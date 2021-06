Ültünk a mólón, és tényleg vártunk a tihanyi révnél

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Belegondolni is nehéz, de amikor a KFT 1985-ben megírta a Balatoni nyár című dalát, aligha élt olyan ember az országban, aki ne érezte volna úgy, hogy ez a dal akár róla is szólhatna. Vagy azért, mert ült már a tihanyi révnél, vagy azért, mert várta, hogy jöjjön a fél négy, vagy csónakban ült egy lánnyal. Vagy azért, mert ezek közül egyiket sem élte át, de vágyott arra, hogy lássa, hogy a fény a vízen a táncát járja.

Mert a Balatonnak olyan varázsa van, ami mágnesként vonzza a lelket. Olyan, mintha egy tündér ránk emelte volna delejes tekintetét, bűbájjal ölelt magához, és ezt akkor is jó volna hinni, hogy így volt, ha tudjuk, legtöbbször csak a napfény bújt a bőrünk alá, az illatok az orrunkba költöztek, és a dallamok, a vízparton, tábortűz mellett dúdolt dallamok, a titkos, visszafojtott sóhajok soha el nem téphető fonalakként vezetnek mások lelkéhez. Sorsnak hívjuk, reménytelennek, beteljesedettnek, s végül is mindegy: mindannyian a Balaton foglyai vagyunk.

A Balaton olyan szakrális hely, amely mindig utólag mutatja meg csodáit. Mindig utólag enged bepillantást varázspalotájának termeibe, mindig utólag szembesít önmagunkkal, azzal, amit adtunk, amit megmutattunk magunkból, s amit másoktól kaptunk, elcsentünk. Boldogságot, csalódást, ölelést, élményt, szerelmet. És bármit hoztunk is onnan magunkkal, mindig azzal a reménnyel térünk vissza, hogy amit szerettünk, azt átélnénk újból, amit meg felednénk, azt most jóra váltjuk. És tudjuk, hogy a boldogsághoz olykor annyi is elég, hogy ülünk a mólón, és várjuk, hogy...

Fotó: Balassa Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár 1963. július 21. Fiatal nő napernyővel pózol egy gumimatracon a Balaton partján a Tihany Szálloda és Motel előtt lévő strandon

Az ilyen gumimatracot lehetett lábbal (pumpával) és tüdővel is fújni, és tény, az utóbbiba komolyan bele lehetett szédülni. Ezt az állapotot a napernyős modell láttán fújás nélkül is el lehetett érni.

Fotó: Tóth József / MTI Nemzeti Fotótár Különböző színű hőpalackok, termoszok egy vízparton 1968. június 19-én. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen

Termoszok így sosem álltak és nem is állnak a vízparton. A parti köveken gyakorta sörösüveggel sakkoztak a bátrabbak, amit nyugodtan nevezhetünk a sörpong elődjének, annyi különbséggel, hogy itt a leütött palackok tartalma volt a jutalom.

Fotó: Tóth József / MTI Nemzeti Fotótár 1968. június 18. Vellai Zsuzsanna modell fonott kerti bútort reklámoz egy balatoni településen a tóparton az Artex Külkereskedelmi Vállalat megrendelésére készült felvételen. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen

No, ilyen modelleket csak akkor lehetett látni, amikor a profi fotósok reklámanyagot készítettek. Szerencsére sok ilyen fotó készült.

Fotó: Németh József / MTI Nemzeti Fotótár 1963. június 6. Az ORION Rádió és Villamossági Vállalat emblémájával forgalomba kerülő, de a Telefongyár (TERTA) által gyártott kilenctranzisztoros, AM/FM vételre alkalmas, 7/11 hangoltkörös, három hullámsávos (K-H-URH), szuperrendszerű, UKW Superton (ORION 1051) elnevezésű táskarádiót reklámozza Joó Piroska manöken a Balatonnál – az Elektroimpex Külkereskedelmi Vállalat számára készült reklámfotó. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen

No, ez történik akkor, amikor a reklámozók teljesen életidegen helyzetbe hoznak mindenkit. Egy ilyen táskarádió egyetlen percig nem bírta volna víz alatt, de a modell szerencsére úgy halászta ki, hogy el sem merült…

Fotó: Sziklai Dezső / MTI Nemzeti Fotótár Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban összeszerelt, távolsági utasszállításra tervezett, Ikarus 250-es típusú autóbusz a Balaton-parti Tihany Szállodánál a MOGÜRT Gépjármű Külkereskedelmi Vállalat számára készült fotón 1967. június 8-án. A jármű többféle kialakítással készül, amit 280 lóerős, hathengeres, Rába-List D11UT típusú dízelmotor mozgat, és 100 kilométer/órás maximális sebességre képes

Ez a busz tényleg nagyon menő volt. Olyannyira, hogy az ország legtöbb településéről a Balatonhoz még évekig a régi Ikarus 55 és az Ikarus 66 szállította az utasokat.

Fotó: Tóth József / MTI Nemzeti Fotótár 1968. június 19. Modell szódásszifont reklámoz egy vízparton. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen

Tény, voltak idők, amikor még az ilyen szén-dioxid-patronos szódáspalackkal is lehetett hódítani. Mondjuk, ezt is azért palackja válogatta…

Fotó: Gere László / MTI Nemzeti Fotótár Gumimatracot és kempingbútort reklámozó manökenek a Balaton partján a Chemolimpex Külkereskedelmi Vállalat számára készült reklámfotón 1967. április 27-én. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen

Persze, megint az ábránd… Tegye fel a kezét az, aki egy matracot teljes ruházatban fújt fel!

Fotó: Németh József / MTI Nemzeti Fotótár Tihany, 1963. június 8. A Csepel Vas- és Fémművek Kerékpárgyárában készült női és férfi kerékpárokat reklámozza Saáry Éva modell és társa a Balaton partján a Tihanyi-félsziget Gödrös-strandján a PANNONIA Külkereskedelmi Vállalat számára készült fotón. A háttérben Balatonfüred

Ezek a bringák nemcsak vágyott járművek voltak, hanem talán a legkelendőbb pedáljárgányok is egyben. Könnyűek voltak, könnyen hajthatók, bírták a strapát.

Fotó: Gere László / MTI Nemzeti Fotótár 1963. június 6. Az ORION Rádió és Villamossági Vállalat emblémájával forgalomba kerülő, de a Telefongyár (TERTA) által gyártott, kilenctranzisztoros, AM/FM vételre alkalmas, 7/11 hangoltkörös, három hullámsávos (K-H-URH), szuperrendszerű, UKW Superton (ORION 1051) elnevezésű táskarádiót reklámozza Joó Piroska manöken a Balatonnál – az Elektroimpex Külkereskedelmi Vállalat számára készült reklámfotó. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen

Ha akkoriban végeztek volna nagy mintás közvélemény-kutatást, a férfiak többsége bizton esküdött volna arra, hogy a táskarádió csíkos.

Fotó: Gere László / MTI Nemzeti Fotótár 1963. június 6. Az ORION Rádió és Villamossági Vállalat Hőpalackgyárának új termékét reklámozza Saáry Éva manöken a Balatonnál – az Elektroimpex Külkereskedelmi Vállalat számára készült reklámfotó. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen

Érdekes, hogy azokban az időkben senki nem gondolt arra, hogy egy termoszt lehetne, mondjuk, egy felöltözött férfival reklámozni. Igaz, ilyenre ma sem gondol senki.

Fotó: Gere László / MTI Nemzeti Fotótár Pannonia motorkerékpár mellett beszélgető pár egy balatoni vitorláskikötőben 1962. július 1-jén

Ilyen motort 1975 óta már nem gyártanak. Pedig lenne rá kereslet. A Balaton, szerencsére, a régi. Illetve mindig más, és csak annak új, aki először jár ott. Aztán már neki is a régi. Életének része. Örök emlék.