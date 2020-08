Mit nézzünk, ha nem tudunk leszakadni a képernyőről?

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalomról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

A karantén megszűnésével és a kötelező mozibezárás eltörlésével is folytatjuk ezt a cikksorozatot, mert egyszerűen annyi tartalom van a streamingfelületeken, hogy muszáj rendet vágni a felhozatalban. És ebben továbbra is segíteni szeretnénk. Főleg most, hogy egyre többen mennek szabadságra, és viszik magukkal a telefonjukat, a tabletet vagy a laptopot is.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, de szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

Netflix

Film

Project Power: A por ereje – Megint egy jó alapötleten nyugvó netflixes akciófilm: valaki feltalál egy tablettát, amely öt percig szupererőt ad annak, aki beveszi, csak épp nem lehet előre tudni, hogy milyet: van, akinek golyóálló lesz a bőre a pirulától, más extrém erőre tesz szert, van, aki láthatatlan lesz, de olyan is, aki lángolni kezd, de csak addig, amíg fel nem robban. A két főszereplő Jamie Foxx és Joseph Gordon-Levitt, a megvalósításon sok minden múlhat, a Netflix eddigi, egyedinek tűnő akciófilmjei elég nagy csalódások voltak (Tyler Rake, Az utolsó bűntény). Ezt a filmet viszont Henry Joost és Ariel Schulman rendezi, akik a Catfish című netes doksival mutatkoztak be, rendeztek Paranormális tevékenységet, és elkészítették az elvártnál sokkal szórakoztatóbb Idegpálya című thrillert is. (augusztus 14.)

Sorozat

(Un)Well – A hatrészes (Un)Well egy olyan dokusorozat, ami minden egyes részében valamilyen wellnessdivatot fog megvizsgálni, olyan kezeléseket, diétákat vagy más, nagyon menő eljárásokat, amik futótűzként terjednek, és egyszerre imádják az emberek, vagy éppen teljes szkepticizmussal állnak hozzá. Lesz szó apiterápiáról, olajokról, anyatejről, extrém böjtölésről, az ayahuascáról és a tantrikus szexről is. (augusztus 12.)

The Great Heist – Mivel a Netflixen változatlanul pörög minden, aminek benne van a címében, hogy heist, ezért itt van ez a kolumbiai minisorozat, ami igaz történeten alapul: Kolumbiában 1994-ben ismeretlenek kiraboltak egy valledupari bankot, és elmenekültek majdnem 30 millió dollárnyi értékű bankjeggyel, amiket még nem is hoztak forgalomba. A helyi sajtó szerint ez volt az évszázad rablása, lehet róla egyébként bőven olvasni az interneten, de nem akarjuk lelőni a poénokat. (augusztus 14.)

HBO GO

Méltóság – A Méltóság a címét a Colonia Dignidad nevű, valóban létező közösségről kapta, amit a második világháború után menekült nácik alapítottak Chilében. A szektaként működő közösség aztán nemcsak nyugodtan kapált meg túrázgatott, hanem pénzt mostak, fegyverekkel kereskedtek, kínoztak, gyerekeket abuzáltak, miközben a Pinochet-rezsim teljes védelmét élvezhették. Pinochet után aztán bíróság elé állították Paul Schäfert, a szekta vezetőjét, erről szól ez a német–chilei sorozat. (augusztus 14.)

Lovecraft Country – Az év talán legjobban várt HBO-s sorozata a Matt Ruff azonos című regényéből készült Lovecraft Country, ami H. P. Lovecraft, híresen rasszista horroríró ikonográfiáját egyesíti az ötvenes évekbeli déli államok világával. A főszereplő a második világháborús veterán Atticus Black, aki eltűnt édesapja nyomába ered, csak éppen az apuka olyan helyre mehetett, ami még a térképen sincs, és amikor megtalálják, akkor kultistákat és egyéb fura szerzeteket találnak arrafelé. És természetesen kőkemény rasszistákat. A producerek J.J. Abrams (Star Wars - Az ébredő Erő) és Jordan Peele (Tűnj el!, Mi) (augusztus 17.)

Apple+

Film

Boys State – Jesse Moss és Amanda McBaine filmje az idei Sundance Filmfesztiválon elnyerte a zsűri legjobb dokumentumfilmnek járó nagydíját. A film az évente Texasban megrendezésre kerülő Boys State nevű, egyhetes eseményt követi végig. Ilyenkor az Egyesült Államok minden részéből 1100 fiú érkezik egy egyhetes táborba, ahol a táborozás végén dönteniük kell a saját vezetőikről, és arról, hogy ki lesz közülük az az egy, akit kormányzójuknak választanak. (Az eseménynek van női megfelelője is, a Girls State.) A film több különböző hátterű, karakterű, politikai meggyőződésű fiút követve mutatja be a tábor eseményeit. (augusztus 14.)

Sorozat

Ted Lasso – A Jason Sudeikis főszereplésével készült sorozat középpontjában a színész-komikus egyik korábban játszott szerepe, egy fociedző áll. Sudeikis őt még az NBC Sportson alakította, és most ebben a sorozatban viszi tovább a karaktert. Ted Lasso egy kedves, idealista, de tökéletesen életképtelen és a pályára alkalmatlan edző, akit a sorozatban azzal a feladattal találnak meg, hogy irányítson egy angol focicsapatot. Lasso elvállalja a feladatot, noha az európai focihoz még annyira sem ér, mint az amerikaihoz. (augusztus 14.)

iTtunes, Google Play

Ordinary Love – A fantomszálból ismert Lesley Manville és Liam Neeson főszereplésével készült dráma egy idősödő párról szól, akik jó pár évtizedet lehúztak már egymás mellett, átéltek nem egy krízist és boldog időszakokat is együtt. A kapcsolatukat most az teszi próbára, hogy a nőnél mellrákot találnak. És miközben a film a lehető leghétköznapibb módon mutatja be a vizsgálatokat, a betegséggel való küzdelem lelki oldalát, az is kiderül, hogy a házaspárnak éppen a nő gyógyulása miatt szembe kell néznie egy korábbi tragédiával is. (augusztus 14.)

The Photograph – Stella Meghie romantikus drámája egy világhírű fotóművész elhagyott lánya, Mae (Issa Rae) sorsát követi, aki felnőttként beleszeret egy újságíróba (Lakeith Stanfield). Pont abba, akit Mae anyjának élete és alkotásai foglalkoztatnak. A jelen és a múlt szerelmi történetei aztán szépen lassan egymásba fonódnak. (augusztus 14.)

Borítókép: Project Power: A por ereje. Netflix.