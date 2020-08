Mit nézzünk, ha nem mozdulhatunk ki a vihar miatt?

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalomról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

A karantén megszűnésével és a kötelező mozibezárás eltörlésével is folytatjuk ezt a cikksorozatot, mert egyszerűen annyi tartalom van a streamingfelületeken, hogy muszáj rendet vágni a felhozatalban. És ebben továbbra is segíteni szeretnénk. Főleg most, ahogy egyre többen mennek szabadságra, és viszik magukkal a telefonjukat, a tabletet, vagy a laptopot, és hát a kiszámíthatatlan időjárás sokszor keresztbe vághatja a szabadtéri programokat.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Film

John Was Trying To Contact Aliens – Csodálatos, ha van egy film, és annak a címe pontosan leírja a cselekményét, mert ez a dokumentumfilm pontosan arról szól, hogy egy John nevű férfi kapcsolatba akart kerülni földönkívüliekkel. A hangsúly a múlt időn van, John ugyanis 30 év után talált magának más elfoglaltságot, ráadásul a Föld nevű bolygón. Hogy mit, azt sem a sajtóanyag, sem az előzetes nem mondja meg, de az utóbbi elég jól bemutatja ezt a John Shepherd nevű figurát, aki arra tette fel az egész életét, szabadidejét, sőt, lakóhelyét is úgy választotta meg, hogy a messzeséggel kommunikáljon. (augusztus 20.)

The Sleepover – Mintha kombinálták volna a Kémkölyköket és valami tetszőleges, nyolcvanas évekbeli családi akciófilmet, és hát az előzetesben sincsen semmi olyan, amit ne láttunk volna már ezer gyerekfilmben. A sztori is egy csapat kölökről szól, akik megvalósítják minden kölök álmát, és megtudják, hogy néhányuk édesanyja (Malin Akerman) igazából egy szupermenő, tanúvédelem alatt álló csempészsztár volt, akit most a gonoszok elraboltak, hogy egy utolsó nagy melót intézzenek még, ráadásul az egykori exével (Joe Manganiello). Úgyhogy egy felől végignézhetjük, ahogy az egykori bűnözőpáros végigviszi az utolsó nagy melót, és nézhetjük a gyerekcsapatot, akik meg a csetlő-botló apuka (Ken Marino) segítségével próbálják vagy megakadályozni, vagy legalább egy lépéssel tőlük lemaradva követni őket. (augusztus 21.)

Sorozat

High Score – Minisorozat a videójátékok aranykoráról, az Atari-korszaktól a játéktermeken át Sega vs. Nintendo összecsapásig, olyan megszólalókkal, mint Roberta Williams (a Sierra alapítója) vagy Howard Scott Warshaw (a hírhedt ET-játék tervezője). (augusztus 19.)

Hoops – Annyira beválhatott a Netflixnek a Big Mouth mocskosszájú stílusa, hogy itt van egy majdnem pont ugyanolyan sorozat, bár a Hoopsban elsőre nincs az a szándék, hogy egy burkolt szexuális felvilágosítás legyen az egész, itt csak mindenki türhő, és úgy néz ki, mintha a Family Guyból lépett volna elő. A főszereplő egy szokásosnál is többet káromkodó kosáredző, aki próbálja valahogy sínre tenni az életét, és még a csapatát is valahogy gatyába rázni. (augusztus 21.)

HBO GO

Übergáz – Közepesen vicces, de nyárra tökéletes haverkomédia az Übergáz, ami amúgy leginkább egy egészen hosszú Uber-reklámra hasonlít, de mivel Magyarországról kiebrudalták ezt a szolgáltatót, egészen biztosan nem lesz bűntudatunk, ha megnézzük. Az alapötlete egyébként elég vicces, adott egy Uber-sofőr (Kumail Nanjiani), aki mögé beül egy zsaru (Dave Bautista), aki éppen nemrég esett át egy szemműtéten, ezért nagyjából semmit sem lát, úgyhogy muszájból felkéri a sofőrt, hogy segítsen neki felgöngyölíteni egy gyilkossági ügyet. A két főszereplő szimpatikus, a film meg néha megidézi a nyolcvanas évek akciófilmjeit stílusban, hangnemben, és néha erőszakosságban is. (augusztus 21.)

Amerikai pác – Seth Rogen két szerepben, először is ő a 20. század elején Amerikába vándorolt kelet-európai menekült, aki beleesik egy dézsa uborkapácba, és ezért 100 évre tartósítják, másodszor pedig ő a előbbi figura leszármazottja, aki appfejlesztésből és egy örökségből próbál eltengődni a brooklyni lakásában, és befogadja az uborkaszagú ősét. Rogen mindkettő szerepben tök jó, még akkor is, amikor a film nehezen találja meg, hogy miről szeretne éppen szólni (bevándorlók? Trump? dzsentrifikáció? gyász?). De az első fele elég erős, és sokkal jobb, mintha csak egy Kőbunkó-remake lenne. (augusztus 23.)

Amazon Prime

Chemical Hearts – „Aki azt gondolja, hogy ez egy átlagos szerelmi történet, az nagyon téved!” – harsogja Krystal Sutherland A szerelem kémiája című regényének sajtószövege, és az adaptáció előzetese alapján nehéz neki hinni, mert pont olyannak tűnik, mint az utóbbi években a mozikat elárasztó, elviselhetetlen szerelem kínját taglaló tinifilmek sora. Itt Austin Abrams alakítja a tizenhét éves, kicsit szerencsétlen romantikus srácot, aki összeakad a Lili Reinhart alakította lánnyal, aki valami súlyos titkot hordoz magával a múltjából. Hogy mitől nem átlagos szerelmi történet, az majd valószínűleg kiderül az Amazonon. (augusztus 21.)

Borító: Seth Rogen az Amerikai pác című filmben. HBO.