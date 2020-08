Biszexuális a főhőse a Disney egyik rajzfilm-sorozatának, a The Owl House-nak, írja a Deadline.

A főszereplőről, Luz Nocedáról, egy tizennégy éves dominikai-amerikai kislányról a sorozat rendezője, Danna Terrace írta meg Twitteren, hogy biszexuális. Terrace maga is biszexuális, így főként saját tapasztalatait jelenítette meg a sorozatban. Írt arról is, hogy amikor a sorozat terve zöld utat kapott, néhány vezető a Disneynél először jelezte felé, hogy sem meleg, sem biszexuális kapcsolatot nem mutathat be a csatornán, de végül változtattak álláspontjukon.

A The Owl House története szerint Luz hosszú és kalandos útra indul azért, hogy boszorkánnyá válhasson, bár nincs semmilyen varázsereje. A jelenleg is futó sorozat első epizódját a Disney Channelen mutatták be januárban.