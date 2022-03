Ha Asterix bepörög a csodaturmixtól, csak Traffipax állíthatja meg

Van néhány főnevünk, ami eredetileg tulajdonnév volt. Ilyen a flex, ami elektromos meghajtású vágókorongot jelöl, de eredetileg márkanév. Az idősebbek arra is emlékezhetnek, hogy a hetvenes évek végén minden átlátszó ragasztószalagot tixónak neveztek, és ma is traffipaxnak hívjuk a rendőrség által használt külső sebességmérő készüléket.

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Művészek és radarok

A szerkezet eredeti célját senki sem vitatja – be kell tartani minden sebességkorlátozást, mert a száguldás veszélyes. Közben persze vonzó is, hiszen még Cserháti Zsuzsa és Charlie is Száguldás, Porsche, szerelemről énekeltek. A dal szövegírójának sikerült valami elsöprően szép és valahol mindannyiunk lelkében ott rejtőző érzeményt megfogalmazni. Rengeteg mai anyuka, apuka és egyre több nagyi is ábrándozik azokról a daliás időkről, amikor táncolva sziszegte a diszkógömb keringve cikázó fényei alatt: esz-pé-esz, esz-pé-esz…

A traffipax a villámgyors kilométerfalás ősi vágyát zabolázza meg. Azt az elemi ösztönt, melynek lírai definícióját Juhász Sándor, a fentebb említett dal halhatatlanná vált szövegének szerzője örökre a lelkekbe véste: „Száguldunk, élvezd az iramát / Sólyomként, kéklő hegyeken át / Zúgva süvít a szél / Lüktet, felsistereg a gép / Érzem szédítő, vad mámorát.”

Vagy ott van a „ha én szél lehetnék” kezdetű korábbi sláger, de Csaba királyfi se cammog a csillagösvényen. Száguldani szép, de pontosan ezt teszi kockázatossá a traffipax mögött álló rendőr, ahogy ezt egy másik klasszikus, Sam Peckinpah Konvoj című kamionos westernfilmje látványosan ki is fejti. Gumikacsa, Kocaól, Pók Mike és a többi, végtelen amerikai utakat rovó teherautó-sofőr örök harcban áll a kanyarban leskelődő traffipaxos országúti zsarukkal, köztük is legkivált a „Mocsok” Lyle nevű vén medvével.

A régi szép időkben, még a hatvanas évek előtt, nem lehetett az út széléről megmérni, ki mennyivel rohan. Az ókori rómaiakat alázó gall Asterix például hihetetlen sebességgel cikázhatott a római útellenőrök között, és senki se volt képes megállítani, mert Julius Caesarnak nem volt Traffipax nevű légiósa.

Legendák és cáfolatok

Amikor megkérdeztem egy ismerősömet, mi jut eszébe a traffipax szóról, azonnal egy országútra asszociált, ahol lefelé menet önkéntelenül is felgyorsulnak a kocsik, a kanyar előtt kis erdő szegélyezi az aszfaltcsíkot, bokrai között megbújik egy fehér rendőrségi Lada, benne zsákmányra éhes egyenruhásokkal. Rajtakapott gyorshajtóként mindenki áldozatnak érzi magát, és hálójukat radarhullámokból szövögető rusnya pókoknak látja a traffi kezelőit.

Se szeri, se száma azoknak a történeteknek, amelyekben a jogsi rejtett papírpénzeket védő amulettként használva ki lehetett szabadulni a tányérsapkás útonállók karmai közül. Voltak egyéb hiedelmek is, mint a CD-lemez a visszapillantó tükrön, és valóban működő közösségformáló gesztusok, mint az a szép szokás, hogy a kormányt fél kézzel elengedve mutatóujjunk körkörös mozdulataival jelezzük a szemközt jövő ismeretlennek, hogy lassítson, vagy csapdába esik.

A technika fejlődésével megjelenő lézeres alapú rendőrségi sebességmérő eszközöket már valóban képesek időben jelezni az erre a célra kifejlesztett szerkezetek. Mivel ilyesmit felelős beosztású politikusok is alkalmaztak hivatalos útjaik során, ezekkel nincs is baj.

A traffipax alkonya

A fejlődés persze nem áll meg, ma már mindent látnak a gépek, tíz perc múlva az sem lesz utópia, hogy bárkit, bárhol, bármikor megfigyelnek, ellenőriznek, és ha kell, megbüntetnek. Addig viszont örüljünk, hogy ma már többnyire nem fák közé bújva traffipaxolnak a rendőrök, vannak erre a célra sokkal alkalmasabb telepített és egyéb berendezéseik. Talán emiatt is meglepően sokan hajlandóak megállni, hogy ne tépjenek kétszázzal, holott az autójuk bírná. Másokat a benzinár tart vissza az oktalan gázadástól, de persze még mindig akadnak, akik ötvennel száguldanak egy negyvenes korlátozó tábla után is, míg a telefonjukon meg nem szólal Dóri, Andris vagy Lotti – hangbeállítástól függően –, hogy közölje: az úton sebesség ellenőrzés várható.

Fotó: Kovács Sándor / MTI Nemzeti Fotótár Veszprém megye, 1965. július 29. Buckó György törzsőrmester telefonon ad jelentést a sebességkorlátozást megszegő gépkocsiról. A balatoni üdülőtelepeken - a gyalogosok védelmében a gépkocsik sebességét 40 km/h-ra maximálták. Az új szabályzat megtartása érdekében a közlekedési rendészet - radarkészülék segítségével - fokozottan ellenőrzi a balatoni üdülőtelepek gépkocsiforgalmát Veszprém megyében.

Fotó: Friedmann Endre / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1965. május 18. Rendőrautóba szerelt közúti sebességmérő műszert (traffipax) próbálnak ki a közlekedésrendészet munkatársai a gyorshajtók kiszűrésére a Lánchídnál, a Clark Ádám téren. A Német Szövetségi Köztársaságban (NSZK), a Robot GmbH által gyártott Traffipax márkanevű készülékek nappali és éjjeli körülmények között egyaránt képesek dokumentumszerűen lefényképezni a közlekedési kihágást elkövető gépkocsit. A két felvevőgéppel készült képen látható a jármű rendszáma, valamint az elkövetés napja és időpontja is, gyorshajtás esetén pedig, a sebesség adat. A készüléket egy hónapig kipróbálják, hogy megállapíthassák, mennyire alkalmazható a magyar utakon és ezt követően a szakemberek eldöntik, hogy mennyi berendezést vásároljanak meg. A háttérben a Lánchíd presszó terasza.

Fotó: Kovács Sándor / MTI Nemzeti Fotótár Magyarország, 1965. július 29. A rendőr megállít egy személyautót akinek vezetője a túllépte a sebességkorlátozást, amely szabálysértésről rádiótelefonon értesültek, a pár száz méterrel korábban, a közúti sebességmérő műszer (traffipax) segítségével történt mérés alapján. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen.

Fotó: Kovács Sándor / MTI Nemzeti Fotótár Magyarország, 1965. július 29. A rendőrök megbírságolják a sebességkorlátozást túllépő autóst, akinek szabálysértéséről rádiótelefonon értesülnek, a pár száz méterrel korábban, a közúti sebességmérő műszer (traffipax) segítségével történt mérés alapján. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen.

Fotó: Kovács Sándor / MTI Nemzeti Fotótár Magyarország, 1965. július 29. Buckó György rendőr törzsőrmester rádiótelefonon jelzi, a közúti sebességmérő műszer (traffipax) segítségével bemért, a sebességkorlátozást túllépő gépkocsi rendszámát az úton távolabb várakozó kollégáinak, hogy azok intézkedhessenek. A felvétel készítésének pontos helye ismeretlen.

Fotó: Kácsor László / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1965. augusztus 27. Rendőrautóba szerelt, fényképezőgépekkel kombinált közúti sebességmérő műszerrel (traffipax) ellenőrzik a Közlekedésrendészet közúti ellenőrző csoportjának tagjai a közúti közlekedést a Műegyetem rakparton. A berendezés fényképeken regisztrálja a gyorshajtást. A fotón nemcsak a gépkocsit és rendszámát, hanem a napi dátumot, az órát és kilométer/órában a sebességet is rögzítik.

Fotó: Kácsor László / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1965. augusztus 27. Rendőrautó elejére szerelt Traffipax berendezés kijelző műszere. Fényképezőgépekkel kombinált közúti sebességmérő műszert (traffipax) használ a Közlekedésrendészet közúti ellenőrző csoportja a közúti közlekedés ellenőrzésénél a Műegyetem rakparton.

Fotó: Kácsor László / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1965. augusztus 27. Rendőrautóba szerelt, fényképezőgépekkel kombinált közúti sebességmérő műszert (traffipax) kezel egy rendőr. A Közlekedésrendészet közúti ellenőrző csoportja újfajta technikai felszerelést használ a közúti közlekedés ellenőrzésénél. A berendezés fényképeken regisztrálja a gyorshajtást.

Fotó: E. Várkonyi Péter / MTI Nemzeti Fotótár Csopak, 1988. augusztus 23. Egy 1200-es Lada gépkocsira szerelt német gyártmányú traffipax (radaros közúti sebességmérő) működését ismertetik a fiatalokkal egy középiskolásoknak rendezett toborzón, a csopaki továbbképző táborban. Az érdeklődők egy csoportja vegyvédelmi köpenyt visel.

Fotó: Friedmann Endre / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1965. május 18. Egy rendőr a közlekedési kihágások megfékezésére szolgáló új eszközt, a Traffipax-ot teszteli. Az NSZK-ból beszerzett új készüléket egy hónapig próbálja ki a közlekedésrendészet a végleges magyarországi alkalmazás előtt.

Fotó: MTI Nemzeti Fotótár 1981. június 13. Microspeed gyártmányú traffipax berendezés fényképezi a gyorshajtókat, egy rendőrségi autó utasteréből, az M7-es autópályán. 1967-ben jelent meg Magyarországon az első traffipax. Pár év múlva kerültek a rendszerbe a német gyártmányú Microspeed, majd a Speedophot traffipaxok, amelyek pontosabbak voltak elődeiknél. Működési elvük: a sebességet a Doppler-elv alapján számították ki, vagyis mérték, hogy a rádióhullámok miként változnak meg a kocsikról visszaverődve.

Fotó: E. Várkonyi Péter / MTI Nemzeti Fotótár Csopak, 1986. július 8. A sebességmérő radarral (traffipax) felszerelt gépkocsival ismerkednek a résztvevők a belügyi pályára irányító táborban Csopakon, ahol a rendőri és határőri hivatás iránt érdeklődő fiatalok táboroznak. A rendőr törzsőrmester a TraffipaxMesta 204 (Traffipax IV) berendezés működését ismerteti. Magyarországra a TraffipaxMesta 204 DD típusú sebességmérő radar 1972-ben került az országba, az üzembe helyezésük 1973-ban történt meg. Ettől kezdve nevezik a sebességmérő berendezéseket általános néven traffipaxnak. Ezek a készülékek német gyártmányúak és kb. 30 évig működtek.