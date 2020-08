Mit nézzünk, ha nincs kedvünk visszamenni dolgozni?

Ez itt ismét az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

NETFLIX

Film

Unknown Origins – Ebben a spanyol filmben összeér két dolog, amitől meg szoktak őrülni az interneten: a szuperhősök és a sorozatgyilkosok. Madridban ugyanis egy olyan gyilkos szedi az áldozatait, aki ezeket az áldozatokat képregényekből vett pózokba helyezi el, ráadásul olyanokba, amik egy-egy híres Marvel-hős első megjelenésére utalnak. A főszereplő David, egy forrófejű nyomozó, aki természetesen egyáltalán nem ismeri a képregények világát, de segít neki egykori mentorának képregényboltos fia, valamint a felettese, akiről kiderül, hogy cosplay-rajongó. Nem vagyunk benne biztosak, hogy szuperül fog működni David Galán Galindo filmje, de az előzetes azért biztató. (augusztus 28.)

All Together Now – Újabb hét, újabb inspirációs tinifilm a Netflixen, ezúttal Matthew Quick (Napos oldal) regényéből készült egy adaptáció egy fiatal, tehetséges, mindenkin segítő középiskolás lányról, aki titokban hajléktalan, és keményen dolgozó édesanyjával egy elhagyatott buszban él. Az All Together Now a címéhez híven aztán azzal kezd el foglalkozni, hogyan fognak össze ennek a lánynak a barátai, hogy segítsenek neki megvalósítani az álmát, hogy végre zeneiskolába mehessen. Nagyon fura látni egy ilyen filmben Fred Armisent, a Saturday Night Live és a Portlandia fura humoráról ismert komikusát mint a főszereplő támogató színitanárát. (augusztus 28.)

Sorozat

Cobra Kai – Gyakorlatilag a Karate kölyök folytatásáról van szó, ami harmincnégy évvel az 1984-es All Valley karatebajnokság után játszódik, az eredeti főszereplőkkel. Daniel LaRusso (Ralph Macchio) sikeres életet él, mégis nehezen találja az útját egykori mentora, Mr. Miyagi nélkül. Ráadásul feltűnik a színen egykori ellenfele, Johnny Lawrence (William Zabka) is. A Cobra Kai eredetileg egy fizetős Youtube-sorozat volt, aminek mindkét évadát megszerezte a Netflix, és a tervek szerint még egy harmadikat is fog készíteni az eddig húsz rész mellé. (augusztus 28.)

HBO GO

Film

Pajzán kíváncsiság – Ha valakit esetleg, amúgy teljesen jogosan megbabonázott volna Noémie Merlant a Portré a lángoló fiatal lányról című francia filmben, akkor már nézheti is ezt a pompás című, szintén kosztümös francia filmet, ami az előző századforduló Párizsában játszódik. Pierre, a párizsi dandy és költő, valamint barátja, Henri egyaránt szerelmes Marie-ba, a mentoruk lányába (őt játssza Merlant). Bár Marie a szomorú költőbe szerelmes, végül mégis a gazdagabb Henrihoz megy feleségül. A hiúságában sértett Pierre Algériába megy, ahol találkozik Zohrával, az elbűvölő helyi lánnyal, akivel viharos kapcsolatba bonyolódik, és szenvedélyük az erotikus fényképezés lesz. Amikor egy esztendő múlva visszatér a lánnyal Párizsba, Marie Pierre-hez rohan, és vallomást tesz neki. (augusztus 28.)

Lucy az égben – Natalie Portman űrhajós filmje elkerülte a magyar mozikat. Az űrhajós film, vagy általában a sci-fi meghatározás talán túlzás is rá, mert az űrutazás, a Portman által játszott asztronauta nagy kalandja csak a film elejét, a valódi történések apropóját adja. A Lucy in the Sky ugyanis sokkal inkább arról szól, hogy mi történik azután, hogy valaki részt vesz egy ilyen küldetésen, majd visszatér a Földre. Portman figurája például száz százalékban kifordul magából, megkérdőjelez mindent, ami addig fontos volt neki, vagy amit addig fontosnak hitt. Ennek köszönhetően mind a magánélete, mind a szakmai munkája felfordul. A Portman figuráját csábítgató kollégát Jon Hamm, míg szakmai és magánéleti vetélytársát Zazie Beetz alakítja. (A film korábban elérhető volt már az iTunes választékában.) (augusztus 30.)

Sorozat

Beavatási eskü – Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb szektás sztorija volt a NXIVM (Nexium) története, ami mint minden ártalmatlannak tűnő dolog, önfejlesztést és egy jobb életet ígért, de valójában a színfalak mögött bántalmaztak, molesztáltak, egyes esetekben meg is billogoztak szektához csatlakozó fiatal nőket. A legismertebb áldozatuk, majd később az alapító Keith Raniere tettestársa a Smallville sorozatból ismert Allison Mack volt, akit Raniere-rel együtt letartóztattak 2018-ban. A piramisjátékként is működő szervezetről most egy minisorozat készült, ami áttekinti a szekta történetét, működését és megszólaltat egykori tagokat is. (augusztus 21.)

iTunes, Google Play

Downhill – Annyira nem jó film a Downhill, de kuriózumként érdemes megnézni, ugyanis a svéd, egészen zseniális Lavina című film remake-je, de úgy, hogy a főszereplőket Will Ferrellre és Julia Louise-Dreyfusra cserélték, és kiszedtek mindent, ami kényelmetlenné vagy kellemetlenné teszi az eredeti filmet. Ami ugye arról szól, hogy egy családapáról kiderül, hogy egy gyáva ember, amikor egy amúgy veszélytelennek bizonyuló, de ijesztő lavinát látva felpattan egy reggelinél, felkapja a telefonját, és maga mögött hagyja a családját. Az amerikai változatban egyedül az alpesi látképek csodálatosak, mert tényleg sikerült minden élét elvenni a cselekménynek, ami a remake-ben már mellőzi az olyan mozzanatot, amit esetleg félre lehetne érteni. És ezen még az sem segít, hogy amúgy jó választás mindkét főszereplő.

