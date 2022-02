Olvassa el ezt az üzenetet!

Fotó: Kunkovács László / MTI Nemzeti Fotótár

Békés, 1965. február 22. Dávid Sándor a Magyar Posta külterületi kézbesítője - aki nyolc éve járja a tanyákat és télen is naponta legalább harminc kilométert tesz meg kerékpár nélkül, gyalog is a havas, jeges utakon - egy címzetthez tart, a havas termőföldön át. A Békés nagyközséghez tartozó kiterjedt tanyavilágot nap mint nap járják a külterületi postások, a legmostohább időjárási körülmények között is. Kézbesítési módszerük, hogy először a piacot, a falu forgalmas pontjait, vagy a földműves szövetkezeti bolt előtt álldogálókat keresik fel, hogy a községbe dolgokat intézni bejövő tanyasi lakókkal esetleg ezeken a helyeken találkozzanak. Így szerencséjükre sokszor számos kültelki címre már nem is kell elmenniük, mert át tudják adni a küldeményeket. Ami megmarad, azzal kerékpárra ülve, vagy télen gyalog keresik fel a legtávolabbi címzettet is.