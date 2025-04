Az alkoholtilalmi kaland

Amikor a matróz nehéz, döngő léptekkel lejött a lépcsőn, betaszajtotta az ajtót, rácsapott a kocsmapultra, és kért szto gram jablocsnyij szokot­*, majd megfeszülő tricepsszel, merev könyökkel emelve a szájába tolta, összenéztünk, és arra az egy pillanatra beleszerettünk Odesszába. Ültünk az utcaszint alatti kikötői kocsmában, vártuk, hogy négy óra legyen, és végre vehessünk sört, amikor bejött ez a Fülig Jimmy, és azzal a begyakorolt rutinnal döntötte hátra az almalevet, ahogy korábban valószínűleg a deci vodkát nyelte be, egy slukkra. Egyszerre volt morbid és nevetséges a mozdulat. Az egész odesszai kirándulásunk ilyen morbid és nevetséges volt. Életem egyik legnagyobb kalandja.

Úgy kerültünk oda öten, mint a „Ki-tud-többet-a-Szovjetunióról?” verseny budapesti győztesei. Abban az évben az a csúfság esett meg, hogy Budapesten senki sem indult ezen a fontos megmérettesen. Az azonban mégis hogy vette volna ki magát a szovjet elvtársak szemében, ha kiderül, hogy a magyar főváros diáksága ilyen renitens, égett is az ELTE vezetőinek arca, így a Tanulmányi Osztályon keresztül megkeresték azokat, akikről úgy gondolták, a legvagányabbak, és felajánlottak hat hét tanulmányutat a Szovjetunió egyik leginkább zárt városába, Odesszába. Nem volt kérdés, hogyne mentünk volna. Az én delegálásom kicsit necces volt, mert már a gimnáziumban sem voltam KISZ-tag.

Hülyére isszuk magunkat, vázolta Sziládi a jövőt. Ehhez képest, mire elindultunk, két apró probléma is beütött: az egyik a csernobili robbanás, a másik Gorbacsov alkoholtilalmi rendelete. De nem volt más lehetőségünk, vagy kirúgnak, vagy megyünk. Így aztán, szüleink aggodalma ellenére, Peregi, Wax, Sziládi, Edit és én útrakeltünk a szovjet szocializmusba.



Állt a vonat a Keletiben, legalább ötven tajtrészeg barát búcsúztatott minket, a legocsmányabb kocsmadalokkal. A nagy ordítozás közepette ketten titokban kipakolták Sziládi hátizsákjából az anyai konzerveket és egy félmázsás sínféket helyeztek az aljára, elfedve a ruhákkal. Sziládi végigkáromkodta az utat, mert kétszer kellett átszállnunk, mi meg Wax-szal és Edittel azontúl, hogy ezen sírva röhögtük végig az utazás három napját, komolyan rettegtünk, hogy a határnál melyik hátizsákot pakoltatják ki a fegyveres katonák. Szerencsére azokat jobban érdekelte az én kis kazettás magnóm, amit szigorúan tilos volt a Szovjetunióba vinni, így két másoltzenés polimerem lett a privát vám. Az üzlet lebonyolításánál derült ki, hogy miközülünk senki sem beszél oroszul.

A vagont mindkét végén lehegesztették a határon, voltunk úgy hetven-nyolcvanan, az ország különböző egyetemeiről. A két wc-ből az egyikbe beköltözött egy gyezsurnaja**, akitől aranyáron lehetett teát venni, ha az ember nem gondolt bele abba, honnan van a víz. Úgyis felforrt, legyintettünk.

A sínfék hatalmas ordítás közepette Odessza egyik parkos részén talált új otthonra, Sziládi két hétig csak tőmondatokban kommunikált velünk.



A nemzetközi diákszálló első emeletén – ez volt a luxusemelet – egyből kiderült, hogy igencsak más világba érkeztünk. A padlót valami nehéz, olajos anyaggal kenték fel a bogarak miatt, mindenünk ragadt tőle és eszméletlen büdösek lettünk napokon belül. Hetente kétszer volt meleg víz néhány óráig, de tusolni és mosni is kellett a hideg vízben, mert együtt éltünk a bogarakkal. Igazi túlélő csótányok mászkáltak rajtunk, az ember eleinte sikítozott, a kaland végére csak flegmán lesöpörtük magunkról és egymásról reggelente. A rossz ajtajú fridzsider volt a csótányok fészke, mert ott melegebb volt, mint a szobánkban.

Demokratikus, koedukált, ajtó nélküli lyukakat kellett használnunk wc néven, de néhány nap alatt megtanulható a gyors, nagyterpeszben ürítés, anélkül, hogy az ember kellemetlenül járna...



Az emeleten baráti arab országok diákjai éltek és a fejlődő világ lázadásaként csakis LGT-t és Omegát hallgattak lemezjátszóról üvöltetve éjjel-nappal. Erre eleinte büszke voltam, de mára, ha meghallom ezeket a számokat, vakarózni kezdek, sajnálom. Edittel nekünk egy kétágyas szoba jutott, az ablakunk mellett vezetett az esőcsatorna, azon mászott fel mindenki, aki takarodó után érkezett. Viszonylag gyorsan hozzászoktunk, hogy 0 fokban nyitott ablaknál aludjunk. Az éjszakai mászkálás külön bukéja volt, hogy elvileg kijárási tilalom volt érvényben. Amikor a november 7-i ünnepség petárdái becsapódtak a pályaudvar várakozói közé, a járóröző milicisták kicselezése életveszélyes sportunkká vált.



Iskolába kellett járnunk délelőttönként. Az első alkalommal készített felmérő alapján kiderült, hogy a budapesti győztesek orosztudása nulla, konkrétan komoly vita alakult ki arról, hogy a nagy orosz P betűnek hány lába van. Amikor megtudtuk, hogy a lógást úgy tekintik, mintha a pesti előadásokról hiányoznánk, komoly és látványos vakbéltüneteket produkáltam. Egy hét után egy szovjet elvtársnő arról tájékoztatott, hogy bevisznek a helyi kórházba és ott megműtenek. Láss csodát, azonnal meggyógyultam…

Az elmúlt évtizedekben sokszor szerepel a hírek közt Ogyessza. Nézem a tudósítások képeit, keresem az ismerős helyeket és nem találom. Egy nagy, szomorú, szürke város egy-egy életképe él az emlékeimben, jellegzetességek nélkül. Csak arra a csalódásra emlékszem, amit akkor éreztem, amikor Eisenstein híres lépcsőjén először felmentem... kifejezetten ronda volt. Csak éltünk, túléltünk. A túléléshez ittunk. Alkalmazkodtunk és beilleszkedtünk. Nem voltam helyi múzeumban, az Operában és azóta sem tudom, van-e ott egyáltalán mit megnézni.

Amikor elvittek minket a Fekete-tengerre kirándulni, éjszaka eszelős tengeri vihar tombolt, de a hajónak ki kellett futnia, mert „benne volt a tervben”. Döntötte jobbra-balra a nagy tengerjárót a szél, kapaszkodtunk az emeletes ágyak rácsaiba és röhögtünk a saját halálfélelmünkön. Talán ez az utazás volt a legjellemzőbb. Sötét, rémisztő világ és e világ közepén hetven kiszolgáltatott magyar diák – köztük én, a rockerlány – dülöngélve táncolt a hajózenekar diszkójára. A zenekart Szavremennij Razgavornak ***** hívták és ezt sem lehetett ép ésszel, józanul kibírni. Ahogy azt se, hogy nem lehetett kiszállni...



*100 gr (egy deci) almalé, **takarítónő, ***leszerelt katona, itt a Nagy Honvédő Háború volt katonája, ****fagylalt, húsos péksütemény, céklaleves, *****Modern Talking

Oroszország, 1996. május 17. Diákok dolgozatot írnak filozófia órán (Fotó: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images Hungary)

1965. Egy lány sziluettje a diplomaosztóján (Fotó: Dennis Hallinan / Getty Images Hungary)

Berkeley, Amerikai Egyesült Államok, 1964. december 4. A Kaliforniai Egyetem egyik diákja egy üres tanteremben (Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)

Olaszország, 1984. Hallgatók egy egyetemi tanteremben (Fotó: Pino Grossetti / Mondadori Portfolio / Getty Images Hungary)

Sydney, Ausztrália, 1992. április 20. Éves könyvvásár az Új-Dél-Wales Egyetemen (Fotó: Kylie Anee Pickett / Fairfax Media Archives / Getty Images Hungary)

Medford, Amerikai Egyesült Államok, 1970-es évek. Újonnan érkezett egyetemi diákok kipakolnak a kollégiumi szobájukban (Fotó: Spencer Grant / Getty Images Hungary)

London, Egyesült Királyság, 1938. október 29. A Royal Academy of Dramatic Art hallgatói sminkelnek a színfalak mögött (Fotó: Felix Man / Picture Post / Hulton Archive / Getty Images Hungary)

1965. december 9. A St. Trinian's lányiskola diákjai egy pizsamapartin az iskola kollégiumában (Fotó: Larry Harry / Express / Getty Images Hungary)

Oxfrod, Egyesült Királyság, 1965. március 6. Az Oxfordi Egyetem hallgatói dohányoznak a dolgozószobájukban (Fotó: Chris Ware / Getty Images Hungary)

Philadelphia, Amerikai Egyesült Államok, 1990 körül. A Pennsylvaniai Egyetem épülete (Fotó: J Nettis / ClassicStock / Getty Images Hungary)

Medford, Amerikai Egyesült Államok, 1970-es évek közepe. Egyetemi diák a kollégiumi szobájában (Fotó: Spencer Grant / Getty Images Hungary)

Boulder, Amerikai Egyesült Államok, 1973. február 27. A Colorado Egyetem diákjai egy kollégiumi folyosón (Fotó: Denver Post / Getty Images Hungary)

Cromer, Egyesült Királyság, 1994. június 24. Diákok a Cromer középiskola udvarán (Fotó: Kate Callas / Fairfax Media Archives / Getty Images Hungary)

New Haven, Amerikai Egyesült Államok, 1970. május 1. Diákszoba a Yale Egyetemen (Fotó: Lee Lockwood / Getty Images Hungary)

Balaclava, Ausztrália, 1992. augusztus 31. Diákok a Macquarie Egyetemen (Fotó: Tim Clayton / Fairfax Media / Getty Images Hungary)

1978. augusztus 3. Két diák egy kollégiumi szobában (Fotó: Denver Post / Getty Images Hungary)

Stanford, Amerikai Egyesült Államok, 1992. február 4. Egy diák a Stanford Egyetem kollégiumában (Fotó: John Storey / Getty Images Hungary)

Cambridge, Amerikai Egyesült Államok, 1986. Egy diák a Harvard Egyetem könyvtárában (Fotó: Ernst Haas / Getty Images Hungary)

Santa Monica, Amerikai Egyesült Államok, 1992. A Santa Monica főiskola diákjainak diplomaosztója (Fotó: Joe Sohm / Visions of America / Universal Images Group / Getty Images Hungary)