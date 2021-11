A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Éjféli eső hull, ablaktörlő suhan a szélvédőn.

Ma reggel is beszáll hozzám egy gyerek. Érted, egy gyerek?! Egyik kezében táska, a másikban tornazsák. Köszön, az apja meg benyújt egy ötezrest az ablakon. Ezek már azt is tudják, hogy ennyi elég az iskoláig. De ha ez ennyire megy fejből, miért nem ő furikázza? Persze, utál dugóban araszolni. A gyerek meg mesél valamilyen királyról... Na, hogy az mekkora paraszt volt. Az anyját is megöletette. A kölykök meg ezekekről tanulnak. Gyilkosokról írnak dolgozatot. Hogy utáltam a matekot is... A verseket szeretem... A mondókák még mennek fejből. Meg az az anyás cucc, amit a kicsoda írt, a hogyishívják...

Indulj már, te csíra!... Ezek miatt nem jutunk sehová. A cégedet is így vezeted? Bocs... Néha kiszalad. Nincs bajom a csírával. Azt se tudom, kicsoda. Manapság mindenkit szeretni vagy utálni kell. Ezt tolják mindenhonnan. A múltkor láttam azon a tudományos csatornán, hogy az élet olyan tökéletes, hogy az csakis intelligens tervezés eredménye lehet. Szerinted van isten? Mindegy is. Felőlem lehet.

Kártya vagy kápé? Ide érintsd! Bocs, ha rád toltam, néha kiszalad... Ezt a dalt ismered? Tigris az éjszakában... Még hogy régen minden jobb volt... A régi szarokra ki emlékszik már. A holnapi számla is mai. Meg is vagyunk...

Fotó: MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1938. február 1. Szabad jelzésű Ford típusú Szürketaxi és mellette egy tricikli halad a fővárosi utcán. A fotó Kirschner Béla gyűjteményéből származik.

Fotó: Járai Rudolf / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1948. október 4. Taxisofőrök Népszavát olvasnak autóik mellett a Szervita téren.

Fotó: Jónás Pál / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1952. február 27. Taxisofőrnők beszélgetnek a napsütésben, miközben utasra várnak a Nemzeti Színház oldalán, a Blaha Lujza téren lévő taxi állomáson.

Fotó: MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1952. május 15. Futó Sándor sztahanovista gépkocsivezető a taxi gépkocsijának ülésén olvas, nyitott ajtó mellett a Dózsa György úton. Hátul a Hősök terének egy részlete látható.

Fotó: Rácz János / MTI Nemzeti Fotótár Baja, 1961. február 3. A konflis kocsisa kezet fog egy taxisofőrrel Baján. Az új közlekedési fajták szinte teljesen kiszorítják a régi konflisokat.

Fotó: Lajos György / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1965. június 15. Taxira várakozók az Engels téri állomáson (droszton). A területen az egykori kései barokk stílusú, 1962-ban elbontott Marokkói-udvar helyén, a megnövekedett járműforgalom miatt autóparkolót létesítettek.

Fotó: Benkő Imre / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1968. augusztus 9. Taxisofőr áll a taxiállomáson, mögötte a taxija.

Fotó: Mező Sándor / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1968. május 19. Sokan figyelik az olasz Ceccato cég önműködő gépkocsimosójában tisztuló taxit a Budapesti Nemzetközi Vásáron. A Pietro Ceccato által alapított cég eredetileg kenyérgyári gázégőket gyártott, később levegőkompresszorokat és javítóállomások berendezéseit. 1956 után jelentek meg a garázsfelszerelések és gépkocsimosók piacán. A Warszawa M201-es taxi hűtőmaszkjában lévő nyílás a kurbli helye.

Fotó: Benkő Imre / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1985. március 5. Taxiállomás a Tanács körúton (1991 után Károly körút), előtérben egy hirdetőoszlop. 1874-ben az addigi Országutat három szakaszra osztották és külön-külön névvel látták el őket. A középsőt a Károly-kaszárnyáról (ma a Főpolgármesteri Hivatal) nevezték el. 1916-ban a IV. Károly király út nevet kapta. 1918-ban Népakarat körút, majd Népkörút lett. 1919-ben visszakapta a Károly körút nevet. 1926-tól ismét Károly király nevét viselte. 1945-1953 között Somogyi Béla útnak hívták, majd Tanács körút volt az elnevezése. Az útszakasz 1991-ben kapta vissza a Károly körút nevet.