Boldogság öt méteren

Síkvidéken minden domb hegy. Így van ez ma is az Alföld peremén, ott, ahol egykor folyók terítették hordalékukat, később meg a szél gyalulta a tájat. Domb mégis akad arrafelé, nem is egy. A tudósok azt mondják, kunhalmok azok, mások összehordott őrdomboknak hívják, de a gyerekeknek, főleg télen, hegyek csupán, szánkózni való földpúpok.

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Történetünk azokban az időkben játszódik, amikor még jelentős mennyiségű hó hullott a tájra. Globális felmelegedésről akkoriban még csupán egyetemeken és pogácsaillatú konferenciákon értekeztek, a klíma főként tudományos iskolák előtagjaként jelent meg a hírekben, az időjárás viszont többnyire az éghajlatnak megfelelően alakult. Ez a mi esetünkben praktikusan annyit jelentett, hogy nyáron meleg volt, télen meg hideg – és hullt a hó.

Olykor nem is kevés. Az egyik ilyen hóesővel érkező decemberben néhányan megmásztuk az egyik rejtélyes, ég felé domborodó sárkupacot, és ami szánkó csak létezett, addig csúsztunk le és másztunk fel újból, mígnem a hó eltűnt, és már csak a fagytól csillogó zsíros földön száguldottunk, de csakis azon a néhány méteren, amely abban a pillanatban a boldogság szinonimájaként vésődött a tájba és vele együtt testünk minden porcikájába.

Néhányan idővel, felnőve megjártunk magasabb csúcsokat is, messze a fák koronája fölötti régiókba jutottunk. Onnan siklottunk lécen, csúsztunk szánkóvason, arrafelé még a havas csúcsok látványa is démonian igéző. A világ onnan nézve a végtelenbe nyúlik, vannak pillanatok, amikor elhisszük, hogy felnyúlva az égbolt is megérinthető.

Mégis, legyen a hegy isteni léptékű, a pálya piros vagy fekete jelzésű, egyetlen lanovka, felvonó nem képes olyan magasba húzni a lelket; egyetlen, kilométereken át kanyargó sípálya tökéletessége nem képes felülírni azt az élményt, amit egy alföldi gyermek a szántóföldek tengersíkjától alig öt méter magasan érez. Mert a lényeg mindig az első találkozás pillanatában lakozik, minden hasonló élmény csupán annak felidézését jelenti. Kétezer méter magasan síelve a föld ugyanolyan fagyosan zsíros alattunk, és miközben száguldunk a völgytalp felé, lélekben ugyanazok a kölykök vagyunk, akik ötméternyi csúszás után is úgy képzeltük, hogy az élet part nélküli folyó az időben.

Fotó: Járai Rudolf / MTI Nemzeti Fotótár Galyatető, 1952. november 19. Medgyesi Imre, a Kohó- és Gépipari Minisztérium munkaügyi főosztályának főelőadója és Ujj Ilona, a Népművészeti Intézet főelőadója síeléshez készül a szikrázó napsütésben

Fotó: Tóth László / MTI Nemzeti Fotótár Lillafüred, 1955. január 22. Zelenyánszki Andrásné, a békéscsabai Május 1. Termelőszövetkezet növénytermesztési csapatvezetője (b) és Sipos Ernőné, a baktüttösi Béke Termelőszövetkezet elnöke, kiváló termelőszövetkezeti dolgozó ródlizik a lillafüredi Palota Szálló melletti pályán

Fotó: Járai Rudolf / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1956. február 16. Síelni tanuló gyerekek a Szabadsághegyen

Fotó: Fehérváry Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Visegrád, 1956. január 29. Személyautó lökhárítójára csatlakozó szánkózók egy visegrádi havas utcán

Fotó: Kovács Gyula / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1965. február 21. A Magyar Testnevelési és Sportszövetség II. kerületi tanácsa és a Ganz Villamossági Művek sportköre által rendezett szánkóverseny résztvevői a Normafánál. A korcsoportonként legjobb időt elérő versenyzők egy tábla csokoládét és ajándék léggömböt kapnak

Fotó: Jászai Csaba / MTI Nemzeti Fotótár Borzavár, 1977. január 3. Borzavári gyerekek síelnek a domboldalon a behavazott Bakonyban, ahol rekordmennyiségű hó hullott

Fotó: Bereth Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Szarvaskő, 1962. február 12. Gyerekek hócsatáznak a havas utcán Szarvaskőn