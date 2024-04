Rock, falak, nyulak

1982-t írhattunk. Gimnáziumi rajzóra volt, szokásosan unalmas tespedés, amikor a Gyuri bedobta, hogy van egy új Pink Floyd-lemeze, és óra után hallgassunk bele. Gyuri megbízható zenei delaer volt, nála hallgattunk először Sex Pistolst, Clasht, David Bowie-t, Ramonest, Wire-t, Cheap Tricket, Styxet, Pink Floydot.

A gimnázium legfelső szintjén, a női wc-ben játszotta le egy kazettás magnón az új szerzeményt. Lázadó kamaszként azonnal ütött mindannyiunknak a refrén:

Hey! Teachers! Leave the kids alone!

All in all it's just another brick in the wall

All in all you're just another brick in the wall

­*

A 80-as évek elején az NDK-ban nyaralni reálisabb volt, mint Ibizán. A berlini szállásunktól 3 percre állt az Antifaschistischer Schutzwall. Az egyik családi séta arra vezetett, tinédzserként walkmannel a fejemen nem igazán érintett meg a látvány, de a miértek ott dübörögtek a vakáció hátralévő napjain. Mivel egy vizsga miatt nem tudtam a családdal hazatérni, a berlini reptéren adtak le szüleim. Talán ha előre tudják, hogy kamasz gyereküket a német határőrök a nemi szervek kézzel történő markáns, de állítólag szabályszerű vizsgálatának teszik ki, inkább gyalog indítanak útnak hazafelé.

­*



A 80-as évek végén sokáig a tárcámban hordtam egy verset. Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves című költeményéről nemcsak az ELTE-n, de szakadt borozók félhomályában is órákon át tartott a lírai glossza elemzése.



egyszer majd el kell temetNI

és nekünk nem szabad feledNI

a gyilkosokat néven nevezNI



Nagy Imre kivégzett miniszterelnök monogramjának ez a nyomatékos kiemelése egyetemistáknak, fiatal értelmiségieknek egyszerre volt „égbe tiport metafora” és mítoszteremtésre alkalmas fejbekólintás. Körbeölelte a kádári hatalom három T-vel bezárt falai közt a beavatottak körét, emléket állított a legendás hősnek.

­*

A falat, amely bennünket, magyarokat elválasztott a szabad világtól, vasfüggönynek hívták. A történelemkönyvek szerint 1989. május 2-án kezdődött a lebontása az osztrák–magyar határon, és ugyanezen év júniusában fejeződött be, amikor Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszter a kamerák előtt átvágták az egyik utolsó szakaszt. Ennek hatására széles körben terjedtek olyan információk, amelyek szerint Ausztria és a szabad világ könnyen elérhető a menekülők számára. A magyar határőrség azonban továbbra is feltartóztatta a határsértőket, sőt bevezették a „mélységi” ellenőrzést, amellyel a lehetséges menekülőket fordítottak vissza a tágabb határtérségből is. Közben a határtól nem messze, különböző magyarországi táborokban nagy létszámban gyűltek össze olyan keletnémet állampolgárok, akik „szabad levegőre vágytak”, vagy legalább a 40 éve nem látott rokon megölelésére megfelelőnek ítélték a pillanatot. Aztán amikor háromórányi időtartamra szimbolikusan megnyílt Szentmargitbánya és Sopronkőhida között a határ, a keletnémet családegyesítési vágy erősebb lett minden politikai elképzelésnél, pláne hogy a határőrök inkább hátat fordítottak az eseménynek. A magyar kormány végül szeptember 9-én döntött úgy, hogy ideiglenes jelleggel felfüggeszti az 1969-ben kötött magyar–NDK megállapodás határátlépésre vonatkozó pontjait. Ezzel elhárult a jogi akadály, így az NDK polgárait minden olyan államba kiengedték Magyarországról, amelyek engedélyezték be- vagy átutazásukat. Pár évvel később, az esemény egyik évfordulóján a magyar külügyminisztérium a szögesdrót egy darabkájával ajándékozott meg.

*

Az Antifaschistischer Schutzwall, amely a világtörténelem egyik legszigorúbban ellenőrzött határa volt, politikai értelemben 1989. november 9-én, este omlott össze, amikor a Bornholmer strassei átkelőnél megszüntették az útlevelek ellenőrzését, felnyíltak a sorompók, és átengedték a tömeget a város nyugati felébe. Pár nap elteltével a mindkét oldalról érkező németek vésővel, csákánnyal és puszta kézzel kezdtek hozzá a fal lerombolásához. A fal maradványaival azóta sok helyütt találkoztam, mégis az egyetlen igazi mosolyt az a lengyel dokumentumfilm okozta, amely azokról a nyulakról szólt, akiknek a berlini fal halálzónájának megszűnése után új életet kellett kezdeniük. Meg kellett tanuljanak élni egy kényelmes, bekerített világ után egy szabadabb, ingerdúsabb környezetben. Ahogy nekünk is az Európai Unióban.

Berlin, Németország, 1961. A berlini fal építése (Fotó: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1962. október. Keletnémet őrök vizsgálnak egy nagy lyukat vagy alagutat a Harzer Strassén, a berlini fal mellett (Fotó: Mark Anstendig / Michael Ochs Archives / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1963. június 26. John F. Kennedy amerikai elnök a berlini Schöneberg városháza előtt mondott híres beszédében a legendás "Ich bin ein Berliner" mondattal fejezi ki szolidaritását a megosztott város lakóival (Fotó: Heinz-Juergen Goettert / picture alliance / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1963. december 22. Családtagok érzelmes találkozása a berlini fal első korlátozott megnyitását követően, a karácsonyi szezonban (Fotó: Terry Fincher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1964. szeptember 12. Dr. Martin Luther King Jr. a berlini fal szovjet szektorának határán, a Bernauer utcában (Fotó: PhotoQuest / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1960-as évek. A Nyugat- és Kelet-Berlin közötti "Checkpoint Charlie" határátkelőhely látképe (Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1986. Motorizált amerikai katonák járőröznek folyamatosan a berlini falnál, időközben külön utakat alakítottak ki a járőrök számára, amelyek gyakran közvetlenül a két városrész közötti demarkációs vonalon helyezkednek el (Fotó: Roland Holschneider / picture alliance / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1986. április 16. KPKSZ küldöttség - Mihail Gorbacsov, SZKP Központi Bizottságának főtitkára, pártja küldöttségét vezetve a Német Szocialista Egységpárt XI. pártkongresszusán a Brandenburgi kapunál az államhatárra látogat, bal szélen Günter Mittag, a Politbüro tagja és a NSZEP Központi Bizottságának titkára, jobbról a 2. Karl-Heinz Drews városi parancsnok altábornagy (Fotó: dpa / ZB-Archiv / picture alliance / Getty Images Hungary)

Zimmerstrasse, Kreuzberg, Berlin, Németország, 1986. július. A pár hónappal később 25 éves berlini fal része a lakosok mindennapi életének, az árnyékában lehet lazítani egy kicsit, egy sört meginni munka után, míg egy kis családi kioszk árusít a labdarúgó világbajnokság alatt (Fotó: Thierlein / ullstein bild / Getty Images Hungary)

Brandenburgi kapu, Berlin, Németország, 1986. július 4. Ronald Reagan amerikai elnök 400 ezer berlini előtt modja el híres beszédét: „Gorbacsov úr, nyissa ki ezt a kaput! Gorbacsov úr, bontsák le ezt a falat!” (Fotó: Thierlein / ullstein bild / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1986. július 28. Amerikai és NDK-katonák felügyelete alatt NDK-szakértők vizsgálják meg egy robbantás helyszínét, miután radikális jobboldali elkövetők robbanószerkezettel mintegy egynégyzetméteres lyukat ütöttek a berlini falon (Fotó: Roland Holschneider / picture alliance / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1986. augusztus 5. Az áldozatok nevével ellátott keresztek a berlin fal nyugat-berlini oldalán azoknak az embereknek állítanak emléket, akiket az NDK határőrei lőttek le, miközben az NDK-ból Nyugatra menekültek (Fotó: Roland Holschneider / picture alliance / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1989. november 8. A Német Szocialista Egységpárt (NSZEP) tisztségviselője, Günter Schabowski egy sajtótájékoztatón tett téves nyilatkozatával véletlenül megkezdte a belső német határ, köztük a berlini fal felszámolását (Fotó: Eric Bouvet / Gamma-Rapho / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1989. november 9. Határőrök tartják vissza az izgatott nézők tömegét a berlini fal megnyitásakor (Fotó: David Turnley / Corbis / VCG / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1989. november 9. Egy férfi csákánnyal ront a berlini falra, miután gyorsan elterjedt a hír, hogy a keletnémet kormány kiutazási vízumot ad mindenkinek, aki Nyugatra akar menni, a bejelentést ugyanis úgy értelmezték, hogy a határ mostantól nyitva áll, és a keletnémet határőrök nem tudták megállítani a falhoz igyekvő emberek rohamát, órákon belül az emberek saját kéziszerszámaikkal törték össze a fal egyes szakaszait, és ezek az első repedések a falon napokon belül a határ teljes megnyitásához vezettek (Fotó: Robert Wallis / Corbis / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1989. november 10. Egy férfi a berlini fal egy ledöntött darabján áll tüntetőtársai segítségével, kezében német zászlóval, miközben kelet-német határőrök figyelik (Fotó: Colin Campbell / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1989. november 11. A berlini fal megnyitása Berlinben (Fotó: Patrick Piel / Gamma-Rapho / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1989. november 14. Nyugat-német gyerekek az iskolába menet átnéznek a megnyitott berlini falon, amelynél két kelet-német határőr áll (Fotó: Stephen Jaffe / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1989. november. Kelet-németek belépnek Nyugat-Berlinbe (Fotó: David Turnley / Corbis / VCG / Getty Images Hungary)

Brandenburgi kapu, Berlin, Németország, 1989. december 31. Több százezer keletről és nyugatról érkezett ember ünnepel a berlini falon a Németország egyesítése utáni első szilveszter éjszakáján (Fotó: Wolfgang Kumm / picture alliance / Getty Images Hungary)

Berlin, Németország, 1990. június 22. A Checkpoint Charlie határátkelőhely lebontása; az ünnepségen részt vett többek között a négy győztes hatalom külügyminisztere, a két német külügyminiszter és a város katonai parancsnokai (Fotó: Harry Hampel / ullstein bild / Getty Images Hungary)