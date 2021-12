A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Egy fogolytáborból azonban, valahol a semmi végén, az ember nem akkor indul útnak, amikor kedve támad. Az őrök folyton mondták, ha valakinek szökésen járna az agya, csak rajta, mert azzal vagy a tél végez, vagy a farkasok, vagy a medve, amelyik a farkasokat öli, lőszert ők emberre nem pazarolnak. A fegyver a vadak ellen van, a fejsze a favágáshoz és a folyóra feszülő jég töréséhez kell.

A barakkokból nem is mozdult senki. Az, hogy a két férfi mégis útra kelt, csak azért volt, mert valakinek mindig mennie kell. Vinnie a hírt, az életét is felajánlva az isteneknek, hogy a semmi peremén van egy tábor, ahol elárvult lelkek vacognak, s ahol az őrök is foglyok, az esztelenség rabjai.

A két férfi két hétig taposta a napokat, és minél közelebb jutottak otthonukhoz, annál távolabbinak érezték az érkezést. Aztán, egy szélcsendes estén, az egyik férfi megállt. Karácsony van – mondta. Körülöttük a végtelenség párája remegett. Leült a földre, lábát maga alá húzta. Szoborként ült. A másik férfi is lehuppant mellé.

Nem szóltak egymáshoz, a csöndet hallgatták. Mindketten tudták, miért pihennek ilyen hosszan. Távol mindentől, otthontól, családtól. Azokban a percekben mégis ott volt velük mindenki és minden emlék, amit valaha is megéltek és amire vágytak. Szakállukra jégtüskéket rakott a karácsony. Mégsem fáztak, mert tudták, ajándékot kaptak. A reményt, hogy hazatérnek, és tudták, ennél szebbet nem is kaphatnának, és soha nem is adhatnának.

A történetet az egyik férfi mesélte még a múlt században. Mindketten épségben hazaértek, megnősültek, hosszú életet éltek. Hogy napjaik, éveik boldogan teltek-e, nem tudom, de amikor ezt a történetet hallottam, azt gondoltam, hogy a remény, ami a semmi közepén a lelküket átjárta, különös, semmihez nem hasonlítható ajándék lehet. Azóta is, ha megkérdezik karácsony előtt, mire vágyom, az első gondolatom ez: reményre. És tudom, már meg is kaptam. Ezért is adom most tovább, ezzel a történettel. Hátha másnak is örömöt szerez.

Fotó: Bereth Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Pásztó, 1955. december 14. Kiss Erzsébet eladó (j1) kötött gyermekpulóvert mutat Dávid Gyulánénak és kisfiának a Pásztói Földműves-szövetkezet Kisáruházának karácsonyi vásárán.

Fotó: Sziklás Mária / MTI Nemzeti Fotótár Nagyszénás, 1965. december 22. Gergely Anna, VIII. osztályos úttörő megtisztítja a karácsonyi gyertyatartót Békéssi Sándorné házában. Nagyszénás községben az úttörők segítenek az egyedül élő idős embereknek. A VIII. lányosztály Szorgalom őrse és a VI. fiúosztály Béke őrse a 81 éves Békéssi Sándornénak segédkezik: a falu másik végén élő nyugdíjas lányától nap-nap után elhozzák a friss ebédet, kitakarítják a lakást és az udvart, bevásárolnak, megetetik az állatokat.

Fotó: Fehér József / MTI Nemzeti Fotótár Lenti, 1978. december 22. Karácsonyfát díszítenek a gyerekek az óvónő segítségével a Petőfi Sándor utcai óvodában a városi rangra emelkedő Lentiben.

Fotó: Wéber Lajos / MTI Nemzeti Fotótár Magyarország, 1980. január 2. Koscsák József népszámlálóbiztos a Molnár család adatait írja össze a Központi Statisztikai Hivatal szervezésében ma kezdődött népszámláláson. A számlálóbiztosok - akik többségében pedagógusok - január 15-ig összeírják a lakosság adatait.