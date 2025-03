Utazunk az éjszakában, nem beszélünk, az autó suhan a sztrádán. Az AS Roma négy gólt kapott Udinében, egyet sem rúgott. Pedig győzni jöttünk. Sebaj. Jártunk már így. Roma per sempre. A kocsiban ma a szomorúság a negyedik utas.

Pablito vezet, tolja a fényt, Krisz az anyósülésen egy nyolcvanas évekbeli popbandáról mesél. Mindent tud a könnyűzenéről. Amit meg nem, azt talán nem is érdemes. Aztán bekapcsolja a rádiót. Olasz sláger. Női alt. Ha akarnám, lehetne vidám is, mégis szomorú. Soha nem hallottam. A Shazam azt írja, Noemi. A dal címe: Glicine. Éppen ott tart, hogy „Dentro ti amo e fuori tremo”, amikor belém hasít a felismerés: ez történik velem is. Évek óta már. Belül szeretlek, kívül remegek. A dal, ott az éjszakában, útban Trieszt felé örökre a sejtjeimbe költözik.

Sosem vágytam Olaszországba. Pedig mondták, pazar világ az, minden, ami emberi, ott megtalálható. Mert ott valaki nemcsak kigondolta, hanem meg is építette, sütőbe tette, megfestette, lejegyezte, lepárolta, kimondta. Az emberiség történelme, a nyugati civilizáció lényege ott remeg minden kőben, toronyban, festményen és könyvben, edények fedője alatt, kemencék tüzében.

Olaszországban velünk él a valóság, mi meg benne a közepében. Mindig és újra.

Sokszor eszembe jut a kérdés, hogy mi az, ami olyan sokáig távol tartott ettől az országtól, a választ pedig csak sejtem. Arrafelé nem annyira hisznek az újjászületésben, mint inkább a feltámadásban. Ezt csak azért írom, mert amikor már harmadjára jártam Firenzében, az egyik kirakatban megláttam önmagam. Nem az üveg tükrében, hanem egy megfakult fényképen. Egy asztaltársaság vendégeként néztem a lencsébe. Éreztem, az idő magához húz. Menthetetlenül. Akkor már sejtettem, hogy valami közöm lehet ehhez az országhoz, mert évekkel előtte bejártuk a toszkán tájat, és tudtam, hogy mennyi elvesztegetett évet hagytam magam mögött.

Olaszország onnantól kezdve folyton hív. Minden évben. Többször is. Kevés olyan régiója van, ahol nem jártam. Egyszer a konyhája csábít, máskor a művészet, a zene, a meccsek világa, a táj szépsége, a tenger. Lent, délen, Szicília vulkánján könny szökött a szemembe, és nem a füst miatt, hanem mert onnan fentről látni, hol nyílik a föld izzó belsejének kapuja. Az ország minden városában megfordultam, ahol Leonardo da Vinci járt, álltam a sírjánál is, igaz, az már Franciahon.

Anno Firenzében zavartan léptem el a kirakattól, majd úgy sétáltam a történelmi utcákon, mintha otthon lennék. Tudtam, ha a sarkon befordulok, milyen tér vár, hogy hol lehet rövidíteni az utat szűk sikátorokon át, az Öreg hídon állva örvényként kavargott minden illat és szín. Az Arno odalent lomhán rohant.

A zenével együtt azonban most, amikor Noemi a dalát énekeli, útban Trieszt felé, más is a sejtjeimbe költözik. Valami egészen mély és felkavaró. A felismerés. Mert igaza van Márainak, hogy az ember soha ne utazzon egyedül, hiszen az élmény, ami ér, sokkal gazdagabb. „Egy érzékeny és fogékony lelkű nő, egy figyelmes és türelmes barát társasága megsokszorozza az utazás élményeit, fokozza a látnivalók színességét, segít megérteni mindazt, amit az út és a világ mutat.” A barátok itt vannak, megyünk bele az éjszakába, lelki szemeink előtt feltűnik a könnyű vacsora képe, s ha már Hemingway is azt ivott itt, némi grappa. Meg a bor vagy aperol, az ősz errefelé később talál hulló levelet, mint otthon.

Pablito és Krisz az esti meccsről beszélget, Karsdorp érthetetlen hazaadási kísérletéről, abból kaptuk az első gólt, én meg fejemet az üvegnek támasztom, és arra gondolok, hogy mennyi mindent adott nekem ez a ország, és mennyi minden vár még rám, amikor visszatérek.

A dalt letöltöm, a Glicine már a fülemen szól: „Mi dici che / Cosa non funziona più / Siamo soli adesso noi / Sopra a un pianeta blu ”..., vagyis: Egyedül vagyunk / a kék bolygó felett, / és azt mondod nekem, / ez tovább nem mehet. És ez ellen tenni nem lehet. Mert ha egy „érzékeny és fogékony lelkű nő” egyszer a férfiember szívébe költözik, de úgy igazán, az onnan egykönnyen ki nem szakad. Visz az autó, odakint mindent a múlt ölel.

Gela, Olaszország. Egy széken ülő férfi az utcán (Fotó: Vittoriano Rastelli / Getty Images Hungary)

Capri, Olaszország, 1963. szeptember 22. Emberek egy fagylaltos standnál (Fotó: Ponzini Family / Getty Images Hungary)

Velence, Olaszország, 1974. júniusa. Emberek a város utcáin (Fotó: Marco Massetti / Fireshot / Universal Images Group / Getty Images Hungary)

Olaszország, 1955. Egy nő tésztával a kezében (Fotó: Archivio Cameraphoto Epoche / Getty Images Hungary)

Reggio Calabria, Olaszország, 1970. Emberek ülnek a város utcáján (Fotó: Vittoriano Rastelli / Getty Images Hungary)

Pisa, Olaszország, 1948. július 28. Utcakép egy termelői piacról (Fotó: Ivan Dmitri / Michael Ochs Archives / Getty Images Hungary)

Firenze, Olaszország, 1900 körül. A Ponte Vecchio (Fotó: Francois Le Diascorn / Gamma Rapho / Getty Images Hungary)

Palermo, Olaszország 1991. Utcakép egy termelői piacról (Fotó: Roger Viollet / Getty Images Hungary)

Róma, Olaszország, 1994. Egy nő gyümölcsöt árul a Campo de' Fiori téren (Fotó: Fotodesign Stadler Hubert / Corbis / Getty Images Hungary)

Ischia, Olaszország, 1978. júliusa. Ruhák száradnak az utcán (Fotó: Walter Rudolph / United Archives / Universal Images Group / Getty Images Hungary)

Gela, Olaszország, 1999. augusztusa. Férfiak beszélgetnek a város utcáin (Fotó: Vittoriano Rastelli / Getty Images Hungary)

Velence, Olaszország. Egy gondola Velence csatornáin (Fotó: Francois Le Diascorn / Gamma Rapho / Getty Images Hungary)

Bari, Olaszország, 1985. április 16. Emberek ülnek egy sikátorban (Fotó: Edoardo Fornaciari / Getty Images Hungary)

Ascoli Piceno, Olaszország, 1986. február 11. Egy idős férfi, amint kinéz egy ajtó ablakán (Fotó: Edoardo Fornaciari / Getty Images Hungary)

Toszkána, Olaszország, 1988. október 9. Egy idős nő egy ház előtt főz (Fotó: Christopher Pillitz / Getty Images Hungary)

Olaszország, 1947. november 1. Egy idős asszony és egy fiú egy dinnyére alkudozik (Fotó: Haywood Magee / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images Hungary)

Portofino, Olaszország, 1970 körül. Idős férfiak egy kávézó előtt (Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary)

Firenze, Olaszország, 1950. Kalapok egy asztalon a Villa I Tattiban (Fotó: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images Hungary)

Szardínia, Olaszország, 1990. Egy római nő cigarettázik egy romos házban (Fotó: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images Hungary)

Busseto, Olaszország, 1984. október 24. Egy idős férfi és egy kerékpáros (Fotó: Edoardo Fornaciari / Getty Images Hungary)

Velence, Olaszország, 1975 körül. Idős nők ülnek a Piazza San Marco téren (Fotó: Ernst Haas / Getty Images Hungary)

Olaszország, 1988. október 10. Egy idős nő tésztát készít (Fotó: Christopher Pillitz / Getty Images Hungary)