Veszélybe kerültek a dakszlik

Régi történet, még az is lehet, egyetlen szó sem igaz belőle, de egy napon Sir Edwin Henry Landseer (1802–1873) angol festőművész vacsorázott. Ilyet többször is tett, megtehette, szokásává vált, hogy estebédjét békésen, nyugodt körülmények között fogyassza el. Tehetős volt, korának kedvelt, nagyra becsült művésze. Olyannyira, hogy amikor meghalt, a zászlókat félárbócra húzták, az emberek pedig koszorúkból emeltek hegyet tiszteletére az éppen negyven esztendővel korábban felállított Nelson-emlékoszlopnál – azoknál az oroszlánoknál, amelyeket Landseer Carlo Marochetti szobrászművésszel közösen alkotott.

Történt tehát, hogy a vendéglőben, ahol a festőművész falatozott, furcsa pár telepedett a szomszéd asztalhoz. A férfi és a nő lármázott, vihogott. Viselkedésükkel rendre megzavarták a húsok nyugodt szeletelését, párolt zöldségek pöckölését, kenyérszeletek roppanását. A festő egy ideig tűrte a zajongást, majd félretette villáját, elővette vázlatfüzetét, és rajzolni kezdett. Éppen úgy, mintha témát keresne magának: hol a skiccre pillantott, hol a szomszéd asztalnál vihogó nőre. A hölgy férje látta, hogy Landseer egyre sűrűbben nézi asszonyát, majd elvesztve türelmét idegesen fölpattant, és ráförmedt a művészre. Valami olyasmit mondott, hogy milyen jogon merészeli engedély nélkül lerajzolni a feleségét, mire Landseer megmutatta a rajzát, és tétovázva így szólt: Ez az ön felesége? A füzet egy tökéletesen megrajzolt libát ábrázolt...

Szép anekdota, mosolyogtató, még az is lehet, tényleg megtörtént. Landseer ugyanis arról volt nevezetes, hogy előszeretettel festett állatokat. Szarvasokat, lovakat, madarakat, bármifélét, és köztük rengeteg kutyát. A festőművész nevét őrzi a landseer, ez az újfundlandi, bernáthegyi és pireneusi kutyák keverékére emlékeztető nagy testű eb is, amely száz évvel ezelőtt majdnem kipusztult, de német tenyésztőknek sikerült megmenteniük.

De mindez hogyan kapcsolódik a borzebekhez, vagyis a tacskókhoz, régmagyarosan a dakszlikhoz? Landseernek is köszönhetően a tacskó is a halhatatlanság birodalmába került. Az egyik festményén, amely a XIX. század negyvenes éveinek elején készült, egy híres tacskó, Ziva látható, amint egy gyümölcsöt majszoló majmot bámul. Mit bámul... A falatot szinte kinézi a piros kabátot viselő emlős szájából, vagyis azt a pillanatot ábrázolja, ahogyan a kedvencek az amúgy békésen reggeliző, ebédelő, vacsorázó ember mellé toporognak, és ártatlan képet vágva azt az érzést keltik, hogy amióta megszületettek, még egyetlen falatot sem ettek.

Egy ilyen képet látva minden szívnek meg kell szakadnia, az összes sóhajnak fel kell törnie – és, persze, minden tenyér simogatásra vágyik. Különösen annak ismeretében, hogy nem is olyan régen éppen Németországban, a tacskók szülőhazájában hírt adtak egy törvénytervezetről, amely tiltaná „(csont)váz-rendellenességgel” rendelkező – gerincproblémáktól szenvedő, az átlagnál rövidebb lábú és hosszabb hátú – kutyafajták tenyésztését. Így a kilenc fajtaváltozatú tacskóét is. Miközben a borzeb Az én kutyám cikke szerint is – a 2023. évi felmérések és statisztikák alapján – Európában a 6., az Egyesült Államokban a 9. legnépszerűbb fajta volt.

Arról nem maradt fenn semmiféle feljegyzés, hogy a Landseer festményén pózoló Ziva végül kinézte-e a gyümölcsöt a majom szájából, de abban szinte biztosak lehetünk, hogy ha Landseer ma élne, és hallott volna erről a német törvénytervezetről, alighanem elővenné vázlatfüzetét, és a törvényalkotókra pillantva felskiccelne néhány állatot. A fantáziára bízzuk, milyen jószág feszítene a fehér lapon, ám nem csodálkoznánk azon, ha az emlős megszólalna, alighanem ezt mondaná: iá...

1935. Egy tacskó áll Charles Mortimer Bentley-jének motorháztetején (Fotó: National Motor Museum / Heritage Images / Getty Images Hungary)

1905. Egy nő, kezében tacskójával (Fotó: ullstein bild Dtl / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1938. október 22. Egy szállodai portás beszél egy tacskóhoz a Piccadilly Circuson (Fotó: Kurt Hutton / Getty Images Hungary)

1940. Joan Crawford (1904–1977) amerikai színésznő otthonában, tacskója társaságában (Fotó: Silver Screen Collection / Hulton Archive / Getty Images Hungary)

1948. Zeppy, a tacskó és a Mary-Ann nevű tyúk pihennek gazdájuk ölében (Fotó: Hulton Deutsch / Corbis / Getty Images Hungary)

1952. november 13. Yvonne Sugden korcsolyázó és Mídász nevű tacskója (Fotó: SG / PA Images Archive / Getty Images Hungary)

1959. november 4. Egy baba és egy tacskó az ablakban (Fotó: H. Armstrong Roberts / ClassicStoc / Getty Images Hungary)

1960. november 4. Egy Nixon-kampánymatricával ellátott tacskó az utcán (Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)

Budapest, Magyarország, 1969. október. Egy kisfiú, tacskójával (Fotó: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Hungary)

1970. április. Pinokkió a gazdája, az ejtőernyős Eddie Smith kezeiben landol (Fotó: Sandra Harrison / Fairfax Media Archives / Getty Images Hungary)

München, Németország, 1971. április 2. Fritz és a róla mintázott játék kutyák. Fritz volt a modellje Waldi tacskónak, aki az 1972-es olimpiai játékok hivatalos kabalája volt (Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)

Manchester, Egyesült Királyság, 1973. január 12. Fritz tacskót korcsolyázni viszi Stephanie Light. Fritz egy hátsérülés miatt nem tudja használni hátsó lábait, ezért gazdája egy görkorcsolyát alakított át számára (Fotó: Watford / Mirrorpix / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1979. A Simon névre hallgató tacskó elnyerte az Év kutyájának járó trófeát (Fotó: Evening Standard / Getty Images Hungary)

Garden Island, Ausztrália, 1982. február 13. Kutyakiállításon részt vevő tacskók szaladgálnak a kikötőben (Fotó: Paul Matthews / Fairfax Media Archives / Getty Images Hungary)

1989. március 28. Napszemüveget viselő család és tacskójuk (Fotó: Media / ClassicStock / Getty Images Hungary)

1993. David Hockney brit popművész, amint tacskóját tartja a kezében (Fotó: Basil Langton / Photo Researchers / Getty Images Hungary)

1996. december 11. Bruni tacskó kutyakekszet eszik egy állatmenhely karácsonyi ünnepségén (Fotó: Wolschina / ullstein bild / Getty Images Hungary)

Los Angeles, Egyesült Államok, 20. század. Egy tacskó német jelmezben az Octoberfest felvonuláson a Huntington Beach-i Old World Village-ben (Fotó: Al Schaben / Los Angeles Times / Getty Images Hungary)

Minehead Devon, Egyesült Királyság, 1993. július 22. Egy tacskó és gazdája a tengerparton (Fotó: Richard Baker / Corbis / Getty Images Hungary)

Egyesült Államok, 1997. június 19. Ron Rowland nemzeti kutyaversenybajnok és tacskója, Baron a Tonight Show-ban, a házigazda Jay Lenóval készített interjú alatt (Fotó: Margaret Norton / Nbc / Getty Images Hungary)