz második évada, de erre is csak 2021-ben számíthatunk, és januárban bejelentették, hogy egy anime is készül The Witcher: Nightmare Of The Wolf címmel, ennek Ríviai Geralt mentora és barátja, Vesemir lesz a főszereplője.