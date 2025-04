Hadaka no tsuikai – a meztelen barátság

Itthon sem lehet különösebb okunk panaszra, de kétségtelen tény, hogy a japánokat még jobban elkényeztette az anyatermészet. Természetesen nem a gyakori földrengésekre kell gondolnunk, hanem a szigetország közel 25 ezerre tehető meleg vizes forrására. Elképesztő szám, lehengerlő adat, nem meglepő, hogy a japán fürdőkultúra évszázadok óta virágzik. Persze a fürdőbe járás nemcsak szórakozás, kikapcsolódás, hanem esélyt is jelent a spirituális megújulásra, megtisztulásra.

Az onsenek – hőforrások Japán egész területén fellelhetők és meglehetősen gyakoriak, gyógyhatásuk már évezredek óta ismert. Többféle onsentípus létezik: a homatsuyoku pezsgőfürdőt jelent, az utaseyu lezúduló vízoszlopot, amelynek kiváló masszírozó hatása van a fájdalmas testrészekre, a rotenburo nyitott fürdőt, amely esetében a kellemes természetes környezetben rejlik a gyógyító, pihentető hatás. Másfélék is léteznek, mint a mushiburo, amely szaunára emlékeztet, vagy a sunamushiyu, amely iszapfürdő jellegű.

A japán fürdőkultúrában az onsen egyfajta wellnessidőtöltést jelent, míg a sento a mindennapi higiéniát szolgálja. Régebben sok apró japán lakásban nem volt rendes fürdőszoba, így a sentókba jártak, ami közösségi helyszínként is szolgált. Különösen a 60-as években volt elterjedtek, azóta számuk jelentősen csökkent.

Érdemes tudni, hogy a fürdő területére a férfiak és a nők külön bejáratokon keresztül léphetnek be az elkülönített részekre, a ruhákat az öltözőkben kell levenni és polcokra vagy kosarakba kell helyezni, csak szappan és törölköző vihető be, viszont a meleg medencébe a szappant szigorúan tilos bevinni. A fürdőzőnek előzőleg szappannal alaposan le kell mosakodnia a fürdő előterében, csak tisztán léphet be a közös medencébe.

Túlzás nélkül állítom, hogy van mit tanulnunk a japánoktól, hiszen a fürdőzés japán etikettje szerint csendesen beszélgetve vagy mélázva ildomos a medencében időzni. Nem illik könyvet, újságot vagy telefont vinni, és főleg nem illik fényképezni. Most pedig gondoljunk egy pillanatra arra, hogy mit tapasztalunk manapság a Széchenyi Gyógyfürdőben. A medencéik vize vagy fűtött, vagy természetes hőforrás lévén nagyjából 45-50 Celsius-fokos. A fürdőzők meztelenül ülnek be a medencékbe, és relaxálnak, beszélgetnek, vagy csak a falfestményeket szemlélik. És itt egy nagyon érdekes, európai szemmel talán kissé szokatlannak nevezhető ponthoz érkezünk.

Hadaka no tsuikai

– japánul annyit tesz, hogy meztelen barátság. A japán fürdőkultúrában a meztelenség egyáltalán nem számít tabunak. Köszönhetően annak is, hogy a buddhizmus vagy a sintó vallás sosem ítélte el a meztelenséget. Fontos megjegyezni, hogy a meztelenül együtt töltött időből fakadó kapcsolatok nem szexuális jellegűek, legfeljebb plátóiként jellemezhetnénk őket.

A hadaka no tsuikai mögötti gondolat nem más, mint hogy amikor meztelenül ülünk együtt a habok és a gőzök között, akkor nem számít, gazdagok, befolyásosak, hírességek vagy egyszerű hétköznapi emberek vagyunk. Úgy gondolják, a meztelenség lehetővé teszi, hogy önmagunk legyünk, ledobhatjuk a páncélunkat, és megszabadulhatunk kényszereinktől. Pucéran, a fürdőben, újra egyenlőek vagyunk.

Nagano-prefektúra, Japán, 2003. január 29. Vadmajmok forrásokban fürdenek a Jigokudani-Onsenben (Fotó: Koichi Kamoshida / Getty Images Hungary)

Beppu, Japán, 1989. október. Egy fürdőző pihen egy onszenben (Fotó: Gerhard Joren / Getty Images Hungary)

Japán. Az Amori tartományban található Sukayu Onsen több mint 300 éves, és egyike a kevés megmaradt vegyes onszeneknek (Fotó: Paul BLACKMORE / Getty Images Hungary)

Hakone, Japán, 2010. augusztus 14. Néhány onszen vagy fürdő egyedülálló szokása, hogy kis úszó tálcákon szakét szolgálnak fel (Fotó: John S Lander / Getty Images Hungary)

Budapest, Magyarország, 1990. Fürdőzők a Széchenyi gyógyfürdőben (Fotó: Michel BARET / Getty Images Hungary)

Budapest, Magyarország, 1965. február 4. Két férfi sakkozik az akkori Szabadságfürdő forró medencéjében (Fotó: PA Images Archive / Getty Images Hungary)

Széchényi gyógyfürdő, Budapest, Magyarország (Fotó: Erik SAMPERS / Getty Images Hungary)

1974. Gyógyászati kezelés egy termálfürdőben (Fotó: ullstein bild Dtl / Getty Images Hungary)

Budapest, Magyarország. A Gellért Hotel Szent Gellért Fürdő terme (Fotó: Erik SAMPERS / Getty Images Hungary)

Budapest, Magyarország, 1940 körül. A Gellért Hotel Szent Gellért Fürdő terme (Fotó: ullstein bild Dtl / Getty Images Hungary)

Budapest, Magyarország. A Gellért Hotel Szent Gellért Fürdő terme (Fotó: Erik SAMPERS / Getty Images Hungary)

Olaszország, 1930 körül. (Fotó: Marka / Getty Images Hungary)

Olaszország, 1920 körül. (Fotó: Marka / Getty Images Hungary)

Bath, Anglia, 19. század. Bath városát először római fürdőhelyként dokumentálták, bár a hagyomány szerint már korábban alapították (Fotó: Heritage Images / Getty Images Hungary)

Helsinki, Finnország. (Fotó: Bruno PEROUSSE / Getty Images Hungary)

Franciaország. Betegek a Hautes-Pyrénees régióban található Luz Saint Sauveur gyógyfürdőben (Fotó: Jean-Leo DUGAST / Getty Images Hungary)

Beppu, Japán, 1989. október 1. Iszapfürdő egy onszenben (Fotó: Gerhard Joren / Getty Images Hungary)

Blackpool, Anglia, 1973. január 22. A Manchester City játékosai egy szauna merülőmedencéjében (Fotó: Mirrorpix / Getty Images Hungary)

Japán. Egy nő a Sukayu Onszenben (Fotó: Paul BLACKMORE / Getty Images Hungary)

Isu-félsziget, Japán, 1900 körül. Egy férfi fürdik egy onszenben (Fotó: Paul BLACKMORE / Getty Images Hungary)