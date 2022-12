Sikeres láncfelvarrások a vén hídon

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

Két éve zajlik a felújítás, az év végéig valami határozottan történni fog a Lánchíddal. A hírek szerint december 16-tól átkelhetnek rajta a buszok, taxik és kerékpárosok, ha nem fáznak, a robogósok és motorosok is. A jövő nyári végleges átadás után a gyalogosok is átsétálhatnak rajta az egyik partról a másikra. Arról egyelőre nincs döntés, hogy a személykocsikat is visszaengedik-e gróf Széchenyi István megvalósult álmára.

A nevezetes gróf huszárkapitány korában édesapja temetésére igyekezett 1821 telén, ám Budán napokra meg kellett szakítania utazását, mert a zajló jég miatt csónakon sem lehetett átkelni a túlsó partra. Naplója tanúsága szerint ekkor született meg benne a kézenfekvő gondolat – egy állandó hídra lenne szükség Pest és Buda között.

Az Adam Clark irányítása alatt felépülő híd alapkövét 1842-ben helyezték el. Még átadása előtt megpróbálták levegőbe röpíteni honvédelmi okok miatt, de szerencsére akkor ez nem sikerült. Az elkészült Lánchidat sajnos pont Haynau tábornok adta át 1849 novemberében, amikor a híd megálmodóját, Széchenyi Istvánt már a döblingi elmegyógyintézetbe zárták.

A hidat először 1914. február elején zárták le a forgalom elől átépítés miatt. A korszerűsítés ütemét jelentősen hátráltatta a néhány hónap múlva hivatalossá váló első világháború, ám nagyjából másfél év alatt így is befejezték a munkálatokat.

A Tanácsköztársaság idején kapott először néhány ötágú csillagot az akkor még nyugdíjas korúnak se nevezhető – alig hatvan esztendős szerkezet, de szovjetek iránti szimpátiát kifejező jelképek elég gyorsan el is tűntek róla.

1945 januárjában a visszavonuló német csapatok ismét találtak stratégiai okot a hídrombolásra, és ezúttal sikeresen fel is robbantották az Erzsébet híddal együtt. Az újjáépített Lánchidat 1949. november 20-án adták át az épülő szocializmus legnagyobb dicsőségére, és a rendszerváltásig a pilléreken ékeskedő sarló-kalapácsos, ötágú csillagos címerrel.

Ezt követően 1973-ban, majd 1986 és 1988 között végeztek nagyobb felújításokat a burkolatán és a szerkezetén is.

A most is zajló munkálatok miatt 2021 tavaszán szűnt meg átkelőként az oroszlános híd, és gyorsan kiderült, hogy Budapest járműforgalma ettől pont nem bénul le. Sokan ábrándoznak arról, hogy a felújított hídon is csak gyalogosok és kerékpárosok andalognak majd a Duna felett, de ettől az ötlettől nappal is csillagokat látnának az autósok.