Ilyen lenne a TV Maci bábkormánya

Hazánk szülöttei akkor élik meg igazán magyarságukat, amikor valamely okból hosszabb ideig külföldön tartózkodnak. Van, akiben ilyenkor a Túró Rudi vagy a gyulai kolbász, másban Arany János, Rejtő Jenő sorai, esetleg Ákos, Zorán, sőt, Ganxsta Zoli számai is kiválthatnak honfibúi érzéseket. Egy közös emlék azonban kivétel nélkül minden elcsámborgott honfitársunkat összekapcsolja. Már-már genetikusan öröklődő az az elkerülhetetlen érzés, ami akkor fogja el a magyart, amikor rájön, hogy a Föld egyetlen országa, ahol immár csaknem hatvan éve a TV Maci küldi ágyba a gyerekeket, épp a mi szülőhazánk. A fekete-fehér képernyős első brummogása óta többféle maci is előtérbe került, miközben

egyértelművé vált, hogy az ágyba kergetett gyermekek és a nyugalomra vágyó szülők utolsó reményét csak nagyon óvatosan érdemes piszkálni.

A zsenge magyar demokrácia első látványos tévedése például az volt, amikor 1998-ban divatjamúltnak nevezték a figurát, és levették az MTV műsoráról. Hat hónapig se bírták a népharagot, és visszavonták az antidemokratikus döntést. Amikor az utolsó maciváltás idején fogkefe helyett számítógépet nyomtak a kezébe, a nép ismét fellázadt, és visszakövetelte a régit.

A TV Maci húsz éve rendelkezik valódi személyi igazolvánnyal, tehát hivatalosan is magyar állampolgár. Amennyiben valamely politikai erőnek végre eszébe jut, hogy a Maci mögé felzárkózva valódi összefogás jöhet létre, akkor még miniszter-, sőt köztársasági elnök is lehet az idős brumiból. Ez persze csak vicc, a valódi világban soha nem lehetne bábuból köztársasági elnök, bárhogy is szereti őt minden generáció.

Pedig szép lenne egy kormány, ahol a TV Maci óvó mancsai alatt Süsü volna a kulturális, Morzsa kutya a Futrinka utcából pedig a belügyminiszter. Az agráriummal foglalkozhatna Cicamica, aki szintén a Futrinka utcában lakik, egy porcelánkancsóban. Nevelt lánya, Böbe baba természetesen a mindig elfogulatlan Cicavízió elnöke lenne. Mekk Elek igazgatná az ipart, Mazsola vállalná a honvédelmet, Manócska irányítaná az igazságügyi tárcát. Rémusz bácsi okos nyula lehetne sportminiszter, és bizonyára a rókának is találnának megfelelő posztot. Mirr-Murr babrálhatna a külügyeken, Misi Mókusból akár köztársasági elnök is válhatna. Bárcsak élne még Foky Ottó!

Fotó: Horváth Tamás / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1957. március 19. Foky Ottó bábtervező előkészíti a bábukat a Pannónia Filmstúdióban , ahol színes film készül Móra Ferenc meséje alapján A didergő király bánata címmel. A filmet Imre István rendezte.

Fotó: Molnár Edit / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1968. április 5. Foky Ottó Munkácsy-díjas animációs filmrendező, a bábfigurák tervezője Tau és Rho figuráival a Magyar Filmgyártó Vállalat Gyarmat utcai bábfilmstúdiójában. A Tau és Rho kalandjai Földünkön című új magyar bábfilm forgatókönyvét Nepp József írta, rendező: Foky Ottó, zene: Bélai István.

Fotó: Bartal Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1961. szeptember 27. A magyar szinkronfilmgyártás 1951. július 1-jén önállósult. A Magyar Szinkron Filmgyártó Vállalat 1986-ban kettévált, megalakult a Pannónia Filmvállalat és a Magyar Szinkron és Videó Vállalat. A képen: a Pannónia Filmstúdió bábműtermében készítik a Szentgalleni kaland című új színes bábfilmet. Imre István, aki a forgatókönyvet írta, és a filmet rendezi, beállítja a bábokat.

Fotó: Balaton József / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1976. szeptember 24. Foky Ottó rendező (balra) és Cakó Ferenc animátor megbeszélnek egy jelenetet a Pannónia Filmstúdió bábműtermében, ahol 13 részes bábfilmet forgatnak A legkisebb ugrifüles címmel. A sorozat első részét a tévében december végén láthatják a nézők. A film rendezője Foky Ottó, operatőre Bájer Ottmár.