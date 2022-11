Trabantba szállni élvezet

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

„A Trabant útfekvése kitűnő, és gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson”, szólnak az önbizalomtól duzzadó sorok a Trabant 601 Kezelési útmutatójában, amelyeket Esterházy Péter Kis magyar pornográfia című regénye tett halhatatlanná.

A szocialista államkísérlet vitathatatlanul legkultikusabb autómárkáját már az 1950-es években megálmodták. Az NDK-pártvezetés olcsó, egyszerűen karbantartható kisautó megtervezését adta utasításba. A cél nem kevesebb volt, mint megalkotni a Volkswagen Bogár szocialista megfelelőjét. Méghozzá egy négyszemélyes, könnyen kezelhető, legfeljebb 600 kilogrammot nyomó népautó alakjában, amelyik nem fogyaszthat öt és fél liternél többet száz kilométeren. Hatvanöt éve, 1957 novemberében le is gördült az első példány a zwickaui gyártósorról, de az első típusokat hamar elfelejtették, és az 1991-ig legyártott több mint hárommillió Trabant nagy része az általunk is ismert Trabant 601-es modell volt.

Nem tudtak eleget gyártani belőle, szülőhazájában 12 évet is várni kellett rá, Magyarországon „csak” 4-5 évet, és hiába övezte gúny a műgyantából és gyapothulladékból „megsütött” és préselt duroplaszt karosszériáját (kényszerből, krónikus fémhiány miatt fejlesztették ki) és emlegették papírjaguárként, az elsőkerék hajtás a maga korában előremutató műszaki megoldásnak számított. A kétütemű motor mind a 26 lóereje pedig tényleg jól (a sofőrt már-már léha könnyelműségre sarkallva) gyorsította a habkönnyű katsznit. Ámulatba ejtően egyszerű szerkezet, jó kezekben tényleg elég volt egy franciakulcs, egy csavarhúzó és a köteg drót, és nem kellett azon aggódni, hogy az útszélén rostokolunk fél napig lerobbanva.

Összetéveszthetetlen pöfögő-visító hangjával bevonult a történelembe is, amikor 1989 augusztusában és szeptemberében az osztrák-magyar határon megnyitott vasfüggönyön keresztül sok ezer trabantos NDK-s család hasított nyugatra lilás füstfelleget hagyva maguk mögött. Nekem a gyerekkort is jelenti, amikor a hátsó ülésről figyeltem izgatottan, vajon sikerül-e idejében megelőzni egy nálunk is lassabb járművet. Egy korszak szimbóluma a „négykerekű szappantartó”, a legtöbb autótípus ugyan mindenben kenterbe verte, de egyvalamit csak a Trabi tud: ha meglátjuk, szinte mindenkiből kicsal legalább egy apró mosolyt. Ez pedig nem kevés.

Fotó: Csikós Gábor / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1971. július 7. Az ötvenezredik Trabant személyautóval ismerkednek tulajdonosai , Széles Sándor és felesége az NDK (Német Demokratikus Köztársaság) Deák téri kultúrközpontja előtt.

Fotó: Horváth Péter / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1974. március 26. Újpalotai életkép: Trabantját kényelmesen ülve szereli egy férfi a lakótelepen. A jövő év végére elkészül Budapest legnagyobb lakótelepe. A 14 ezer újpalotai lakás építésével egyidőben készülnek a bevásárlóközpontok, iskolák, óvodák és szolgáltató üzemek.