Megdermedt robogás

Ilyen az, amikor az idő ráfagy a tájra. Nem a tél, mert az csupán évszak, pár hónap a naptárban, hanem az idő. Mert mindaz, ami addig folyt, zuhant vagy hullámzott, most mozdulatlan. Egyszer az egyik srác, akivel együtt mentünk korcsolyázni, s aki már kölyökként is úgy viselkedett, mint aki érti a földi és égi fizikai folyamatok lényegét, azt mondta, hogy csak hisszük, hogy a jég szilárd.

Merthogy ha rendesen megvizsgálnánk halmazállapotát, megláthatnánk, hogy a fagyott vizet alkotó részecskék, ha lustán is, de remegnek. Ám nem azért, mert fáznának, hanem mert az univerzumban minden folyamatos mozgásban van. Csak az ember érzékszervei olyan tökéletlenek, hogy a körülötte lévő világot nagyon szűk tartományban tudja észlelni. Valójában vakok vagyunk, az univerzum sötétjében tapogatózó lények, gyöngék és esetlenek.

Nekem, persze, magyarázhatott minderről a dermesztő fagyban. A tó egyetlen, mozdulatlan jégtömbnek látszott. Arra gondoltam, hogy ha valaki a közepébe fúrna egy óriási dugóhúzót, majd a Balatont kiemelné medréből, a helyén tátongó sebhely maradna. A felfoghatatlan méretű jégtömb aljába meg hiába kapaszkodnának a kagylók és halak, mert azoknak nincs is olyan végtagjuk, amivel lógni tudnának. Dermedt húsdarabként hullanának a mélybe, a meder alján meg koppannának a fagyott iszapon.

Ám ez a kép sehogyan sem illett a téli Balaton elcsendesedett hangulatához, így a képzeletben megemelt tavat visszaeresztettem helyére, és bólogattam, hogy igen, persze, a jég is remeg, ahogyan az idő is vacog, és már én sem bírom sokáig mozdulatlanul, hiába volt rajtam kesztyű és sapka. A kabát ugyan védett az észak felől arca bukó széltől, de a csizmában egyre szaporábban topogtam a jégen.

Így aztán, amikor végre elkezdetünk siklani a fagyott víztükrön, úgy éreztem, mintha gyorsított felvételen suhannánk a kristálytiszta csöndben. A kabát idővel súlyként nehezedett ránk, a szél a tél forró csókjaként fagyott orcánkra. Amint korcsolyáztunk a tükörsima jégen, elképzeltem, hogy a jégkristályok ha remegnek is, most bizonyára örömükben teszik, és azt is érzik, ahogyan felnőttek és gyerekek felszabadultan száguldanak térben és időben. Talán az is tudják, hogy nem is vagyunk annyira vakok, sem az univerzum sötétjében tapogatózó lények – még ha olykor gyöngének látjuk is magunkat, és esetlennek.

Fotó: Herczeg István / MTI Nemzeti Fotótár Balatonfüred, 1965. február 21. Jégkorong mérkőzés befagyott Balatonon. A Balatonfüredi Vasas Sport Clubban, ahol hét szakosztályban - vitorlás, vívó, sakk, labdarúgó, természetjáró, kézilabda és atlétikai - mintegy 350-en sportolnak. A tagok télen is edzenek a szabadban, a tornateremben is gyakorolnak. A vitorlás szakosztály tíz válogatott keret tagja a befagyott a Balaton jégvitorlázik.

Fotó: Herczeg István / MTI Nemzeti Fotótár Balatonfüred, 1965. február 21. Egy fotós fiatal nőket fényképez a Balaton jegén. A Balatonfüredi Vasas Sport Clubban, ahol hét szakosztályban - vitorlás, vívó, sakk, labdarúgó, természetjáró, kézilabda és atlétikai - mintegy 350-en sportolnak. A tagok télen is edzenek a szabadban, a tornateremben is gyakorolnak. A vitorlás szakosztály tíz válogatott keret tagja a befagyott a Balaton jégvitorlázik.

Fotó: Szebellédy Géza / MTI Nemzeti Fotótár Balatonfüred, 1968. január 28. Versenyre készülő jégvitorlások a befagyott füredi öbölben. A Veszprém megyei Vitorlás Szövetség január 28-án, vasárnap Balatonfüreden rendezte meg az összevont jégvitorlás Balaton-bajnokságot.

Fotó: Kovács Sándor / MTI Nemzeti Fotótár Siófok, 1966. január 12. A hajósok vágják a jeget a siófoki kikötőben veszteglő hajók körül. A hirtelen beállt zord időjárás következtében rohamosan vastagodott a jég a Balatonon, ezért az utolsó hajó is téli pihenőre tért a kikötőben. A tó széli nádasokban pedig megkezdték a munkát a nádvágó munkások.

Fotó: Lajos György / MTI Nemzeti Fotótár Balatonfüred, 1966. január 16. Érdeklődők figyelik az Európa Bajnokságra készülő műkorcsolyázó keret tagjainak bemutatóját a befagyott Balaton jegén a molónál. Sok kiránduló és a téli sportok kedvelői látogattak el a hétvégén Balatonfüredre. A hideg idő ellenére korcsolyáztak, jégvitorláztak.

Fotó: Horling Róbert / MTI Nemzeti Fotótár Balatonfüred, 1965. február 21. Jégvitorlások a Balaton jegén. A Balatonfüredi Vasas Sport Clubban, ahol hét szakosztályban - vitorlás, vívó, sakk, labdarúgó, természetjáró, kézilabda és atlétikai - mintegy 350-en sportolnak. A tagok télen is edzenek a szabadban, a tornateremben is gyakorolnak. A vitorlás szakosztály tíz válogatott keret tagja a befagyott a Balaton jégvitorlázik.

Fotó: Bara István / MTI Nemzeti Fotótár Siófok, 1965. február 9. Az Országos Meteorológiai Intézet siófoki obszervatóriumának munkatársai mintát vesznek a Balaton jegén , hogy méréseket végezhessenek. Vizsgálják a légkör pillanatnyi fizikai állapotát, mérik a levegő hőmérsékletét, nedvességtartalmát, a szél erősségét és a felhőzet fajtáját, a tél adta lehetőségeket kihasználva pedig a hó sűrűségét és a tó jegének vastagságát.

Fotó: Lajos György / MTI Nemzeti Fotótár Balatonfüred, 1966. január 16. Szórakozók, csúszkálók a befagyott Balaton jegén a mólónál. Sok kiránduló és a téli sportok kedvelői látogattak el a hétvégén Balatonfüredre. A hideg idő ellenére korcsolyáztak, jégvitorláztak, illetve az Európa Bajnokságra készülő műkorcsolyázó keret tagjainak bemutatóját élvezhették.

Fotó: Szebellédy Géza / MTI Nemzeti Fotótár Balatonfüred, 1969. január 5. A vitorlázásra télen is lehetőség van. A téli Balaton változatos mozgási lehetőségeket kínál a dolgozóknak és a pihenőknek egyaránt.