Gurul a Száva fölött az elveszejtett szerelem

Sanyi! Kétségbeesésemben szombaton körbeszaladtam a Fény utcai piacon, hátha kiszúrom apádékat, de a standjukon egy idegen árult lépesmézet. Annyira leforrázott az eset, hogy vettem egy üveggel, és most rágom ezt a valamit, ami nagyon rossz, mégis, valahogy hozzád kapcsolódik, ezért csak rágom.

Látod, én már azzal is beérném, ha a szüleid mondanának rólad valamit. Talán te már nem is szeretsz engem? Tudd meg, hogy az éjjel óta, amikor a bodrogolaszi szalonnasütésen „úgy néztél rám, és elmondtad, milyen lesz a közös életünk, nem vagyok ugyanaz. Az a csitri a szép lábaival meg melleivel, aki idétlenül nevetgélt minden hapsival, az már nincsen, Sanyi, mert én egészen a tied lettem. Másnap, az evezésen, Lózs Imrét is elhajtottam, mert csak azt forszírozta, milyen szarul járnék veled. Gúnyolódott, hogy „fél év Lenti, majd helyrebillenti”. De akkor már teljesen ki tudtam zárni a szövegelését, mert a sárospataki állomás járt a fejemben, ahol hosszan csókoltál.

A túra végeztével elgondolkodtam, mi lenne, ha Budapest helyett Lenti felé venném az irányt, de a többiek lebeszéltek. Továbbra is tartom, ha látták volna, milyen csinos lány keres, csont nélkül bejutok a laktanyába. Lassan elkopik az igazolványképed, annyit csókolgatom. Írd meg, hogy szeretsz-e még! Nagyon várlak!

Sanyi! Ha igaz, amit mondanak, márpedig Dócziék és a technikumos srácok is láttak a Fortunában egy ismeretlen nő társaságában, akkor én egyáltalán nem tudom, hogy mit gondoljak. Azt ígérted Szentesen a Prognózis koncerten, hogy mostanra jegyben járunk. Ugye, nem csak „azért” mondtad? Milyen jó volt a platánfák alatt a jövőnkről álmodozni…

Te vagy a vétkes, én a vétlen, vagy fordítva, mindegy, ha úgy a jó! Egyre gondolunk, máshova nézünk; kimondani miért nem mered?

Emlékszel? Csak az tartja bennem a lelket, hogy elkezdődött a tanítás, és most már Zitával együtt kesergünk, igaz, neki legalább ír Ercsiből Juhos Pista. Mondd el őszintén, hogy kivel voltál a Fortunában! Talán már mást szeretsz? A srácok azzal vigasztalnak, hogy biztos futkosón vagy, azért nem írsz. De hidd el, én annak egyáltalán nem örülnék, mert féltelek. Azért tudatom, én sem vagyok olyan elveszett bárányka, szombaton a Szabó Pál művházban diszkóztunk Zitával, és az utolsó szám, az R-Go Bombázója után (nekem persze erről is te jutsz az eszembe, mert benne van a haditechnika szó) csurom vizesen vártuk a 44-es villamost, amikor leszólított minket egy komoly pofa. Először azt hittük, önkéntes rendőr, de kiderült, hogy elég nagy valaki, Dacia kombival jár. Bujákinak hívják, a Skála Coopnak dolgozik, és szép, fiatal lányokat verbuvál reklámfotózásra. Szóval úgy hanyagolj, Sanyi, hogy akár híres is lehetek, mire leszerelsz! Pá, édes szerelmem.

Sanyi! Kérted, hogy küldjek olyan képet magamról, amit már az S-Modellesek készítettek. Kettőt is találsz a borítékban, amelyiken sárga blézerben támasztom a telefonfülkét, az szerepelt több lapban is. Írd meg, hogy tetszem-e! Az egyikre fújtam a Kék Nárciszból, tudod, mindig libabőrös leszel tőle. Kissé elmosta az idézetet a kép hátulján. Nem baj, ideírom.

Egyedül bolyongok a parkban, A lombok alján őt keresem. Galléromat felhajtom, S közben a cukorkát eszegetem.

Jut eszembe, találkoztam a nővéreddel a piacon, aki sajnálkozott a szakításunk miatt, én meg álltam a placc közepén egy jókora parasztsonkával a hónom alatt, értetlenkedve, mert egyáltalában nem tudtam, miről beszél. Sanyi, ez ugye valami tévedés? Ilyet kell hallanom, amikor már két hónap sincs vissza az érettségiig, és hamarosan te is leszerelsz. Én csak azért is elmondtam a nővérednek a szabadkai olcsó gyűrűket, meg a lillafüredi nászutat. Igaz, aggaszt egy kicsit, hogy jó ideje megint nem hallok felőled, és az utolsó emlékem rólad az a bántó távolságtartásod a Népszigeten. Örülnék, ha belátnád, hogy feleslegesen húztad fel magad. Akkor is világos voltam és most is hangsúlyozom, semmi közöm Bujákihoz. Néha elfuvaroz, de ennyi. Írd meg, hazajössz-e Zita meg Juhos esküvőjére. Te is küldj képet! Csókollak.

Még mindig nem írsz, Sanyi, nekem meg dűlőre kell jutnom több fontos dologban is. Előre szólok, minden csak azon múlik, hogy szeretsz-e, akarod-e, hogy maradjak, mert én elsősorban és mindenekfelett csak a tied akarok lenni, a te feleséged. Úgy van most, hogy Bujáki szerint nagy jövő áll előttem, és ősztől elvégezhetem az Állami Artistaképző Intézet manöken- és fotómodell szakát. Ez nagyjából egy hónap lesz, jó lenne, ha nem terhesen kellene végigcsinálni, mert megerőltető gyakorlatokat is kell végezni. De nem csak ez van, a napokban Bujáki azt is közölte, hogy a nyári versenyautós futamra lányokat keresnek. Ez őrült nagy esemény, úgy magyarázta, mert ez a Formula–1 vagy mi, és még sosem volt ilyen Magyarországon, hatalmas dobás, de nem csak az autókról fog szólni, ez lesz a keleti blokk találkozása a Nyugattal, így mondta.

Húsz magyar lány kell nekik, akiket Ikarus busszal fuvaroznak a mogyoródi pályára, ahol nyárias göncben zászlót lengetnek, táblákat tartanak, meg ilyenek. Két nap alatt háromezer-ötszáz forint. Ez ugye nem rossz, szerelmem? Szóval úgy áll a dolog, hogy eldönthetjük, melyikünk menjen, én, vagy Zita. De van itt más is. Ismered a jugó Bijelo dugme zenekart, igaz? Hiszen tudom, hogy ismered, lassúztunk a lipe czvatu-ra a kertmoziban. (Milyen csöndes és szerelmes voltál akkor!) Szóval ők már nagyon híresek, Jugoszláviában és nyugaton is. Na, ezek a fickók forgatnak egy nagyszabású videoklipet Belgrádban. A történet egy fiatal falusi pár románcával indul, akik a jobb élet reményében felköltöznek a fővárosba, de a fiú belehabarodik egy gazdag nőbe, megcsalja a falusi kislányt, aki erre a Szávába veti magát. A videó záró epizódjában a csalfa férfit nem tudom, pontosan mennyi, de száznál több görkorcsolyás lány üldözi végig az úgynevezett némethídon a folyó felett. Jó, mi? Najlude ljeto, vagyis a legőrültebb nyár, vagy ilyesmi lesz a címe, adják majd a Novi Sad csatornán is, azt itthon is sokan fogják. A forgatás miatt ki kell költözni egy hónapra. Szóval el kell dönteni, hogy melyikünk álljon görkorcsolyásnak, és melyikünk zászlólengetőnek a versenypályán. Zita szívesebben menne Mogyoródra, mert szervezik az esküvőt. Bárcsak azt írnád, hogy egyik se legyek! Mindennél jobban várom válaszod! Időben írj, mert a görkorcsolyázást gyakorolni kell. Csók.

Ma kint voltam a Fény utcai piacon, Sanyi. Apád azt mondta, hogy októberben megesküdtetek egy alsószenterzsébeti nővel. Álldogáltam kicsit megszégyenülve a stand előtt, zavartan gyűrögetve a szoknyám szélét. Hogy ne legyen olyan kínos, vásároltam Otthellót, amit utálok. Magammal vittem az érettségi bizonyítványomat meg az oklevelet a manökenképzőből, de már nem volt kedvem az eredményeimmel dicsekedni. Volt nálam egy VHS-kazetta is, azt otthagytam a mérleg mellett. Ha gondolod, egyszer nézd meg, hogy gurulok végig a Száva fölött.

Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok, 1988. Görkorcsolyázók táncolnak a kaliforniai Venice Beach-en (Fotó: Jan Butchofsky / Corbis / Getty Images Hungary)

1970-es évek. Görkorcsolyázó férfiak (Fotó: Michael Ochs Archives / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1995. Görkorcsolyázók a Union Square Parkban (Fotó: Bill Tompkins / Getty Images Hungary)

1961. február 2. Görkorcsolyázók (Fotó: Denver Post / Getty Images Hungary)

Tokió, Japán, 1983. április, Egy görkorcsolyás fiú elvisz egy útjelző táblát (Fotó: Ernst Haas / Hulton Archive / Getty Images Hungary)

1950. Gyerekek dobozokból építenek rollert (Fotó: Steven Gottlieb / Corbis / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1932. január 19. Gyerekek görkorcsolya hokit játszanak az utcán (Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1970. április 22. Emberek görkorcsolyával mennek a munkahelyükre a Föld Napján (Fotó: Archive Photos / Getty Images Hungary)

1995. Egy fiatal férfi korcsolyázik (Fotó: Mrotzkowski / ullstein bild / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1975. január 14. Gyerekek játszanak a Marquess Road Islington közelében (Fotó: Graham / Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1995. november, Görkorcsolyázók az Union Square Parkban (Fotó: Bill Tompkins / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1995. november, Görkorcsolyázók az Union Square Parkban (Fotó: Bill Tompkins / Getty Images Hungary)

Modesto, Amerikai Egyesült Államok, 1990. május 10. Egy görkorcsolyázó pincérnő leadja a rendelést egy drive-thru étteremben (Fotó: Christopher Pillitz / Corbis / Getty Images Hungary)

Amerikai Egyesült Államok, 1945 körül. Görkorcsolyák sziluettje (Fotó: Frederic Lewis / Archive Photos / Getty Images Hungary)

Cambridge, Amerikai Egyesült Államok, 1979. Egy görkorcsolyázó egy parkolóórának támaszkodik (Fotó: Barbara Alper / Getty Images Hungary)

Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok, 1986. Görkorcsolyázók a Manhattan Beach Pier közelében (Fotó: Steve Slocomb / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1984. Görkorcsolyázó a Central Parkban (Fotó: Ricky Flores / Getty Images Hungary)

1979. Egy fiatal nő görkorcsolyázik a Van Halen énekese, David Lee Roth körül (Fotó: Lynn Goldsmith / /Corbis / VCG / Getty Images Hungary)

New York, Amerikai Egyesült Államok, 1970 körül. Egy férfi görkorcsolyában és bukósisakban (Fotó: Erika Stone / Getty Images Hungary)