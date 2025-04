Bocs, Steve, de hagyjátok már békén a krokodilokat!

Steve Irwin népszerűségét mi sem mutatja jobban, hogy a halála óta eltelt 19 évben legalább annyi cikk jelent meg róla, mint életében. A legendás ausztrál természettudóst látványos, izgalmas élete, majd balesete, és halála (a Batt Reef korallzátonynál egy rája szíven szúrta) folyamatosan a media és a social felületek húzónevévé tette.

A Krokodilvadász becenevet is megkapó Steve halála óta az élőhelyek megőrzése és a vadon élő állatok védelme talán még fontosabb civilizációs kérdéssé vált világszerte, a fősodratú média ezt remekül meglovagolja: hiszen sokan szeretnének a vadon „nagyköveteként” szerepelni. Sok ilyen „népszerű hős" volt és van (Jack Hanna, Jarod Miller, Jim Fowler, a néhai Steve Irwin és Marlin Perkins), akik hírességüket arra alapozták, hogy vadon élő állatokat mutogattak filmekben, televíziós show-műsorokban, magazinokban és minden létező, népszerű fórumon. Bár ezek a tudós természetvédők mindig az élőhelyek védelmét és a veszélyeztetett fajok megőrzését propagálják, szándékuk és tetteik gyakran ellentmondásosak.



Steve és csapata is mindig azt állította, hogy munkájukkal bemutatják a világnak a vadon élő állatok sorsát, sokat és látványosan beszéltek az állatok védelmének fontosságáról, mégis az összes jószándék eltűnik, minden pozitív üzenet elvész, mint az a bizonyos szürke szamár, amikor a sztárműsorvezető éppen azokat az állatokat használja fel és zaklatja, akiket meg kell védeni. Az állatok tévéstúdióba hurcolása, vagy egy aligátor kötelekkel, ragasztószalaggal és forgatócsoporttal való lesből elfogása, majd mutogatása nem a vadon élővilágának tiszteletéról, inkább az emberi faj felsőbbrendűnek hazudott, kiváncsi egójáról szól.



És még mindig nem ez a legnagyobb baj: a vadon élő állatok ilyes népszerűsítése egyenes arányban áll ugyanis a gyűjtői érdeklődés felpezsdítésével, a „legyen otthon neked is egy vadállatod háziállatként" elvvel, vagyis generálja az egzotikus állatok hátborzongató kereskedelmét. Ez pedig nyílegyenesen vezet a veszélyeztetett fajok számának növekedéséhez, az úgynevezett Vörös Lista bővüléséhez. Jelenleg 47 ezer fajt fenyeget a kihalás.

E folyamat megállítása az emberiség közös ügye, s mennyivel jobb lenne, ha ezek a tehetséges és népszerű tudósok is inkább erre használnák fel ismertségüket, mintsem egy ijedt kígyó kiráncigálásáról a búvóhelyéről, vagy egy cápa ingerlésére, hogy mindenki láthassa milyen közel mert menni azokhoz a gyönyörű fogakhoz. Azzal, ha egy bottal a természettudós a vizet csapkodja, hogy a krokodil idegesen kiugorjon a vízből csak egy dolgot bizonyít: pont attól áll legtávolabb a vadállat tisztelete (és védelme), aki a leghangosabban hirdeti azt.

A televíziós talk showkban, konferenciákon és közösségi eseményeken vadállatokkal való megjelenés teljesen természetellenes és stresszes környezetbe kényszeríti az állatokat, amelyek csak addig vadállatok, amíg természetes környezetükben saját életüket élhetik. De fordítva is igaz: az igazi vadon élő állatok szakértői, mint például Jean-Michel Cousteau soha nem hurcoltak állatokat stúdiókba, talk-showkba vagy kiállításokra. Mert ők tényleg hittek is abban, amit hirdettek: nevezetesen, hogy a történelem nagy részében az embernek a természet ellen kellett harcolnia a túlélésért, ebben a században már a túlélés érdekében meg kell védenie azt.

